Zweites deutsches EM-Gold auf dem Hof Kasselmann

Hagen a.T.W

Die U25-Equipe folgte dem Beispiel der “Senioren” und sicherte sich Gold mit 225,206 Punkten bei den FEI Dressage European Championships vor der jungen niederländischen Equipe (218,00) und dem schwedischen Team (207,264). “Es ist tatsächlich eine Ehre Equipechef zweier so erfolgreicher Teams zu sein”, bekannte Klaus Roeser unumwunden.

In der Reihe der jungen deutschen Reiterinnen und Reiter steht auch Ann-Kathrin Lindner mit FBW Sunfire, die Titelverteidigerin in der Einzelwertung. “Ich war doch deutlich weniger nervös als noch im letzten Jahr”, bekannte die junge Reiterin freudig, die – altersbedingt – ihre letzte U25-Europameisterschaft in diesem Jahr reiten darf. Und Raphael Netz spürt einen leichten Druck – kein Wunder, ist der einzige junge Mann im Team doch Schüler von Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl in Aubenhausen. “Aber”, so Raphael, “das ist auch gut so, wenn sie gut ist, will ich noch besser sein.”

Die niederländische Equipechefin Monique Peutz-Vegter freute sich über ihr junges Quartett, bekannte jedoch, dass sie in Zukunft auf zwei Reiterinnen werde verzichten müssen: “Ich hoffe aber, dass beide dann den Schritt ins Seniorenlager vollziehen und dort erfolgreich sind.”

Hoffnungsvoll war auch das junge schwedische Aufgebot nach Deutschland gekommen. “Im vergangenen Jahr haben wir wegen der Corona-Pandemie auf die Europameisterschaften in Ungarn verzichtet, insofern war nicht ganz klar, wo wir stehen”, so Equipechefin Tina Due Boje. Um so stolzer ist das gesamte Team nun auf Bronze.

Nachwuchsförderung hoch im Kurs auf dem Hof Kasselmann

“Für uns spielen die jungen Reiterinnen und Reiter immer eine wichtige Rolle”, unterstrich Anna Surholt (Hof Kasselmann), “das ist so bei Future Champions und das ist genauso bei diesen Europameisterschaften. Wir wollen für die jungen Reiterinnen und Reiter alles genauso haben wie für die Senioren.” Dafür gab es rauschenden Applaus von den Medaillengewinnern, die sowohl die Atmosphäre, als auch das Zusammensein und -arbeiten mit den Senioren-Teams sehr genießen.

Ergebnis FEI Dressage Championships U25 Team

1. Deutschland 225,206 Punkte

Ellen Richter/ Vinay NRW, Raphael Netz/ Elastico, Semmieke Rothenberger/ Flanell, Ann-Kathrin Lindner/ FBW Sunfire

2. Niederlande 218,00

Devende Dijkstra/ Hero, Febe van Zwanbagt/ Edson, Jessica Poelman/ Chocolate Cookie R.D.P., Esperanza/ Jasmien de Koeyer

3. Schweden 207,264

Nathalie Wahlund/ Cerano Gold, Jennifer Lindvall/ Mid West Casino, Elin Mattson/ Beckham, Lina Dolk/ Languedoc