Am Samstag fanden auf zwei Vierecken parallel sowohl Dressurprüfungen bis zur Klasse M** als auch Prüfungen für den reiterlichen Nachwuchs mit Jugendreiterwettbewerben und Dressurwettbewerben der Klasse E statt. Bei strahlendem Sonnenschein freuten sich gerade die jüngsten Teilnehmer, dass es endlich wieder zum Turnier geht. Die höchste Dressurprüfung des Turniers, eine Dressurprüfung der Klasse M ** konnte Sara Kay Hübner mit Fürst Famous für sich entscheiden.

Pony-Springprüfungen der Klasse E bis hin zu einem Stilspringen der Klasse L und einem spannenden Mannschaftsspringen zum Abschluss standen am Sonntag auf dem Programm. Traditionell wird das VR Bank Nord Mini-Championat auf dem Winterturnier ausgetragen. Da dieses leider Corona bedingt ausfallen musste, wurde diese spannende Pony-Stilprüfung Klasse E mit Stechen am Sonntag nachgeholt. Gewonnen wurde diese Prüfung von Janne Sophie Heuer mit Sharan dicht gefolgt von Jonna Laß mit La Bostella. Auf dem dritten Platz folgte Justus Thomsen mit seinem Pony Rambo, der sich zusammen mit seinem Bruder Jesper Thomsen anschickt den Spuren seines Vaters Peter Jakob Thomsen in punkto rasante Stechritte zu folgen.

Aufgrund zahlreicher Turnierabsagen hatte sich der Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof Ladelund spontan bereiterklärt die Bundeschampionats-Qualifikation für die 5- und 6-jährigen Springponys durchzuführen. Für einen Gänsehautmoment sorgte hier sicherlich die Runde von Thore Stieper, der mit Del Piero II eine Traumrunde hinlegte, die mit der Note 9,0 belohnt wurde.

Rita Cordsen-Tuschke vom Veranstalterteam freute sich über die tollen Leistungen des Reiternachwuchses und den gelungenen Ablauf am zweiten Turnierwochenende. Wir sind sehr froh, dass trotz der momentanen Situation die Durchführung dieser Veranstaltung möglich war und wir dem Reiternachwuchs und den Reitern aus der Region vielfältige Startmöglichkeiten auf unserem neuen Ebbe-Flut-Platz bieten konnten.

