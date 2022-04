Sieg für Jessica von Bredow-Werndl im Finale des FEI Dressur-Weltcup

Leipzig

Dieses FEI Dressage World Cup Finale hatte wirklich alles, was Dressurfans sich nur wünschen können. Eine Wahnsinns-Kür von Jessica von Bredow-Werndl und ihrer TSF Dalera BB mit einem Ergebnis über 90 Prozent. Und eine vierbeinige Dressur-Legende feierte einen letzten Auftritt der Extraklasse: Isabell Werths Weihegold OLD.

Bewegendes Finale in Leipzig

Dieses 35. FEI Dressage World Cup Finale war championatswürdig und ging einfach unter die Haut. Einmal mehr zelebrierten Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dalera BB ihre La La Land-Kür. Fehlerfrei, kraftvoll und dennoch leicht, sehr nah an der Perfektion und dabei völlig unverkrampft. Reiterin und Pferd verschmolzen zu einer Einheit – kaum ermittelbar, was an dieser Vorstellung noch hätte besser sein können. Satte 90 Prozent bedeuteten den Sieg. Schon direkt nach ihrer Vorstellung sah man eine emotionale Jessica von Bredow-Werndl: „Es hat sich heute besser angefühlt als in Tokio – ich würde sogar sagen, es hat sich besser angefühlt denn je“, strahlte die Olympiasiegerin und Europameisterin. „Das ist nicht normal, Dalera entwickelt sich immer noch weiter. Und es war sehr emotional. Es wird für fünf bis sechs Monate das letzte Turnier für uns sein, aber nach meiner Babypause kommen wir zurück!“

Platz zwei ging an eine überglückliche Cathrine Dufour (DEN) mit ihrem erst zehnjährigen Vamos Amigos: „Es war das erste Weltcup-Finale für mich und für Vamos. Er war eine Bombe heute! Ich bin superstolz auf ihn und dieses Ergebnis ist weit über dem, was ich erwartet habe!“

Weihegold OLD wurde in den Ruhestand verabschiedet

Mit einer dynamischen, topmotivierten Runde schloss Isabell Werth die Ära Weihegold OLD in ihrer Karriere. Drei Mal hatten die beiden das FEI Dressage World Cup Final gewonnen, das letzte Mal 2019. Nun, drei Jahre und drei EM-Medaillen später, tanzten sie in Leipzig frisch zu Platz drei. „Ich bin überglücklich, dass ich diese außergewöhnliche Stute auf diesem Niveau verabschieden konnte. Sie hat sich hier noch mal in so einer tollen Form gezeigt, ich bin sehr stolz auf sie. Und dem Veranstalter und auch dem Leipziger Publikum sehr dankbar für diese tolle, emotionale Atmosphäre“, schwärmte eine hochemotionale Isabell Werth.

Emotionaler Abschied Für Isabell Werths Weihegold in der Leipziger Messe. Quelle: Sportfotos Lafrentz.de

31. FEI Dressage World Cup Finale – Grand Prix Freestyle (CDI-W)

1. Jessica von Bredow-Werndl GER, TSF Dalera BB 90.836%

2. Cathrine Dufour DEN, Vamos Amigos 86.164%

3. Isabell Werth GER, Weihegold OLD 85.921%

4. Carina Cassøe Krüth DEN, Heiline’s Danciera 84.971%

5. Nanna Skodborg Merrald DEN, Atterupgaards Orthilia 81.239%

6. Helen Langehanenberg GER, Annabelle 78,839%