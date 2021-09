Hans-Peter Goldnick triumphiert

Bad Segeberg

Vor etwas mehr als einer Woche hieß der Sieger Robert Blender. Hans-Peter Goldnick (Nehms), sein großer Widersacher bei den Vierspännern, konnte aufgrund einer Familienfeier nicht an den Landesmeisterschaften der Fahrsportler teilnehmen. Beim Fahrfest des Nordens auf dem Bad Segeberger Landesturnierplatz und in der Ihlheide trafen die beiden Spitzenfahrer aus Schleswig-Holstein erneut aufeinander. Mit dem besseren Ende für Goldnick. Nach Siegen in der Dressur und im Gelände sowie einem zweiten Platz im Kegelparcours in der Klasse M gewann er die kombinierte Wertung und durfte sich zum zweiten Mal Vereinsmeister der Fahrergemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg (FGSH) nennen.

Erst der Betrieb, dann die Pferde

Der Erfolg von Goldnick wird umso bemerkenswerter, wenn man die Hintergründe kennt. „Ich bin in der Pferdesportsaison im Frühling und im Sommer beruflich besonders eingespannt“, erklärt der Inhaber eines Erdbeer- und Spargelhofes, der in diesen Monaten mitten in der Ernte steckt. „Ich versuche schon konsequent zu trainieren, verfahre aber nach dem Motto, dass erst der Betrieb und dann erst die Pferde laufen müssen.“ Mit diesem Credo fährt Hans-Peter Goldnick aber bereits seit über zwei Jahrzehnten gut. Immerhin konnte sich der Nehmser in dieser Zeit drei Landesmeistertitel sichern.

Dank des sanften Drucks von Ehefrau Margrit zum Fahrsport gefunden

1995 kam Goldnick das erste Mal mit dem Fahrsport in Berührung. Auf sanften Druck hin von Ehefrau Margrit. Sie schenkte ihm einen Fahrkursus. Goldnick erinnert sich: „Sie hat gesagt, dass man nicht immer nur arbeiten kann, sondern auch einen Ausgleich benötigt.“ Also setzte er sich auf den Kutschbock und probierte sich aus. „Die Zügel in der Hand füllten sich gut an“, meint Goldnick, den dennoch zunächst einige Zweifel plagten, ob der Fahrsport das Richtige für ihn sei. „Ich hatte aber gute Trainer und tolle Pferde, die mich überzeugt haben.“

Einmal an Deutschen Meisterschaft teilnehmen

Ein Naturtalent sei er nicht gewesen, sagt Hans-Peter Goldnick über sich selbst. Das Feingefühl mit den Leinen, die Art, wie man mit Hilfe seiner Stimme mit den Pferde kommuniziert habe er erst in den Jahren lernen müssen. „Man muss Demut vor dem Pferd entwickeln, das der Stimme des Menschen, der sie lenkt, vertrauen schenkt“, erklärt Goldnick, der trotz seiner 65 Jahre und seiner nur sehr begrenzten Zeit für das Training noch sportliche Ziele verfolgt. „Einmal an Deutschen Meisterschaften teilnehmen und dort nicht nur hinterherfahren.“ Ein paar Jahre wird er sich noch für dieses große Vorhaben Zeit nehmen. Denn ans Aufhören denkt er noch lange nicht: „Solange man mich noch auf den Kutschbock heben kann, fahre ich auch weiter“, meint er mit einem Augenzwinkern.

Alexa Feindt gewinnt Juniorcup

Hans-Peter Goldnick befindet sich im Herbst seiner Karriere, Alexa Feindt steht dagegen noch ganz am Anfang. Und sie scheint mit viel Talent gesegnet zu sein. Nach einem beachtlichen zehnten Rang im Bundeschampionat sicherte sich die 18-jährige Henstedt-Ulzburgerin beim während des Fahrfestes ausgetragenen Juniorcups vor Theresa Lamp den Gesamtsieg.

Fahrfest litt unter schlechtem Wetter

Pech hatte die ausrichtende Fahrergemeinschaft mit dem Wetter. Während der beiden Turniertage regnete es fast durchgängig, was sich negativ auf das Zuschauerinteresse niederschlug. 2019, als in Bad Segeberg eine Deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde, säumten über 5000 Zuschauer die Prüfungen auf dem Landesturnierplatz und in der Ihlheide. Bei den normalen Fahrfesten in den Jahren zuvor verfolgten stets zwischen 1000 und 2000 Besucher das Geschehen. „Diesmal war die Resonanz wegen des Wetters und wahrscheinlich auch wegen Corona doch sehr gering“, verriet FGSH-Pressesprecher Kurt S. Becker. Was zur Folge hatte, dass das für Sonntag Nachmittag geplante große Schaubild des Fahrsportes abgesagt wurde. „Wir wollten damit Laien den Fahrsport näher bringen, aber leider waren zum geplanten Zeitpunkt nur noch Insider auf dem Turnierplatz, so dass wir entschieden haben, den Programmpunkt zu streichen.“

Die Siegerehrungen fanden jedoch statt. Zehn neue Vereinsmeister der FGSH wurden in den im zweijährigen Rhythmus ausgetragenen Wettbewerben gekürt. Alle Ergebnisse sind auch im Internet auf der Seite des Vereins unter www.fgsh.de verlinkt.