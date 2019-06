Emkendorf

Starter aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg stellten sich vier Tage lang der Bewertung von drei Juroren in 18 Prüfungen. Auch der im Land selten geprüfte, höchste Leistungsstandard der S-Klasse wurde bewertet.

„Der Beginn des Turniers im Jahre 2010 war klein“, erinnerte sich Annika Hameister, stellvertretende Vorsitzende der Reitgemeinschaft Hexenkroog und Mitorganisatorin des viertägigen Dressurturniers in Kleinvollstedt. Damals wurden an nur einem Tag Dressur- und Springreitleistungen geprüft. Inzwischen sind das Dressurturnier mit 700 Nennungen und das Springturnier auf dem Reiterhof getrennt: Im August treten die Springreiter in einem Extra-Turnier an.

Die stetig gewachsene Zahl an Startern führt die Vereinsvorsitzende und Mitorganisatorin Cornelia Weber auf die Rahmenbedingungen zurück: Eine 800-Quadratmeter-Halle der Reitschule Hexenkroog steht zum Abreiten bereit. Bei Regen kann das Turnier dorthin verlegt werden. Der Turnierplatz hat einen Belag aus Sand, Lehmkies und Kunststoffschnitzeln, der die Gelenke der Pferde schont und Tritthalt gibt.

„Weiter wachsen werden wir wohl nicht“, schätzte Weber. „Wir wollen klein, aber fein bleiben.“ Die Organisatorinnen rechneten mit 1000 Zuschauern. „Die meisten kommen zur S-Dressur, die wird im Land selten abgenommen“, erklärte Annika Hameister. 50 Helfer, viele von den 65 Vereinsmitgliedern und Mütter der Reiter, unterstützten den Ablauf. In diesem Jahr warben erstmals Banner an den Zäunen der Reitschule Hexenkroog für das Turnier.

