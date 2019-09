Bad Segeberg

Eine der Aufgaben des VfV – Verein zur Förderung des Vielseitigkeitsreitens in Schleswig-Holstein und Hamburg – ist es Vielseitigkeits-Veranstalter in Schleswig- Holstein und Hamburg fachlich und zusammen mit den Sponsoren Fa. Derby Spezialfutter GmbH in Münster und der leider in diesem Jahr verstorbenen Frau Rosemarie Springer finanziell zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für die kleineren Veranstaltungen, um an der Basis gute Bedingungen für den reiterlichen Nachwuchs zu fördern.

Diese Turniere und die vielen Trainingstage sind für die Entwicklung der Reiter unheimlich wichtig. Hier sammeln sie Erfahrungen, welche Sie für Ihren sportlichen Weg benötigen. Einige heute international erfolgreiche Reiter, wie z.B. Marina Köhnke, unser aktueller Mannschafts-Europameister Kai Rüder und unsere Olympia-Sieger Hinrich Romeike und Peter Thomsen, haben alle ihre ersten Erfahrungen auf unzähligen dieser Plätze in SH und HH gesammelt.

Um einen speziellen Anreiz zu bieten vermehrt in der Vielseitigkeit aktiv zu werden, hat der Förderverein mit Unterstützung der Fa. Derby Spezialfutter GmbH den Rosemarie Springer Preis ins Leben gerufen.

Die Firma DERBY unterstützt schon seit einigen Jahren den Vielseitigkeitssport und sponsert ebenfalls den E- und A-Cup – Rosemarie-Springer-Preis . Hier konnten die Vielseitigkeitsreiter der Leistungklasse 0-5 auf den verschiedensten Turnieren der Cup-Serie teilnehmen und sicherten sich mit jeder Platzierung Punkte für die Gesamtwertung. In diesem Jahr wurden zum ersten Mal auch einige Stil-Geländeritte mit aufgenommen, um den Reitern genügend Turniere zum Punkte sammeln zu ermöglichen.

Die Stationen des E- und A-Cup waren Großenwiehe, Bad Segeberg, Bredeneek, Güldenstein, Reesdorf, Elmenhorst, Kiel, Süsel, Harburg und als neues Turnier kam noch Hamburg-Vierlanden hinzu.

Die Cup-Sieger und Platzierten sind in diesem Jahr im E-Cup:

1. Stella Maria Rehm mit Caribian Dance

2. Mathilde Roskothen mit Wagria Cassino

3. Samantha Schade mit Grandy

und im A-Cup:

1. Matti Garlichs mit Andante

2. Jelka Theede mit Jaques Chirac

3. Punktgleich Katja Groß mit Saya und Nicholas Goldbeck mit Chintano

Leider konnten Matti Garlichs und Katja Groß nicht an der Ehrung teilnehmen. Dies entschuldigen wir aber gerne, denn Matti hatte einen Startplatz auf den Deutschen Meisterschaften der Ponyreiter.

Auch in diesem Jahr erhielten die sieben platzierten Reiter einen VfV-Blouson und einen von der Firma Derby Spezialfutter GmbH speziell für Sie organisierten Lehrgang. Der Lehrgang wird im nächsten Frühjahr zur Saison-Vorbereitung stattfinden. Zusätzlich durften sich die beiden Sieger über eine von Derby gesponserte Siegerdecke freuen.

Der VfV dankt an dieser Stelle ausdrücklich der Fa. Derby, denn ohne Sponsoren wäre eine solche Turnier-Serie nicht umzusetzen, und in diesem Fall geht unser Dank an Thomas Menge der Firma DERBY, Spezialfutter GmbH in Münster – in Schleswig-Holstein Vertreter. Derby unterstützt den Vielseitigkeitsförderverein bereits im vierten Jahr.

Auch unserer verstorbene Sponsorin Frau Rosemarie Springer gilt ein besonderer Dank. Sie hat den VfV seit Jahren sehr unterstützt und somit wird diese Turnier-Serie in Gedenken an sie fortgeführt.

Neben den Sponsoren werden die Veranstalter auch von zahlreichen Helfer unterstützt. Diese sind immer benötigt und machen diesen Erfolg erst möglich. Der Förderverein versucht natürlich stets mit allen Mitteln die ihm zur Verfügung stehen, ebenfalls zu unterstützen, ob bei der Durchführung der Prüfungen oder dem Bau von Hindernissen steht der VfV SH-HH mit Rat und Tat zur Seite.