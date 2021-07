Deutsch-irisches Doppel gewinnt Großen Preis von Ehlersdorf

Ehlersdorf

Be Aperle VA stammt aus der Zucht und dem Besitz von Manfred von Allwöhrden, der 30 Jahre alte Reiter Diarmuid Howley indes ist in Irland geboren und aufgewachsen. In 44,56 Sekunden waren die zwölf jahre alte Holsteiner Stute und ihr Reiter das schnellste fehlerfreie Paar im Stechen. Dort blieben nur drei von neun angetretenen Paaren ohne Fehler.

Den Siegesritt von Diarmuid Howley mit Be Aperle VA sehen Sie hier.

Robin Naeve mit Casalia R Zweiter

Zu diesen Paaren zählten auch Robin Naeve und die Stute Casalia R auf Rang zwei. Beide schrieben in Balve Schlagzeilen mit der Qualifikation zum Finale des U25-Springreiterfinales, dass im September in Aachen stattfindet. Dann dürfen die flinke und überaus sportliche Casalia R und ihr Reiter durch das große Aachener Stadion “fegen”. Auf den dritten Platz - ebenfalls mit fehlerfreier Runde - sprangen Andreas Ripke (Steinfeld) und Charly Brown B, die bereits am ersten Turniertag im S-Springen zu den Platzierten zählten.

Be Aperle VA und Familie Naeve

Das Siegerpferd Be Aperle VA kennen Robin Naeve und vor allem sein Vater Jörg Naeve sehr gut, denn die Clarimo-Tochter stand lange im Sportstall in Ehlersdorf. Jörg Naeve glänzte unter anderem in Dubai und beim Weltcup-Turnier in Al Sharjah mit der braunen Stute, genauso aber auch bei den Landesmeisterschaften in Bad Segeberg – nun kann Diarmuid Howley an diese Erfahrungen anschliessen. Mit dem Sieg im dritten von vier Großen Preisen hat sich der Ire zudem Punkte für die Sonderwertung des CSE Ehlersdorf gesichert. Der/ die punktbeste Reiter/Reiterin der vier Großen Preise gewinnt nämlich einen nagelneuen PKW, der Mitte Juli nach dem vierten CSE Ehlersdorf übergeben wird.

Noch besser dürften die Aussichten darauf für Jan Meves (Mehlbek) und Carsten-Otto Nagel (Wedel) sein, der u.a. bereits beim ersten CSE den Großen Preis gewann und nun dank Rang sieben mit Celtique erneut Punkte sammelte. Meves gewann im Mai die zweite Auflage und war beim dritten CSE Ehlersdorf Vierter im Großen Preis.

Youngster-Erfolg für Fresh Quidam

Die acht Jahre alte Holsteiner Stute Fresh Quidam von Quidam de Revel war das beste Pferd der Youngster Tour. Dank fehlerfreier Runde in 57,07 Sekunden landeten Fresh Quidam und ihr Reiter mads Laffrenzen auf Rang eins in der Springprüfung Kl. M**vor Antonia-Selina Brinkop (Neumünster) mit Connador. Jens Wawrauschek, der eigens aus Warstein angereist ist, belegte mit Allegro Sun Platz drei.



Ergebnisübersicht CSE Ehlersdorf

13 Springpüfung Kl. S m. Stechen**, mit Unterstützung der Firma Küstengarage, Emil Frey

1. Diarmuid Howley (Grönwohld/IRL) auf Be Aperle VA 0/ 44,56

2. Robin Naeve (Ehlersdorf) mit Casalia R 0/48,91

3. Andreas Ripke (Steinfeld) auf Charly Brown B 0/ 49,50

4. Jan Meves (Mehlbek) auf Dynastie D 4/ 47,39

5. Thomas Kleis (Wendorf) auf Hero W 4/ 48,62

6. Peter Jakob Thomsen (Leck) auf Colombo 4/ 48,72



8/1 Youngster-Springprüfung Kl.M*, Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Michael Ziems (Wöhrden) auf Constanzehof's Happy Bellini 0.00 / 53.56

