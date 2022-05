Das Dressur-Opening kommt im nächsten Jahr wieder

Schenefeld

Vor dem Turnierwochenende stand bereits fest: das Dressur-Opening in Schenefeld kommt auch 2023 wieder. „Das haben wir beschlossen, auch weil es gut angenommen wurde und zusätzlich werden wir auch ein reines Jugendturnier schon im März für die Dressur veranstalten”, unterstrichen Jürgen Böckmann und Wolfgang Schierloh (Horse and Classic), die die Geschicke der Reitanlage Klövensteen verantworten und auch das umfangreiche Turnierprogramm in jedem Jahr bereitstellen.

Auch 2023 soll die Eröffnung der „grünen Saison” in Schenefeld dann wieder Standort für die Qualifikationen zu den Bundeschampionaten sein. Die fünf und sechs Jahre alten Dressurtalente zogen allein am Samstag etliche Neugierige und Dressurfans an. Präsentiert hat das Turnier und die Qualifikationen Anrecht Investment.

„Verwandte” im Grand Prix Special vorn

Sportlich Spitze lief der Schlusstag in Schenefeld für Antonia von Dungern aus Betzendorf und DSP Queen Rubin. Die Fuchsstute bescherte ihrer Reiterin mit 70,52 Prozent den Sieg im Grand Prix Special im Preis vom Hof Etzer Heide. Höchst konzentriert und schwungvoll spazierte die Quadroneur-Tochter durch die Prüfung. Eine „Tante” der Siegerstute wurde Zweite. Landesmeister Felix Kneese aus Appen reihte sich mit Quibelle von Quaterback an zweiter Stelle ein und dann kam schon Juliane Brunckhorst (Ganderkesee) mit Con Cento. Den schicken Dunkelbraunen hat Brunckhorst seit dessen sechstem Lebensjahr - ganz leicht macht der Westfalenwallach es seiner Ausbilderin allerdings nicht immer, besticht aber mit seinen Qualitäten.

Holtfreter wiederholt Erfolg – Teuteberg erobert Rang eins

Während das Finale der Altersklasse U25 genauso endete wie die erste Prüfung – mit einem Sieg von Marie Holtfreter (Hamburg) mit dem Hengst Amorio, freute sich Leni Teuteberg (Hamburg) riesig über die rundherum geglückte Vorstellung mit Contaga in der Dressur Kl. M** für Junioren/Junge Reiter im Preis der Bimschas & Nielsen GbR. Eigens für die drei Altersklassen hatten Böckmann und Schierloh viel Wert auf Nachwuchsprüfungen gelegt und sind sich darin völlig einig mit Rainer Schwiebert, dem Dritten im Pferdewirtschaftsmeister-Trio. Den jungen Talenten im Sattel soll im März 2023 dann auch ein Jugendturnier gelten.

Reihenweise Komplimente erhielten die Veranstalter für die Initiative auf der Reitanlage Klövensteen ein großes Dressur-Opening zu veranstalten. Im Springpferdeland Schleswig-Holstein ist die Zahl der Dressurveranstaltungen durchaus “überschaubar”. Im Oktober steht nun das Hallen-Dressurfestival in Schenefeld auf dem Programm, dazwischen reihen sich Jugend- und Amateurturniere, sowie Lehrgänge, die “hoch im Kurs” bei den Reitschülern und -Schülerinnen stehen.

Ergebnisübersicht Schenefelder Dressur-Opening

19 Dressurprüfung Kl. S*** - Finale: 1. Antonia von Dungern (Betzendorf) auf DSP Queen Rubin 1079.00; 2. Felix Kneese (Appen) auf Quibelle 12 1073.00; 3. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) auf Con Cento 1051.00

20 Dressurprüfung Kl.S*, Finale, Amateure: 1. Constanze Antonia Hinrichs (Mözen) auf Royal Escoria 834.00; 2. Ines Reyer (Neuenkirchen) auf Riverside 19 833.00; 3. Maja-Marie Danowski (Windbergen) auf All my Life 4 828.00

18 Dressurprüfung Kl.S* - Finale U25: 1. Marie Holtfreter (Hamburg) auf Amorio 2 791.50; 2. Marie Holtfreter (Hamburg) auf Desert Inn 778.50; 3. Anna Marieke Stahnke (Bebensee) auf Nicolai 41 773.50

17 Dressurprüfung Kl.M** - Finale JUN/JR: 1. Leni Teuteberg (Hamburg) auf Contaga 795.00; 2. Pauline Sophie Rump (Ellerhoop) auf Dumble dore 773.50; 3. Hanna Isermann (Poyenberg) auf Franz 157 767.00

Dressurprüfung Kl. M*, Finale: 1. Pia Koppelmann (Barmstedt) auf Do it 37 676.50; 2. Pia Koppelmann (Barmstedt) auf Belvedere C 667.00; 3. Lucia Reese (Ammersbek) auf Fiderfranz 661.50