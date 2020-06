Neumünster

Nach dem corona-holprigen Saisonstart finden jetzt endlich wieder Turniere für Reiter aller Klassen statt – und das TTG Trakehner 8er-Team steht bereit für seine Mitglieder 2020.

Dabei sein können Reiter aller Leistungs- und Altersklassen, die in der laufenden Saison in einer LPO-Prüfung mit einem Trakehner eine Wertnote von 8,0 und besser erreicht haben. Wie im vergangenen Jahr erwarten die 8er-Teamer wieder ein tolles Finale und hochwertige Sachpreise sowie Sonderauszeichnungen als Belohnung für gutes, pferdegerechtes Reiten. Jetzt dabei sein – eine Topnote auf einem Trakehner reicht!

Das Trakehner 8er-Team ist ein Gemeinschaftsprojekt des Trakehner Verbandes, der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG) und des Magazins DER TRAKEHNER. Stilistisch sauberes, korrektes und pferdefreundliches Reiten, Fahren oder Voltigieren mit Trakehner Pferden – in einer Turnierprüfung von Klasse E bis M gemäß LPO mit Wertnoten von 8,0 und besser bewertet – wird auch in diesem Jahr bei den Trakehnern ins Rampenlicht gestellt. Jeder Reiter kann sich pro Pferd registrieren. Das bedeutet, ein Reiter kann mit mehreren Pferden auf der 8er-Team-Homepage registriert sein.

Eine gute Gelegenheit Top-Noten ins Visier zu nehmen, sind die Trakehner Jungpferde-Championate am 25. und 26. Juli im Westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf. In zwölf Basis- und Aufbauprüfungen im Gelände, Parcours und auf dem Viereck werden Wertnoten vergeben und die Mitgliedschaft im TTG Trakehner 8er-Team könnte hier direkt zum Zusatzbonus für die besten Vorstellungen werden. Nennungsschluss ist der 3. Juli und die Ausschreibung ist aktuell online unter www.trakehner-verband.de und natürlich bei www.nennung-online.de.

Anmelden kann man seinen 8er-Ritt jederzeit und bis Saisonende auf der Homepage unter www.dertrakehner.de/8er-team. Das Trakehner Verbandsmagazin DER TRAKEHNER stellt ab August monatlich alle neuen Mitglieder mit Foto von Pferd und Reiter vor.

Der Trakehner Verband ist der erste Zuchtverband, der 2019 gemeinsam mit der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG) und dem Magazin DER TRAKEHNER ein eigenes 8er-Team ins Leben rief. Die Resonanz war sensationell: Über 130 Mitglieder verzeichnete der Premierenjahrgang, der in Presse und Social Media großes Echo fand. Die Organisatoren freuen sich, dass es trotz aller Corona-Hindernisse in die zweite Runde geht und bedanken sich für die Unterstützung der Sponsoren PM der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. ( FN), Careliner by Bücker Trailer GmbH, Derby Pferdefutter, Handmade by EE, R+V Versicherungen Alexander Kuschel und Stiefel.

Aktuelle Informationen zum TTG Trakehner 8er-Team unter www.trakehner-verband.de und www.dertrakehner.de