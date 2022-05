CSE Ehlersdorf: Jakob Thomsen gewinnt den Großen Preis

Ehlersdorf

Familiäre Verbindungen können eine große Rolle spielen. Das gilt sowohl für den Sieger im Großen Preis des CSE Ehlersdorf, Peter Jakob Thomsen (Leck), als auch für den Zweitplatzierten Volkert Naeve (Ehlersdorf).

Thomsens Pferd heißt Colombo und gehört seiner Züchterin Frauke Bahnsen, die den Holsteiner Schimmel seinem Reiter anvertraute – wenn man so will durchaus ein Familienpferd. Mit Clooney wurde Thomsen Vierter und dieses Pferd stammt sogar aus der Zucht und dem Besitz seiner Schwiegereltern, der Familie Petersen.

Für den Hersteller der gleichnamigen Süßigkeit dürfte Hubba Bubba perfekt passen, für den Reiter Volkert Naeve und das Pferd spielt der Name keine Rolle, aber wer behauptet das Hubba Bubba nun in „aller Munde ist”, liegt damit in doppelter Hinsicht richtig.

Hubba Bubba heißt die zehn Jahre alte Oldenburger Stute von Volkert Naeve, die sich dem routinierteren Colombo im Großen Preis geschlagen geben musste. Naeve, der wie sein Bruder, CSE-Veranstalter Jörg Naeve, einen renommierten Sportstall unterhält, pilotierte die braune Van Helsing-Tochter in 44,55 Sekunden durch das Stechen der Zwei-Sterne-Prüfung. Thomsen und Colombo von Cachas waren indes noch schneller (44,23). Damit haben sich sowohl Thomsen, als auch Naeve für das Finalturnier des CSE-Reihe gut in Position gebracht.

Gleich 20 Paare konnten sich beim CSE Ehlersdorf für das Stechen des Großen Preis qualifizieren, darunter auch Sieger/Platzierte der Vortage, etwa Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado und Simon Heineke (Wedel) mit Chairman, die die Plätze drei und fünf belegten in der von Theurer Trucks unterstützten Prüfung.

Historia R vorn in der Emil Frey Küstengarage Youngster Tour

Das zweite Youngster-Finale binnen zwei Turnierwochenenden in Ehlersdorf gewann Historia R. Ausbilderin der sieben Jahre jungen Holsteiner Stute ist Antonia-Selina Brinkop (Aukrug), die ihre Sportpartnerin in 32,75 Sekunden und fehlerfrei ins Ziel ritt. Immerhin 38 Mitbewerber/innen hatte das Paar, insgesamt zehn Pferde und Reiter/innen blieben auch im Stechen der Zwei-Phasen Springprüfung Kl. S* ohne Fehler, was sowohl die Qualität der Pferde, als auch der Ausbildung unterstreicht.

Den Siegesritt von Antonia-Selina Brinkop und Historia R im Youngster-Finale sehen Sie hier.

Noch eine Amazone vorn

Noch vor dem Großen Preis und der Youngster-Tour stand die Hauptprüfung der Fundis Tour auf dem Programm und auch dort war es eine Amazone, die mit einer Holsteiner Stute Platz eins eroberte. Ann-Kathrin Kock vom RFV Husberg und die zwölf Jahre alte Ciarada waren nicht zu schlagen. Und auch auf den Plätzen dominierte das weibliche Geschlecht. Antonia-Selina Brinkop und Quinssina B auf Rang zwei, Dritte wurde Janne Ritters aus Krumstedt mit ihrer unvergleichlichen Dithmarsia, einer Stute, die Vater Jens Ritters selbst gezüchtet hat. Der beste Reiter war Siebter: Tim Markus aus Neumünster mit Van der Vaart R.

Die Turnierreihe CSE Ehlersdorf legt nun eine kurze Pause ein. Vom 14. bis 17. Juli steht bereits das Finalturnier der Großen Tour im Kalender und dort geht es im Großen Preis auf Drei-Sterne-Niveau um 15 000 Euro Preisgeld und für den besten Reiter/die beste Reiterin aus allen drei Großen Preisen zudem um einen Sattel der Manufaktur Equipe. Vom 21. bis 23. Juli folgt dann das Finalwochenende der Fundis Tour und der Youngster Tour beim CSE Ehlersdorf.

Ergebnisübersicht CSE Ehlersdorf

14 Springprüfung Kl. S m. St.**: 1. Peter Jakob Thomsen (Lindewitt) auf Colombo 77 *0.00 / 44.23; 2. Volkert Naeve (Holzbunge) auf Hubba Bubba 2 *0.00 / 44.55; 3. Hannes Ahlmann (Reher) auf Nerrado *0.00 / 44.61

7/1 Springprüfung Kl.M**, Fundis Tour: 1. Björn Behrend (Viöl) auf Fita VA 0.00 / 56.75; 2. Jaqueline Reese (Loop) auf Dakota 391 0.00 / 57.96; 3. Ellen Krezl (Hodorf) auf Constanzehof‚s Laron 0.00 / 58.23

7/2 Springprüfung Kl.M**,Fundis Tour: 1. Hanna Schreder (Regen) auf Lakisha 3 0.00 / 57.26; 2. Franziska Bunte (Hoffeld) auf Cera Bella 0.00 / 58.01; 3. Marieke Reimers (Mehlbek) auf Caradosso 0.00 / 58.34

8 Springprüfung Kl. S*, Fundis Tour: 1. Ann-Kathrin Kock (Neumünster) auf Ciarada 2 0.00 / 60.45; 2. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug) auf Quinssina B 0.00 / 61.42; 3. Janne Ritters (Krumstedt) auf Dithmarsia 0.00 / 61.92

11 Youngster-Spezial-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S*: 1. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug) auf Historia R *0.00 / 32.75; 2. Jesse Luther (Wittmoldt) auf Cadent *0.00 / 32.98; 3. Jesse Luther (Wittmoldt) auf Unikum 14 *0.00 / 34.23