2. Thomas Voß (Schülp) auf Calciano 0.00 / 55.92

3. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug) auf Chin Star 0.00 / 56.51

4. Johanna Huesmann (Hohwacht) auf Glory von Kielslueck 0.00 / 58.03

5. Inga Czwalina (Fehmarn) auf C'est ça 0.00 / 59.80

6. Frank Wagner (Halstenbek) auf Chilly Pepper 6 0.00 / 60.12



8/2 Youngster-Springprüfung Kl.M*, Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Jan Meves (Mehlbek ) auf Cruseon 0.00 / 54.39

2. Christian Thiesen (Damp ) auf Risico 6 0.00 / 55.94

3. Gianmarco Ferretti (Schnarup-Thumby/ ITA) auf Cox´s Bazar 0.00 / 56.79

4. Philipp Battermann (Schülp ) auf Dayton 25 0.00 / 58.51

5. Jens Wawrauschek (Warstein ) auf Allegro Sun 2 0.00 / 59.89

6. Lisa-Marie Mailand (Trittau) auf Cor-de-Casall 0.00 / 60.63



8/3 Youngster-Springprüfung Kl.M* Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Michael Ziems (Wöhrden ) auf Constanzehof's Hope 0.00 / 54.39

2. Philip Loven (Meldorf/ DEN) auf Helvecia N 0.00 / 55.97

3. Dirk Ahlmann (Reher ) auf Denver 256 0.00 / 57.04

4. Andreas Ripke (Steinfeld ) auf Capumonte 0.00 / 59.12

5. Jan Meves (Mehlbek ) auf Chrissiemissy 0.00 / 60.03

6. Niclas Aromaa (Nehmten/ FIN) auf Cascalinus 0.00 / 60.66



9/1 Youngster-Springprfg. Kl.M** Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Mads Laffrenzen (Husum ) auf Fresh Quidam 0.00 / 57.07

2. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug ) auf Connador 0.00 / 57.86

3. Jens Wawrauschek (Warstein ) auf Allegro Sun 2 0.00 / 60.03

4. Björn Behrend (Viöl ) auf Caro As 21 0.00 / 61.70

5. Sofie Svensson (Grönwohld/ SWE) auf Calotte VA 0.00 / 62.40

6. Robin Naeve (Bovenau ) auf Due-Diligence 0.00 / 62.44



9/2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Michael Grimm (Linndau ) auf Calla Grande 0.00 / 57.53

2. Philip Loven (Meldorf/ /DEN) auf Unreal Sejh 0.00 / 59.31

3. Thomas Voß (Schülp ) auf Calciano 0.00 / 61.00

4. Diarmuid Howley (Grönwohld/ IRL) auf Clover VA 0.00 / 62.24

5. Frank Wagner (Halstenbek ) auf Chilly Pepper 6 0.00 / 62.42

6. Jan Meves (Mehlbek) auf Chrissiemissy 0.00 / 62.66



10 Youngster-Spezial-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Björn Behrend (Viöl ) auf Cool Limit RN *0.00 / 34.03

2. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug ) auf Connador *0.00 / 34.60

3. Jens Wawrauschek (Warstein) auf MiSANTO Diamant d´Amour *0.00 / 34.62

4. Frank Wagner (Halstenbek ) auf Chilly Pepper 6 *0.00 / 34.68

5. Alexander Liebe (Wedel ) auf Frl. Farbenfroh *0.00 / 37.09

6. Inga Czwalina (Fehmarn) auf C'est ça *0.00 / 37.55

Weitere Ergebnisse finden Sie hier.

Die Veranstaltung im Internet: www.naeve-horses.com

Bei Facebook: https://www.facebook.com/StallNaeve