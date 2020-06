Dänischer Sieg beim Fehmarn Sommerturnier

Burg/Fehmarn

Der 33-jährige gewann gleich beim ersten Besuch des Sommerturniers die attraktivste Prüfung des gesamten Wochenendes und das übrigens auch als erster Starter im Stechen der schweren Prüfung. “ Lars Bak hat gesagt, ich soll kommen, das sei ein gutes Turnier hier”, so Schou, der vier Monate Turnierpause auf Fehmarn beendet hat.

Co-Besitzer des Siegerpferdes

Den zehn Jahre alten Arpeggio-Nachkommen Afghan erwarb Andreas Schou vor drei Jahren bei Johannes Ehning, zusammen mit einer seiner Schülerinnen. Die ritt den aufmerksamen Wallach bislang und nun wollte Andreas Schou das Pferd mal mitnehmen. Eine offenkundig gute Idee. “Ich habe in Oliva Nova bis Februar geritten, kam dann zurück und schon folgte der Lock-Down”, so Andreas Schou, “wir hatten gerade erst ein einziges Turnier in Dänemark.” Wo er schon mal auf der Insel war, nutzte Schou zusammen mit Lars Bak Andersen auch gleich die touristischen Vorzüge. “Wir sind mit dem Fahrrad praktisch ganz um die Insel und baden waren wir auch - war etwas kühl”, so der Däne verschmitzt. Die Pferde hatten beide auf der Insel einquartiert, gewohnt wird wie immer in den großen, geräumigen Wohnabteilen der Pferdetransporter.

Anzeige

Platz zwei ging an einen Spanier, an Borja Garcia-Gallado Garcia mit Chantalle. Der Spanier ist im Hof Eichengrund Lentföhrden bei Dirk Schröder einquartiert und reitet für den örtlichen Verein. Die beste Deutsche im Großen Preis des Kaufhaus Stolz wandelt auf den Spuren ihres Vaters Dirk: Pheline Ahlmann aus Reher wurde mit dem Holsteiner Hengst Dialo Dritte. Der Herr Papa gewann die Prüfung vor wenigen Jahren mit Quick Fire.

Weitere KN+ Artikel

Beste Deutsche auf Platz drei – Pheline Ahlmann mit Dialo. (Foto: Pegamo/MB)

SH-Nachwuchs-Championat für Mathies Rüder

Die Qualifikation zum Eggersmann Junior-Cup gewann er mit Coco Chambato 24 Stunden zuvor, dann ließ Mathies Rüder auch den Sieg im SH-Nachwuchschampionat folgen, ebenfalls mit Coco Chambato. Damit setzte der Jüngste aus dem pferdeverrückten Rüder-Clan praktisch eine Familientradition fort, denn Mutter Petra, immerhin 2017 Deutsche Vize-Meisterin der Amateurreiter Springen, gewann genau dieses Nachwuchschampionat bereits im Jahr 1988. Zweite wurde Malin Asmussen, Tochter des Ausbilders und Trainers Ove Asmussen aus Hanerau-Hademarschen mit Silent Pepper.

Grund zur Freude hat der Fehmarnsche RRV auch wegen seiner weiteren Nachwuchsreiter, denn das Team des Kaufhauses Stolz holte Platz zwei im Jugend Team-Cup, dem Mannschaftsspringen. Auch dort mischte Mathies Rüder mit, so wie Anna Braunert, Freya Sophie Langhans und der vom RV Husberg “ausgeliehene” Jasper Sievers. Sieger wurde das Team Kalay Aerospace. Nach vier Turniertagen und vielen Komplimenten der Teilnehmer geht es jetzt ans Aufräumen beim Fehmarnschen RRV. Und Turnierleiter Hinrich Köhlbrandt ist froh, dass es nicht eine einzige Mißstimmung oder Disziplinlosigkeit gab. Alle Regeln eingehalten und bewiesen, dass Sport auch unter Pandemie-Bedingungen funktionieren kann.

