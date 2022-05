Laura Jane Hackbarth schnappte sich den ersten Sieg

Ehlersdorf

Laura Jane Hackbarth aus Buchholz war bereits Landesmeisterin, hat Große Preise gewonnen und vor allem mit der Holsteiner Stute Charisma ist sie landauf und landab bekannt. Sie kann allerdings auch mit anderen Pferden siegen: Die Holsteiner Stute Afina und ihre Reiterin schlugen den Kollegen am Freitag beim CSE Ehlersdorf buchstäblich ein Schnippchen – mit einer guten halben Sekunde Vorsprung gewann Hackbarth mit der Cormint-Tochter das M*-Springen mit Unterstützung der Welsing Sportpferde & des Grönwohldhofes. Und auch in der zweiten Abteilung war Hackbarth ganz vorn – mit der inzwischen 17 Jahre alten Carisma.

Standen zum Auftakt so wie schon am Vorwochenende die ganz jungen Pferde im Mittelpunkt, wurde am zweiten Tag „eine Schippe draufgelegt” und alles etwas höher, weiter und breiter gebaut. Etwa für die sechs bis acht Jahre alten Nachwuchspferde in der Emil Frey Küstengarage Tour. Die feierte bereits ihren ersten Sieger mit dem Schweden Rolf-Göran Bengtsson und Lyanair. Die Frage, wer sich nach dem Schweden und Lyanair in Ehlersdorf durchsetzt, wird am Sonntag ab 13.30 Uhr in Ehlersdorf beantwortet.

Lilli Plath erobert Platz zwei

Hinter Laura Jane Hackbarth reihte sich mit Lilli Plath eine weitere, noch ganz junge Springreiterin ein. Lilli ist die Tochter des Derby-Zweiten André Plath aus Timmendorf/Poel in Mecklenburg-Vorpommern, zählt dort zum Landeskader, war bereits beim Preis der Besten dabei und holte sich mit Charlie Sheen, einer Tochter des Weltklasse-Hengstes Chacco-Blue den zweiten Rang. Mit Edmond Guntz-Malblanc folgte ein Gast aus dem westfälischen Borken auf dem dritten Rang.

Youngsterprüfungen begehrt

Erneut entfalten die Prüfungen für die Nachwuchspferde große Anziehungskraft. Gleich in zwei Abteilungen wurde im M**-Springen der Emil Frey Küstengarage Tour platziert. Michael Ziems (Wöhrden) ritt die Holsteiner Stute Constanzehof`s Happy Bellini auf Platz eins. In der zweiten Abteilung gelang das Simon Heineke aus Wedel mit Comic aus der eigenen Zucht des Stalles Moorhof.

Eine weitere M-Prüfung zuvor wurde zur Beute von Sarah Welsing-Breuer (Hellefeld) und Castamir. Der westfälische Hengst blieb fehlerfrei und nahm der zweitplatzierten Inga Czwalina (Fehmarn) und C`est Ca noch wenige Hunderstel-Sekunden ab. Effizienz und Tempo durfte der Schweizer Andreas Erni auch der Holsteiner Stute Fräulein Farbenfroh W attestieren. Die sieben Jahre junge Stute hatte am Morgen in ihrer Altersklasse die Nüstern ganz klar vorn.

Ergebnisüberblick CSE Ehlersdorf

12/1 Springprüfung Kl. M**: 1. Laura Jane Hackbarth (Buchholz), Afina 0/ 59.61; 2. Lilli Plath (Timmendorf), Charlie Sheen 0/ 60,29; 3. Edmond Guntz-Malblanc (Borken), Iris 0/ 62,06

12/2 Springprüfung Kl. M**: 1. Laura Jane Hackbarth (Buchholz), Carisma 0/ 59,72; 2. Jan Meves (Mehlbek) Chrissimissy 0/ 61,94; 3. Lilli Plath (Timmendorf), Zidane D 0/ 62,78

10/1 Youngster-Springprüfung Kl. M**: 1. Michael Ziems (Wöhrden), Constanzehof`s Happy Bellini 0/ 52,99; 2. Hannes Ahlmann (Reher), Zalando Royal 0/ 55,35; 3. Andreas Erni (Schweiz), Riscalino 0/ 55,93

10/2 Youngster-Springprüfung Kl. M**: 1. Simon Heineke (WEdel), Comic 0/ 53,92; 2. Philipp Battermann (Schülp), Cormiro 0/ 55,52; 3. Diarmuid Howley (Irland), Uriga VA 0/ 55,96

1/1 Springpferdeprüfung Kl.A*: 1. Sofie Svensson (Grönwohld/SWE) Rialtto van de Roshoeve 8.50; 2. Mads Laffrenzen (Husum) Inka A 8.30; 2. Diarmuid Howley (Grönwohld/IRL) Carmarino VA 8.30

1/2 Springpferdeprüfung Kl. A*: 1. Katharina Selmer (Kellinghusen) Lalida 3 8.40; 1. Mascha Krause (Flintbek) Bailey 134 8.40; 3. Alexandra Witt (Friedrichskoog/ SWE) Cruzifer 8.20; 3. Mascha Krause (Flintbek) Marinke 8.20