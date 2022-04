Dänische Erfolge am zweiten Tag in Ehlersdorf

Ehlersdorf

Lars Bak Andersen heißt der Sieger der Großen Tour, die beim CSE Ehlersdorf am zweiten Turniertag begonnen hat. Andersen ist Nationenpreisreiter und Championatsteilnehmer und seit rund zwei Jahrzehnten in Schleswig-Holstein zu Hause. In der Nähe von Elmshorn hat der Däne seinen Sport- und Ausbildungsstall, der regelmäßig Ziel auch etlicher Schüler und Kunden aus der ganzen Welt ist. Den Sieg im M-Springen bescherte dem Profi ein Wallach mit dem schlichten Namen Carl-Heinz B. Dieses Pferd ist immerhin ein Nachkomme des weltbesten Springpferdevererbers Chacco-Blue aus Mecklenburg.

Dazu gesellte sich auf dem ersten Platz der Gesamtsieger des CSE Ehlersdorf 2021, Jan Meves aus Mehlbek mit Dynastie D, außerdem folgten Simon Heineke (Wedel) und Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) auf den Plätzen. Kurz und gut: es fing vom Fleck weg gut an auf der Reitanlage Naeve. Der Elan, mit dem die Outdoor-Saison angenommen wird ist unverkennbar. Lars Bak Andersen platzierte sich zusätzlich auch noch an vierter Stelle mit Mercurius AEG.

Zweimal Dänemark auch in der Youngster-Tour vorn

Und auch in der Youngster-Tour (Emil Frey Küstengarage) holte sich Andersen mit der acht Jahre alten Stute Nola einen Sieg. Sein Landsmann Philipp Loven hatte die Tour, die den sechs bis acht Jahre alten Youngstern gilt, bereits mit Platz eins am Morgen eröffnet. Mit Helvetica N, einer sieben Jahre alten Stute trug sich der in Meldorf beheimatete Profi gleich am Morgen in die Siegerliste in Ehlersdorf ein. Auch Loven ist seit vielen Jahren in Schleswig-Holstein zuhause, startet aber nach wie vor unter dänischer Flagge.

Volle Starterfelder

Das CSE Ehlersdorf lockt vor allem mit exzellenten Bedingungen und einem gut ausgeklügelten Programm zum Saisonauftakt. Sowohl junge Pferde, als auch Routiniers können gut auf die längeren Kurse im Frühling und Sommer vorbereitet werden.

Ergebnisüberblick CSE Ehlersdorf

9/1-1 Youngster-Springprüfung Kl.M*, 6+7j. Pferde: 1. Philip Loven (RV Concordia a.d.Miele e.V.), Helvecia N, 0.00 / 53.93; 2. Michael Ziems (Reit- u.Fahrverein Germ. Marne), Constanzehof‚s Happy Bellini 0.00 / 56.55; 3. Jesse Luther (RFV An der Talmühle-Havekost e.V.), Cadent, 0.00 / 61.07.

9/1-2 Youngster-Springprüfung Kl.M*, 6+7j. Pferde: 1. Jesse Luther (RFV An der Talmühle-Havekost e.V.), Iowa 34, 0.00 / 55.78; 2. Björn Behrend (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf), Archie, 0.00 / 59.16; 3. Philipp Schulze (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.), Dominator 0.00 / 62.20; 3. Jan Meves (RuFV Nutteln u.U. eV), Hoheit, 0.00 / 62.20.

9/2 Youngster-Springprüfung Kl.M*, 8j. Pferde: 1. Tim Markus (TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.), Valentina R, 0.00 / 56.19; 2. Andreas Erni (RV Breitenburg e.V.), Comtess OLD, 0.00 / 56.76; 3. Jan Meves (RuFV Nutteln u.U. eV), Chrissiemissy, 0.00 / 57.44.

10.1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 6+7j. Pferde: 1. Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV), Tokyo, 0.00 / 56.46; 2. Jesse Luther (RFV An der Talmühle-Havekost e.V.), Cadent, 0.00 / 59.11; 3. Nele Kortsch (RFV Marienhof-Schulendorf e.V), Cosmo 121, 0.00 / 61.07.

10/2 Youngster-Springprfg. Kl. M**, 8j. Pferde: 1. Lars Bak Andersen (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.), Nola, 0.00 / 54.18; 2. Sarah Welsing-Breuer (RV Hellefeld e.V.), Castamir 4, 0.00 / 57.08; 3. Philipp Schulze (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.), Golda 67, 0.00 / 58.58.

12/1 Springprüfung Kl.M**, Große Tour: 1. Jan Meves (RuFV Nutteln u.U. eV), Dynastie D, 0.00 / 70.00; 1. Lars Bak Andersen (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.), Carl-Heinz B. 0.00 / 61.72; 2. Simon Heineke (RFV Stall Moorhof e.V.), Comic 14, 0.00 / 62.23; 3. Carsten-Otto Nagel (RFV Stall Moorhof e.V.), Look at me R, 0.00 / 63.70

12/2 Springprüfung Kl.M**, Große Tour: 1. Jesse Luther (RFV An der Talmühle-Havekost e.V.), GK Famous Girl, 0.00 / 62.21; 2. Laura Jane Hackbarth (RV St. Peter-Ording e.V.), Carisma 109, 0.00 / 63.55; 3. Cassandra Orschel (RV Rehagen-Hamburg e.V.), Boomer 47, 0.00 / 64.44.