Tasdorf

Die Vielseitigkeitsreiter Sophie und Christian Vogg haben das Gestüt Tasdorf bei Neumünster aus der Insolvenz gekauft und sind im Oktober aus Bayern nach Holstein gezogen. „Eigentlich wollten wir gar nicht so eine große Anlage haben“, erzählt Sophie Vogg. „Wir hatten hauptsächlich nach Resthöfen gesucht. Es stand nur fest, dass wir mit Pferd und ländlich leben wollen. Aber welcher Reiter will das nicht?“

Das Ehepaar lebte zuletzt in München und davor in Radolfszell am Bodensee, wo Christian Voggs Familie das Gut Weiherhof betreibt, auf dem jedes Jahr internationale Vielseitigkeitsturniere veranstaltet werden. Sophie Vogg kommt aus der Gegend, ihre Familie lebt hier.

Nun wurde es statt eines Resthofs das im Jahr 1997 erbaute Gestüt Tasdorf mit Hengst-, Stuten- und Jungpferdeställen sowie einer Besamungsstation mit Labor. Dazu kommt die seit Jahrzehnten bestehende Reitanlage mit zwei Außenplätzen, zwei Reithallen sowie einem Grasspringplatz. Das Anwesen stand seit längerem zum Verkauf.

Bereits vor einem Jahr hatte Sophie Vogg eine Anzeige für das Gestüt Tasdorf gesehen. „Das stand damals gar nicht zur Debatte, ich habe das nicht einmal meinem Mann gezeigt“, so die 32-Jährige. Im Juni stieß das Paar erneut auf das Exposé. „Wir haben es uns dann doch angesehen und fanden es gut“, erzählt Christian Vogg. Bereits im August wurde der Kaufvertrag unterschrieben und im Oktober zogen die Voggs nach Tasdorf. Erst einmal in eine Wohnung am ehemaligen Stutenstall, bis die vorigen Besitzer, die Familie Wilm, aus dem Gutshaus ausgezogen sind. „Es ist so schön, morgens aus dem Fenster zu schauen und auf die Pferde zu sehen“, freut sich Sophie Vogg.

In den Stutenstall eingezogen ist schon Careless Crickert – Sophie Voggs Turnierpferd. Foto: Tara Gottmann

In den Stutenstall eingezogen ist auch schon Careless Cricket, Sophie Voggs Turnierpferd. Sie ist in Vielseitigkeitsprüfungen bis 4* unterwegs gewesen. Momentan hat Cricket aber Pause: Im Frühling erwartet das Ehepaar Vogg ihr erstes Kind. Christian Vogg reitet nur noch für sich zum Spaß und keine Turniere mehr. Für die Schweiz war er bei den Ponyreitern, den Junioren und Jungen Reitern bei mehreren Europameisterschaften am Start. Sein erreichtes Ziel war es jedoch, einmal beim CCI4* in Boekelo zu starten, einem großen Vielseitigkeitsturnier mit Nationenpreis in den Niederlanden.

Mit den Voggs nach Tasdorf gezogen ist Sven Lux. Der Vielseitigkeitsreiter und Turnierveranstalter war mit seinen Pferden zuvor in Elmenhorst beheimatet. „Unsere Familien sind schon lange befreundet, da haben wir Sven gefragt, ob er mitkommen möchte.“ Zwei Vielseitigkeitslehrgänge konnte er in Tasdorf bereits geben, die beide gut ankamen.

Und es ist Platz für mehr: Der ehemalige Hengststall mit sieben Boxen, Labor und Büro ist noch leer. „Wir sind hier offen für viele Optionen“, so Sophie Vogg. „Denkbar wäre neben der weiteren Nutzung als Besamungsstation eine Tierarztpraxis oder auch ein Reha-Zentrum. Oder es findet sich ein Profi, der den gesamten Stalltrakt pachten möchte.“ Die Besamungsstation selbst nutzen möchte das Ehepaar Vogg nicht. Dafür haben sie andere Pläne, auch erfreulich für die Vielseitigkeitsreiter Schleswig-Holsteins: Es soll ein Geländeplatz entstehen. „Geplant ist, dass er Mitte nächsten Jahres fertig ist. 3,5 Hektar groß ist die Fläche, die für den Trainingsplatz vorgesehen ist. Für Turniere gebe es die Option auf mehr, entsprechende Flächen sind vorhanden.

In Zukunft sollen in Tasdorf auch Vielseitigkeitsprüfungen ausgerichtet werden.