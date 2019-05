Valkensward

Während die Siegerstute Lizziemary des Longines Global Champions Tour Grand Prix von Shanghai vor zwei Wochen nach dem Rückflug einige Tage die Seele baumeln lassen durfte, saß ihre Reiterin Danielle Goldstein bereits Stunden später am Montagmorgen wieder im Turnierjacket und weißen Reithosen im Sattel. Sie startete mit ihrem siebenjährigen Nachwuchspferd Hipica, einer in den Niederlanden gezogenen Tochter von Plot-Blue, beim ersten Turnier für junge Pferde (CSIYH*) in Valkenswaard.

Auch eine Woche später, bei der zweiten Auflage des Turniers, waren die besten Reiter der Welt wieder mit ihrem Nachwuchs am Start im hochmodernen Pferdesportzentrum Tops International Arena. Christian Ahlmann (GER), am Sonntag noch mit Take a chance on me Achter bei der Royal Horseshow in Windsor, schulte kurze Zeit später die jungen Zangersheide-Pferde unter den wichtigen Turnierbedingungen.

An diesem Montag startet die dritte Turnierwoche mit 1*, 2* und Prüfungen für junge Pferde. Bis Mittwoch werden wieder die besten Reiter mit ihren Nachwuchshoffnungen in Valkenswaard erwartet. (Live TV unter: www.topsinternationalarena.com) Hier, auf der Anlage des Präsidenten der Longines Global Champions Tour (LGCT) und Ko-Gründers der Global Champions League (GCL) Jan Tops, finden sowohl Weltklassereiter als auch deren Kollegen aus den unteren Klassen optimale Bedingungen, um Nachwuchspferde auf den großen Sport vorzubereiten. Sie nutzen ebenso das Angebot der Ein- und Zwei-Sterne-Prüfungen, ihren etwas älteren Pferden den letzten Schliff zu geben und sie einen weiteren Schritt in Richtung internationale Spitze zu führen. An drei Tagen finden jeweils vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag hinein auf zwei großen Sandplätzen die Prüfungen statt.

Jan Tops: “Als wir 2006 mit der LGCT und dann 2016 mit der innovativen Team-Serie Global Champions League begonnen haben, war unser Ziel, den Springsport zum Wohle aller Beteiligten zu verbessern. Unser Fokus richtete sich darauf, hochklassige Events und Sport auf höchstem Niveau zu präsentieren. Dies sollte immer mit den besten Bedingungen für die Pferde – das Wohl der Pferde ist unsere Priorität – für die Reiter und für die Fans geschehen. Es freut mich wirklich, wenn ich die Kommentare der Aktiven im Springsport höre, die sagen, dass diese Entwicklung dem ganzen Springsport zu Gute kommt. Die Reiter verdienen nun mehr Preisgeld als in den Jahren zuvor, Pfleger, Pferdebesitzer und Züchter, Trainer und Turnierorganisatoren, Ausrüster und Anbieter unterschiedlicher Dienste in unserer Industrie profitieren von dieser Entwicklung ebenso.”

Wie Danielle Goldstein satteln auch Scott Brash, Luciana Diniz, Alberto Zorzi, Gregory Wathelet, die Philippaerts-Zwillinge, Henrik von Eckermann und weitere Namen aus der vorderen Weltrangliste ihre nächste Generation bei Tops International Arena.

Hier wird geboten, was benötigt wird, um die fünf- bis siebenjährigen Vierbeiner behutsam in den Spitzensport zu führen: zuallererst ist es der richtige Boden zur Schonung der Pferdebeine. Dann ist es der Zeitplan, der darauf abgestimmt ist, dass die Pferde an den Turniertagen mehrfach die Chance bekommen, unter Turnierbedingungen zu starten, zu lernen – und auch Fehler machen dürfen, an denen sie wiederum wachsen, wie es zum Beispiel Christian Ahlmann beschreibt. Feste Stallungen und beste Bedingungen für die Pfleger werden von den Aktiven hochgeschätzt.

Jan Tops: “Es ist uns wichtig, im Zeitplan genügend Luft für Prüfungen zu lassen, die jungen Pferden eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung einräumen. Hier haben wir ein großartiges Umfeld dafür geschaffen, dass sie an Erfahrung dazugewinnen und Vertrauen entwickeln können. ” Die weitläufige Anlage, die festen Stallungen und das Wissen des Mannschafts-Olympiasiegers von 1992 und seinem Organisationsteam gewährleisten die Umsetzung der Reiterwünsche. In den Niederlanden und in Belgien bringen die Anstrengungen der dortigen Turnierveranstalter, die hocheffiziente Pferdezucht und die zielorientierte Vorgehensweise der Reiter Erfolge hervor, über die sich der Rest der Welt die Augen reibt.

Ein Blick auf die derzeitige Reihenfolge des LGCT-Rankings nach fünf von 20 Etappen spricht für die Dominanz: Pieter Devos (BEL), Daniel Deusser (GER, lebt und trainiert in Belgien) Maikel van der Vleuten ( NED), Niels Bruynseels (BEL), Jerome Guery (BEL).

Jan Tops sieht seine Philosophie beim Blick auf den Erfolg seiner Turniere bestätigt:”Wir haben Tops International Arena gebaut, um ein Weltklasse- Pferdesportzentrum für Top-Level 5* Events zu bieten. Ebenso haben wir den Fokus auf die Entwicklung zukünftiger Talente gerichtet und dafür Turniere für junge Pferde und Nachwuchsreiter angeboten,.

In der laufenden Saison stehen weitere vier Turniere auf dem Programm:

• bis 22. Mai: Dritte Woche mit Prüfungen für junge Pferde, CSI*, CSI** und junge Pferde (CSIYH*)

• vom 15. bis 17. Juli finden die Longines Global Future Champions statt, die Prüfungen für junge Pferde (5, 6, 7 und 8 Jahre) von Montag bis Mittwoch anbieten.

• am darauffolgenden Wochenende (19. bis 21. Juli) richten sich die Prüfungen der Longines Global Future Champions an junge Reiter, Junioren, U-25-Reiter und Ponyreiter. ( Longines Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP)

• den Weltklassereitern öffnet Tops International Arena die Pforten von 9. bis 11 August. Dann findet das Heimspiel der LGCT und Global Champions League bei der 15. von 20 Etappen statt. Auch hier gibt es Prüfungen in 1* und 2*, ebenso wie Springen für junge Pferde. ( Longines Global Champions Tour CSI5* LGCT – CSI5* – GCL – CSI2* – CSI1* – CSIYH1*)

