Eckernförde

Ein dunkelbraunes Pony trabt mit seinem Reiter im roten Bundeskader-Poloshirt über den Reitplatz in der Nähe von Eckernförde. Sie machen sich warm für ihr Dressurtraining. „Heute ist Pauls Trab wieder besser“, sagt Matti Garlichs zu seiner am Rand stehenden Mutter. „Wir waren vorhin beim Schmied mit den Pferden. Matti ist so feinfühlig, dem fällt jede kleine Veränderung sofort auf“, erklärt diese. Paul heißt eigentlich Andante D und ist ein Vielseitigkeitspony, mit dem sein Reiter auf Bundesebene und international sehr erfolgreich ist. Mit seinem Großpferd Ludwig ist er ebenfalls an der Spitze der deutschen Nachwuchsreiter angekommen und wurde nun für die Junioren-Europameisterschaften Ende August in Schweden nominiert.

„Habe auf dem Pferd gesessen, bevor ich laufen konnte“

Das Reiten wurde Matti in die Wiege gelegt: „Eigentlich habe ich schon auf dem Pferd gesessen, bevor ich laufen konnte“, sagt der 14-Jährige und lacht. „Aber die ersten Jahre bin ich immer nur ein bisschen zum Spaß geritten.“ Die Liebe zu Pferden liegt in der Familie: Zwei seiner älteren Geschwister sind bereits Vielseitigkeit geritten. So war es auch sein Bruder, der mit ihm zum ersten Mal zu einem Geländeplatz fuhr. Das war vor vier Jahren. Seit 2018 wird regelmäßig trainiert. Mit dem Reitpony Schierensees Sugar Babe folgten Turnierstarts in kleineren Prüfungen. „In dem Jahr waren wir bei der Goldenen Schärpe die jüngsten Teilnehmer aus Schleswig-Holstein“, erzählt er über das renommierte Nachwuchsturnier, bei dem auch schon die Olympiasiegerin Julia Krajewski ritt.

Ende 2018 kaufte die Familie dann Paul: 2019 ritt Matti bereits A-Vielseitigkeiten, seine erste A**-Prüfung konnte er mit dem Dressurergebnis von 15,8 Minuspunkten gewinnen, was einer 9,0 entspricht. „Paul ist ein super guter Springer. Er ist ganz fein und läuft super gut Dressur. Wir haben eine ganz enge Bindung“, so Matti. „Er ist der Ruhepol in der Herde, immer freundlich und hat eine tolle Ausstrahlung, das ist sein größtes Steckenpferd.“ Seit 2020 startet er mit Ludwig auf Turnieren. „Ludwig kann unglaublich gut springen. Er hat ein Grundvertrauen in sich, und wir vertrauen uns im Gelände so sehr, dass wir uns wirklich darüber freuen, als Team zu starten. An der Dressur haben wir viel gearbeitet, das klappt jetzt deutlich besser“, beschreibt er seinen Sportpartner.

„Vielseitigkeit bedeutet, dass man in allen drei Disziplinen gut sein muss. Es gibt immer etwas, was man verbessern kann und woran man arbeiten muss“, weiß das ehrgeizige Nachwuchstalent. Was für ihn das Schönste ist? „Das sind die letzten Sekunden vor dem Start, wenn man vom Abreiteplatz zur Startbox geht und sich alles langsamer anfühlt. Oder wenn ich während des Rittes merke, wie eine Energie durch mein Pferd und mich durchgeht und wir auf dem Turnier zeigen können, was wir im Training verbessert haben.“

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Geritten wird jeden Tag, in den Ferien vier Pferde, während der Schulzeit zwei. Neben Ludwig und Paul bildet Matti bereits ein Nachwuchspferd aus, weil er bald zu groß für sein Pony sein wird. Alle zwei bis drei Wochenenden geht es zu Turnieren. Mehrmals pro Woche fährt er mit seinen Vierbeinern zum Auswärtstraining. Dazu kommt noch Kraftsport. Wer soviel trainiert, muss Abstriche machen. Das ist auch dem Nachwuchsreiter aufgefallen: „Im letzten Jahr habe ich mich eigentlich nie verabredet. In den Sommerferien habe ich Freunde aus der Schule getroffen, wofür ich mir nun mehr Zeit nehmen möchte, aber es ist schon schwierig.“ Seine Reiterfreunde sehe er dafür beim Training und auf Turnieren.

Die Schule unterstützt Mattis Sport

Auch mit der Schule muss es klappen: „Ich habe zum Glück einen sehr netten Lehrer, der meinen Sport unterstützt“, erklärt der Neuntklässler. Da Vielseitigkeitsturniere oft bereits am Donnerstag oder Freitag beginnen, muss er dafür von der Schule befreit werden. „Es war eine ganz klare Bedingung meiner Eltern, dass ich in der Schule gut sein muss, wenn ich so oft auf Turniere fahre. Das bekomme ich mit dem Lernen aber gut hin.“ Seine Eltern unterstützen ihn bei allem, seine Mutter Svenja ist immer mit dabei. Wenn es nach Matti geht, soll das Reiten kein Hobby bleiben: „Eigentlich würde ich mich wirklich freuen, wenn ich später beruflich was mit Pferden machen kann. Das wäre schon ein Traum, aber ich weiß, dass immer etwas dazwischen kommen kann.“

Größte Erfolge: 7. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren 2021 mit Ludwig; 3. Platz CCI2*-S Kalundborg (DK) 2021 mit Ludwig; 3. Platz CCI2*-S Bad Harzburg 2021 mit Ludwig; 1. Platz CCIP2*-S Strezgom (POL) 2020 mit Andante D; 3. Platz im U16-Bundesfinale 2020 mit Ludwig; Nominiert für die DM 2020 der Ponyreiter mit Andante D; 7. Platz Goldene Schärpe 2019 mit Andante D; Teilnahme Bundesnachwuchschampionat 2019 mit Andante D; 1. Platz Rosemarie-Springer-Preis A-Cup 2019 mit Andante D.