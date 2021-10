Neumünster

Volle Ränge gab es am Sonnabend in den Holstenhallen zum Großen Preis von SH Holstein International. Nach einjähriger pandemiebedingter Unterbrechung konnte das Springturnier fast in gewohnter Form ablaufen. Rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen insgesamt zu den fünf Turniertagen.

43 Reiter-Pferd-Paare gingen beim Großen Preis an den Start. Sechs blieben fehlerfrei. Schwierigkeiten bereitete den Reitern vor allem die erlaubte Zeit. Denn auch wenn bei drei Paaren alle Stangen oben blieben, bekamen sie jeweils einen Fehlerpunkt. Sie waren schlichtweg zu langsam.

Takashi Haase Shibayama und Crunchy hingegen waren schnell genug und blieben ebenfalls fehlerfrei. Im Stechparcours legten sie eine Zeit von 36,68 Sekunden hin. Schneller war keiner mehr. Der 41-Jährige Schleswig-Holsteiner, der für Japan startete, hatte mit einem Sieg überhaupt nicht gerechnet. „Ich dachte ja, ich kann heute Abend schön auf dem Sofa liegen, aber das wird nun wohl nichts“, sagte er. Auf Platz zwei sprang die in Thedinghausen beheimatete Südafrikanerin Alexa Stais im Sattel von Lucato Mad Jo. Dritter wurde Peter Jakob Thomsen (Lindewitt) mit Clooney.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SH Holstein International: Jan Meves gewinnt Gold Grand Prix

Grund zur Freude hatte am Sonnabend auch Jan Meves (Mehlbek). Zwar unterliefen ihm mit seinem Top-Pferd Dynastie D im Großen Preis zwei Abwürfe, doch das Finale der Gold-Tour, den Gold Grand Prix, konnte er mit dem Holsteiner Quister für sich entscheiden.

Am Nachmittag hatte er bereits mit der Schimmelstute aus eigener Zucht, Chrissymissy, das Finale der siebenjährigen Pferde gewonnen. „Sie macht das richtig gut”, sagte Meves. „Sie ist in dieser Saison ein wenig ins kalte Wasser geworfen worden, ist sehr schnell und gut.“

Highlight am Sonntag war der Jugend-Team-Cup

Beim SH Holstein International wird in mehreren Touren geritten, jede Tour schließt mit einer Finalprüfung ab. Die Touren unterscheiden sich in ihren Anforderungen und den Sprunghöhen: Bronze (1,10 Meter), Silber (1,25 Meter), Gold (1,35 Meter) und Grand Prix (1,40 Meter). Dazu kommt noch die Youngstertour für sechs- und siebenjährige Pferde, die ebenfalls im Finale über 1,30 Meter und 1,35 Meter hohe Hindernisse geht.

Das Highlight am Sonntag war das Finale des Jugend-Team-Cup, bei dem Schleswig-Holsteins beste Junioren und Jungen Reiter in einem Mannschaftsspringen der Klasse M** mit zwei Umläufen an den Start gingen. Den Turnierabschluss bot das Finale in der Silber-Tour.

Neu im Programm war die Indoor-Vielseitigkeit als Teamspringen. Im kommenden Jahr soll das eventuell auf den Sonnabend gelegt werden, so die Überlegung vom Turnierchef Sievers.