Bad Segeberg

Zunächst wurden Einzel-Prüfungen Schritt im Kostüm geturnt. Janne Horn gewann die Prüfung, dicht gefolgt von Lisa Karopka auf dem 2. Platz und Anna Rusch an dritter Stelle.

In der nächsten Prüfung wurden die Pflichtaufgaben und Kür im Galopp geturnt. Corinna Stoffshoff gewann diese Prüfung, Lara König belegte den 3. Platz und Alisa Küther wurde Vierte.

Auf dem Holzpferd wurden ebenfalls Kostüm-Duo-Prüfungen absolviert. Den ersten Platz in ihrer Altersklasse belegte das Duo Alisa Küther und Elisabeth Wagner. In verschiedenen Altersklassen belegten Maresa Böttcher und Maike Roggmann, sowie an Emma Bodenstab und Anna Rusch den 2.Platz. Dritte Plätze erreichten Janne Horn und Lara König, Corinna Stosshoff und Jana Börner. Das Mutter-Tochter Duo Lilien und Lena Kalusok platzierten sich an 6.Stelle.

Die Kostüme wurden alle selbst genäht und die Küren eigenständig zusammengestellt.

Wir gratulieren allen Beteiligten und wünschen weiterhin viel Erfolg.