Internationale Nachwuchsstars in Klein Flottbek

Hamburg

Im Rahmen der Longines Global Champions Tour of Hamburg trafen sich die sieben- und achtjährigen Nachwuchspferde der internationalen Springsportstars, um sich auf dem heiligen Rasen in Klein Flottbek zu präsentieren und wertvolle Erfahrungen für eine Karriere unter dem Springsattel zu sammeln. Im Finale wurden die Punkte fürs Ranking vergeben.

Bei den Siebenjährigen landete Marlon Modolo Zanotelli mit Eclair de Rouhet den Top-Score. Der Brasilianer verwies mit dem Cardero*Champs Elysees Boismar – Allegreto-Nachkommen den Belgier Constant van Paesschen im Sattel von Ole Campione du Roton (v. Tangelo van de Zuutrhoeve) und Patrick Stühlmeyer mit Chakkalou PS (v. Chacco Lover) auf die Plätze.

In der Abteilung der Achtjährigen zelebrierte der Brite Sameh El Dahan das Talent seines Tornesch-Sohns WKD Toronto. Mit deutlichem Abstand verwies er Michael G. Duffy (IRL) mit Clitschko (v. Christian) und Douglas Lindelöw (SWE) mit Charlie’s Way (v. Chacco-Blue) auf die Plätze.

Die nächste Station der FUNDIS Youngster Tour wird im September bei der OWL Challenge auf dem Paderborner Schützenplatz entschieden.

Über Fundis Reitsport

Die Fundis Reitsport GmbH sitzt im baden-württembergischen Ilshofen. Das Unternehmen wurde von Stefan Fundis aus seinem Kinderzimmer heraus gegründet, denn die Idee dazu hatte er bereits mit 14 Jahren und setzte diese mit Hilfe seiner pferde- und reitsportbegeisterten Familie um. Und so etablierte sich das Geschäftsmodel mit viel Leidenschaft und Fleiß zu einem geschätzten und bewährten Onlineshop für Pferd und Reiter. Das Herzstück der Fundis Reitsport GmbH ist der Onlineshop, welcher eine erstklassige Auswahl hochwertiger Produkte von namenhaften Herstellern bietet. Ob bekannte Klassiker, praktische Alltagshelfer oder die neuesten und innovativsten Trends – die breite Produktauswahl lässt jedes Reiterherz höher schlagen. Neben dem ausgewählten Premium Sortiment steht der Name Fundis Reitsport für persönlichen Service, fachliche Beratung sowie ein unkompliziertes und bequemes Einkaufserlebnis von Zuhause oder unterwegs.

Die Stationen der FUNDIS Youngster Tour 2021

Internationale Deutsche Meisterschaften in Riesenbeck, 12. bis 15. November 2020 (Auftakt Siebenjährige für Saison 2021)

Global Jumping Berlin, 23. bis 25. Juli 2021

Longines Global Champions Tour of Hamburg, 26. bis 29. August 2021

OWL Challenge in Paderborn, 9. bis 12. September 2021

Ab der Saison 2021 wird das Ranking nach den Erfolgen der Pferde erstellt.

Aktuelles Ranking bei den Siebenjährigen

1. Rockwell RC (Kenny Darragh/IRL), 20 Punkte

1. Kir Royal (Eoin McMahon/IRL), 20

1. Eclair de Rouhet (Marlon Modolo Zanotelli/BRA), 20

4. EIC Ambiance du Seigneur (Max Kühner/AUT), 17

4. Charlotta II (Chloe Reid/USA), 17

4. Ole Campione du Roton (Constant van Paesschen/BEL), 17

7. Zineday, (Christian Kukuk/GER), 15

7. Cornezine (Maximilian Weishaupt/GER), 15

7. Chakkalou PS (Patrick Stühlmeyer/GER), 15

10. Comme Le Pere (Ludger Beerbaum/GER), 13

10. Versailles (Douglas Lindelöw/SWE), 13

10. Astaire, 13 (Kathrin Müller/GER), 13

Aktuelles Ranking bei den Achtjährigen

1. WKD Toronto (Marlon Modolo Zanotelli/BRA), 29 Punkte

2. Clitschko (Michael G Duffy/IRL), 28

3. Inventa d‘Or (Denis Lynch/IRL), 25

3. Nando Quality (Michael Pender/IRL), 25

5. Tiamo (Katrin Eckermann/GER), 20

6. Charlies’s Way (Douglas Lindelöw/SWE), 15

6. Concollon PS (Laura Klaphake/GER), 15

8. Vins v. Tojopehoeve Z (Laura Kraut/USA), 13

9. Nector vd Bisschop (Kendra Claricia Brinkop/GER), 12

10. Christof, (Leila Bingold/GER), 11