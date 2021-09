Hattrick für den RVF Zarpen

Bad Segeberg

Im vergangenen Jahr mussten sie ausfallen, doch in diesem Jahr konnte es wieder losgehen: Am Wochenende wurde auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg um die Landesmeisterschaften der Reit- und Fahrvereine von Schleswig-Holstein geritten. Sonst integriert in das Landesturnier mit den Titelkämpfen der Spring- und Dressurreiter, wurden die Reitabteilungen abgekoppelt und bekamen ihr eigenes Turnier. Neben dem Landeswettkampf wurde in den Altersklassen der Junioren und der Ponyreiter um die Siegerschärpen im Abteilungswettkampf geritten. Neben einer Mannschaftsdressur ritten die Teammitglieder jeweils eine Einzelprüfung, die zum Gesamtergebnis addiert wurde.

RVF Zarpen mit zwei Mannschaften am Start

„Es ist super, dass es wieder einen Landeswettkampf gab“, freute sich Annika Grest, die Vorsitzende des siegreichen Reit- und Fahrvereins Zarpen. Der Verein aus dem Kreis Stormarn stellte gleich zwei Mannschaften an diesem Wochenende und war auch bei den Junioren-Reitabteilungen am Start. Drei Pferde liefen sogar bei beiden Abteilungen. Keine Selbstverständlichkeit, wie Grest betont. „Vereinszusammenhalt wird bei uns sehr groß geschrieben“, freute sich die Vorsitzende des knapp 200 Mitglieder zählenden Vereins. „Ariane Denker, die beide Abteilungen vorgestellt hat, guckt über die gesamte Saison, wie unsere Vereinsmitglieder auf den Turnieren abschneiden, und stellt daraufhin die Mannschaften zusammen“, erzählte Grest. „Zum Glück sind wir in einer so komfortablen Lage, dass wir sieben Reiterinnen aufstellen konnten.“

In der Abteilungsdressur ritten sechs Reiterinnen und Reiter. Für jeweils zwei Reiter-Pferd-Paare ging es in eine A*Dressur, ein A**-Springen oder einen A**-Geländeritt. Dieser war bereits am Freitag, und hier konnten die Stormarner bereits mit zwei fehlerfreien Runden vorlegen. Die Dressur und das Springen konnten mit Line Denker auf Feldgoldlütten und Pia Marie Vogel mit Concord von zwei Zarpenerinnen gewonnen werden. Außerdem ritten für den Verein Angelika Grest auf Belmondo, Monique Ramm auf Fantast VZ, Marina Rabe auf Dermona sowie Nike Denker auf Mabella D. Mit einer guten Abteilungsdressur ergab das den Gesamtsieg. Ein Hattrick, wenn man das Jahr mit dem coronabedingten Ausfall einmal außen vorlasse, betont Grest.

Den kombinierten Wettkampf der Junioren-Reitabteilungen konnte der Fehmarnsche Ringreiterverein, vorgestellt von Julia Marrancone, gewinnen, bei den Pony-Reitabteilungen siegte der Reit- und Fahrverein Großenwiehe unter Carolin Guddat.

„Die Vereine waren in diesem Jahr mal absolut im Mittelpunkt mit ihren Wettkämpfen, während diese beim normalen Landesturnier vor Corona neben den anderen Prüfungen der Landesmeisterschaften liefen“, erklärte Matthias Karstens, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein. So wurde auch auf dem Pagelplatz geritten, der sonst beim Landesturnier den größeren Dressurprüfungen vorbehalten war. „Die Vereine haben dadurch eine tolle Plattform bekommen. Wir haben drei tolle Aufmärsche gehabt und eine durchweg positive Resonanz“, so Karstens. Die Nennzahlen waren jedoch geringer als in den Vorjahren. Der Pferdesportverband erklärt das dadurch, dass überhaupt erst seit Anfang Juli feststand, dass es dieses Turnier in dieser Form geben werde. So kamen insgesamt 51 Mannschaften nach Bad Segeberg.

