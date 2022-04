Alexandra Bimschas gewinnt erste S-Dressur

Schenefeld

Top hergerichtete Plätze, reibungslose Abläufe und Frühlingswetter sorgten zum Start des Dressur-Openings in Schenefeld am Donnerstag für gute Stimmung auf der Reitanlage Klövensteen. Mit Alexandra Bimschas gewann ein langjähriges Vereinsmitglied des Elbdörfer und Schenefelder RV auch gleich die erste schwere Dressur des Turnierwochenendes.

Eröffnet wurde das Turnier mit einer Dressurpferdeprüfung, die am Vormittag mit noch wenig Betriebsamkeit ringsum stattfand – deutlich weniger Ablenkung für die jungen Pferde. Shereen Giese aus Bad Bramstedt sicherte sich mit der Note 8,5 den Sieg in der Auftaktprüfung mit der erst fünf Jahre alten Hannoveraner Stute Lady Valdon. Am Freitag und Sonnabend stehen die Einlaufprüfungen und die Qualifikation für die Bundeschampionate der fünf und sechs Jahre jungen Dressurpferde auf dem Programm.

„Stammgäste“ erfolgreich

Die erste schwere Dressur wurde zur Beute der Ausbilderin Alexandra Bimschas. Die Berufsreiterin aus der Nachbarschaft der Reitanlage Klövensteen gewann die S*-Dressur im Preis des Helenenhofs Schwiebert mit Talandra’s Rose und sicherte sich zudem Platz sechs mit dem Dunkelfuchs Bon Amour.

Danach ließ das langjährige Vereinsmitglied des ESRV den Kolleginnen und Kollegen den Vortritt. Landesmeister Felix Kneese aus Appen setzte sich mit San Simon vor Nadine Husenbeth aus dem niedersächsischen Sottrum mit Faviola durch. Husenbeth war 2016 bereits Mannschafts-Europameisterin der Altersklasse U25, außerdem Mitglied des bundesdeutschen Perspektivkaders. Die zehn Jahre alte Stute Faviola ist mit ihrer Reiterin auf dem Weg in den Grand Prix-Sport.

Kneese, Husenbeth, Bimschas, aber auch der Däne Martin Christensen (Appen) und Anna-Lena Kracht (Hamburg) zählen buchstäblich zu den “Stammgästen” der Dressurturniere auf dem Klövensteen und sind auch am Freitag im Dressurviereck dabei.

Den Siegesritt von Hannes Lütt und Fürst Fabrice in der Dressurprüfung Kl.S*-Trense sehen Sie hier.

Ergebnisübersicht Schenefeld Dressur-Opening

1 Dressurpferdeprfg. Kl.A: 1. Shereen Giese (Bad Bramstedt) auf Lady Valdon 8.50; 2. Rodrigo Dias Silva (Heist/POR) auf Screenshot Sevento 8.40; 3. Sophie Henke (Lentföhrden) auf Bon Ami 38 8.20

2 Dressurprüfung Kl. S*: 1. Alexandra Bimschas (Schenefeld) auf Talandra‚s Rose 787.00; 2. Jeannette Meyn (Hamburg) auf Wannabe 10 775.00; 3. Daniel Booker (Tangstedt) auf David Garrett 768.00

3 Dressurprüfung Kl.S* – Trense: 1. Hannes Lütt (Langwedel) auf Fürst Fabrice OLD 904.50; 2. Anna-Lena Kracht (Hamburg) auf Turmalino K 884.00; 3. Martin Christensen (Moorrege/DEN) auf Bitcoin OLD 879.00

4 Dressurprüfung Kl. S***: 1. Felix Kneese (Appen) auf San Simeon 821.50; 2. Nadine Husenbeth (Sottrum) auf Faviola 3 810.50; 3. Sarah Waldsperger (Reinbek) auf Royal Dream 25 780.50