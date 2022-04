Fahrergemeinschaft räumt 17 Medaillen ab

Kükels

Nach zwei Vorrunden in Futterkamp und Tangstedt und dem großen Finale in Kükels ist nun der alljährliche Hallencup im Gespannfahren auch schon wieder Geschichte. Fahrsportler aus Deutschlands Norden steuerten ihre Ein-, Zwei- und Vierspänner in der Halle auf Winklers Hof durch den Parcours.

46 Fahrer und Fahrerinnen mit 180 Pferden in den verschiedenen Anspannungen nahmen am Hallencup teil. Besonders erfolgreich waren die Aktiven der Fahrergemeinschaft Schleswig-Holstein-Hamburg mit 17 Medaillen. Gesamtsiege gelangen dabei der international erfahrenen Plönerin Ulrike Schmidt in der Pferde-Einspännerprüfung Klasse M, Jörn Rennebach (Pony-Einspänner Kl. M), Stephanie Kalsow (Pony-Zweispänner Kl. M), Turnierleiter Jürgen Lamp (Pony-Vierspänner Kl. M), Alexa Feindt (Pony-Einspänner Kl. A), Susan Gollmer (Pony-Zweispänner Kl. A) und Bjarne Kalsow (WBO Einspänner).

Verbandsvorsitzender Dieter Medow war angetan

Ausgeschrieben war die Cupserie in der mittelschweren Klasse M und in der leichteren Klasse A. So war für jedes sportliche Niveau etwas dabei. Die Einsteiger (WBO) in den Fahrsport fanden im kombinierten Hindernisparcours eine angepasste Herausforderung vor.

Angetan von der Veranstaltung war auch Dieter Medow, der Vorsitzende des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein: „So eine Turnierserie ist ein Format, wie es auch im Reitsport vermehrt angeboten wird. Es ist für die Sportler eine gute Gelegenheit sich zu messen. Ähnlich wie beim Vielseitigkeitsreiten haben die Fahrer eine tolle Gemeinschaft. Das ist ein großes Plus, das wir nicht in allen Sportarten beobachten.“

Turnierleiter Lamp zog ebenfalls ein positives Fazit: „Ich bin beeindruckt von der guten Teilnehmerresonanz, besonders freut uns die rege Beteiligung aus den benachbarten Bundesländern.“