Ergebnisüberblick Fehmarn Sommerturnier

11 Springprfg.Kl.S** m.Stechen, Großer Preis des Kaufhauses Stolz

1. Andreas Schou ( Oelixdorf/Gastlizenz GER/DEN) auf Afghan 9 *0.00 / 41.31

2. Borja Garcia-Gallardo Garcia ( Lentföhrden/RFV Eichengrund-Lentföhrden/ ESP) auf Chantalle 7 *0.00 / 42.07

3. Pheline Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Dialo *0.00 / 43.17

4. Elisa Marlene von Hacht ( Hamburg/RFV Vierlanden e.V./GER) auf Leverage *0.00 / 46.59

5. Tim Markus ( Wasbek/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Devito 27 *0.00 / 49.74

6. Hannes Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Doolys *4.00 / 41.59



14 Springprüfung Kl.M*, Wertung Jugend-Team-Cup Schleswig-Holstein

1. Kalay Aerospace - Su MA: 0.00/34.98

Emily Gerhardt auf Bonny 823

Madita Bruhn auf Chakira B

Naemi Lou Merz auf Chijioke *

Berenike Lucius auf Wineta 3

2. Team Kaufhaus Stolz - Su MA: 0.00/35.84

Mathies Rüder auf Chicago M

Jasper Sievers auf Costino

Freya Sophie Langhans auf Curt 12

Anna Braunert auf Elea 20 *

3. Team Pferd & Sport - Su MA: 0.00/35.85

Beeke Nagel auf Ciano 11

Lena Priegann auf Cinzano 74 *

Skadi Burchardt auf Lactic 4

Moritz Philipps auf Svorre



9/1 Springprüfung Kl.S*, 1. Abtg. Preis der Fa. Eggersmann, Futtermittel, 2. Abtg. Preis der VR Bank OH-Nord-Ploen e.G.

1. Jesse Luther (Wittmoldt/RFV An der Talmühle-Havekost e.V./GER) auf Chinell 0.00 / 61.74

2. Sven Gero Hünicke ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Sunshine Brown 0.00 / 62.64

3. Takashi Shibayama Haase (Bühnsdorf/Equestrian-Sport-Club e.V./JPN) auf Casallantum 0.00 / 66.32

4. Tim Markus ( Wasbek/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Cosmo 81 0.00 / 66.82

5. Christian Thiesen ( Damp/ RC Damp e.V./GER) auf Risico 6 0.00 / 68.78

6. Ann-Kathrin Kock ( Neumünster/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Ciarada 2 0.00 / 68.99



9/2 Springprüfung Kl.S*, 1. Abtg. Preis der Fa. Eggersmann, Futtermittel, 2. Abtg. Preis der VR Bank OH-Nord-Ploen e.G.

1. Mathias Noerheden Johansen ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Conrisiko 0.00 / 61.96

2. Robin Naeve ( Bovenau/RV Am Wittensee/GER) auf Casalia R 0.00 / 64.92

3. Hannes Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Caracas 105 0.00 / 66.81

4. Miriam Schneider ( Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Frau Clara 0.00 / 68.29

5. Tjade Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Coral 15 0.00 / 68.81

6. Jörg Benninghoff ( Hünxe/RFV Bruckhausen 1925 e.V./GER) auf Acorado B 0.00 / 69.18



13 Stilspringprfg.Kl.M* m.Stechen, Finale Schl.-Holst. Nachwuchs-Championat, Junioren und Children

1. Mathies Rüder ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Coco Chambato *(8.90) 0.00 / 35.26

2. Malin Asmussen (Gokels/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Silent Pepper *(9.00) 0.00 / 38.93

3. Hannah Schimmelpfeng ( Ahrensburg/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Chocolate Dream 8 *(8.60) 0.00 / 39.06

4. Anne Sophie Wenzel (Grande/PS Granderheide e.V./GER) auf Lady Gaga 36 *(8.50) 0.00 / 40.90

5. Anna-Julika Sophie Böckenholt ( Süderlügum/RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V./GER) auf Caralanda *(8.50) 0.00 / 42.21

6. Sara Karstens (Tensbüttel-Röst/ RV Concordia a.d. Miele e.V./GER) auf Söckchen 6 *(8.80) 0.00 / 44.31

Alle anderen Ergebnisse finden Sie hier.



Das Fehmarn-Pferde-Festival im Internet: www.reiten-auf-fehmarn.de

Bei Facebook: https://www.facebook.com/fehmarnscherringreiterverein