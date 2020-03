Bad Segeberg

Wenn wir uns nicht in der Reithalle, zum Lehrgang und auf dem Turnier treffen können, dann eben im Netz. Der RuFV Segeberg setzt auf #DigitaleReitstunde und der erste Referent steht fest:

Nächsten Dienstagabend wird Christoph Hess uns auf unserem nigelnagelneuen Youtube-Kanal in einem Livechat was zur Skala der Ausbildung erzählen:

Was hat’s damit auf sich?

Wie kann ich mich selbst zuhause überprüfen, ob mein Pferd und ich auf dem richtigen Weg sind?

Wie halte ich mein Pferd – jetzt wo so unklar ist, wann es weitergeht – in Turnierform?

Merkt euch also den 31. März – um 19 Uhr geht’s los. Und hier findet Ihr uns: https://www.youtube.com/channel/UCTJ23mmkUcacfnzCoC69u4g

Jeder kann sich reinklicken – ob Mitglied oder nicht. Und über die Youtube-Kommentare könnt ihr auch alle eure Fragen an Christoph Hess loswerden – auch gern jetzt schon.

Ähm, wer ist denn nochmal Christoph Hess? Berufsreitlehrer, 18 Jahre lang Leiter des Bundesleistungszentrums der DOKR, FN-Ausbildungsbotschafter, Buchautor, internationaler Richter und einer der Top-Referenten und -Ausbilder in Deutschland, wenn es um korrektes Reiten geht.

Bis Mitte April stehen schon weitere Referenten in den Startlöchern – zur vielseitigen Gymnastizierung von Dressur- und Springpferden, zum Thema Pferdefütterung, zur mentalen Fitness des Reiters und der RuFV Segeberg wird am 4. April seinen ersten digitalen Aufgabentag erleben.

Jeden Dienstag und Samstag gibt’s eine neue Folge #DigitaleReitstunde – und dazu kommen dann auch noch Tipps von reitenden Physiotherapeuten, wie ihr euch fit halten und euren Sitz verbessern könnt.

Alle Infos findet ihr über unseren Youtube-Kanal, unsere Homepage www.rufv-segeberg.de und bei uns bei Facebook (@rufvsegeberg) und Instagram (rufvsegeberg).

Nächsten Dienstag geht’s los – wir freuen uns auf euch bei #DigitaleReitstunde