Lars Bak Andersen holt Großen Preis des CSE Ehlersdorf

Ehlersdorf

„Ich wollte nur zwei gute Runden drehen”, räumte Lars Bak Andersen bescheiden ein. Das ist sehr viel besser gelungen als erwartet, denn der Däne gewann am Wochenende mit dem zehn Jahre alten Carl-Heinz B den Großen Preis des CSE Ehlersdorf. Nun ist das Selbstvertrauen noch mal gewachsen und Andersen nimmt Carl-Heinz B. mit zu den dänischen Meisterschaften am kommenden Wochenende.

Dann muss bei Teil 2 der CSE-Turniere in Ehlersdorf zwar auf den „Titelverteidiger” im Großen Preis verzichtet werden, doch das nimmt dem Wahl-Schleswig-Holsteiner Andersen niemand übel – im Gegenteil werden in Ehlersdorf garantiert die Daumen für den Kollegen gedrückt.

Erst seit Januar ein Team

Für Andersen und Carl-Heinz B. war es der zweite Sieg binnen 48 Stunden, denn schon den Auftakt der Großen Tour am Freitag im M-Springen konnten Andersen und der Wallach gewinnen. Der Dunkelfuchs kam zum Jahresbeginn in den Elmshorner Stall von Lars Bak Andersen. Besitzer Hilmar Meyer (Morsum) vertraute den Wallach seinem dänischen Kollegen an. Auf den zweiten Platz sprang mit Peter Jakob Thomsen der letztjährige Sieger im Großen Preis von Schnarup-Thumby mit Clooney, einem Pferd aus der Zucht und dem Besitz seiner Schwiegereltern. Beste Amazone auf dem dritten Rang war die in Henstedt-Ulzburg beheimatete und für Polen startende Cassandra Orschel mit ihrem Top-Pferd Dacara E.

Und auch auf den folgenden Plätzen fanden sich bemerkenswerte Paare. Der junge Hannes Ahlmann (Reher) platzierte sich sowohl mit Nerrado (4.), mit dem er in Ehlersdorf bereits einen GP gewinnen konnte, als auch mit dem Hengst Charleston (6.). Philipp Battermann (Schülp) pilotierte Caddel S., mit der er im September in Bad Segeberg Dritter im Großen Preis wurde, auf den siebten Rang.

Youngster-Sieg für Lyanair

Internationale Routine im Sattel und besondere Qualität unterm Sattel – so kann man das Siegerpaar der Emil Frey Küstengarage Youngster-Tour beschreiben: Rolf-Göran Bengtsson (Schweden) und der acht Jahre alte Wallach Lyanair gewannen das Finale der Nachwuchspferde-Tour bei deisem ersten CSE-Turnier. Den Nachwuchspferden wird auch bei den kommenden Turnieren Platz gemacht, vor allem das vierte CSE-Turnierwochenende gilt dann intensiv den jungen Pferden.

Dynastie D zeigt der Konkurrenz die Hufe

Dass sie etwas Besonderes und durchaus ein wenig speziell ist, stellte die elf Jahre alte Holsteiner Stute Dynastie D bereits mehrmals unter Beweis. In Ehlersdorf gewann Jan Meves aus Mehlbek mit der Stute bereits die Gesamtwertung der CSE Turniere und genau dort wo beide aufgehört hatten, setzte sie nun bei der Neuauflage auch wieder an. Der Sieg in der zweiten Prüfung der großen Tour war dem „Dreamteam” nicht zu nehmen.

Das ist nicht ganz neu für die Kolleginnen und Kollegen des Springreiters Meves. Das Deutsche Hallen-Championat der Landesmeister und zuvor die Landesmeisterschaften konnte er bereits mit Dynastie D gewinnen. Die Casall-Tochter hat neben den springsportlichen Qualitäten auch Schnelligkeit zu bieten. Die Züchter Fiede und Gabriele Dehn vertrauten die Stute ganz bewusst Meves an. Nach 58,70 Sekunden stoppte die Uhr und damit waren beide fast eine Sekunde schneller im S*-Springen als die zweitplatzierte Nele Kortsch (Schulendorf), die mit Cumberland AS immer wieder gern nach Ehlersdorf kommt.

Dynastie D und Jan Meves siegten erneut beim CSE Ehlersdorf. Quelle: CSE

Rang drei holte sich der Sohn des Hausherrn und Turnierleiters. Robin Naeve und Casalia R jumpten ohne Fehl und Tadel durch den Parcours - auch diese beiden sind das was man in die Kategorie Dreamteam einstufen kann. Etliche Siege und Platzierungen und 2021 der Start im U25-Pokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport stehen auf dem Erfolgskonto.

Fundis-Tour-Siege für zwei Amazonen

Ann-Kathrin Kock (Husberg) und Sarah Pröpper (Schuby) hatten am Samstag die “Siegerhosen” an. Beide Amazonen gewannen die beiden Abteilungen der Springprüfung Kl. M, die Bestandteil der Fundis-Tour beim CSE Ehlersdorf ist und sowohl Profis als auch Amateure berücksichtigt und Prüfungen von A bis M birgt. Kock holte sich mit Ciarada den Sieg vor Profi Tim Markus, Pröpper vertraute auf Clarivelle W.

Auf der Reitanlage Naeve wird nicht groß “umgebaut”, denn schon am Donnerstag, 28. April, folgt das zweite CSE-Wochenende mit Gästen aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus.

Ergebnisübersicht CSE Ehlersdorf

14 Große Tour Springprf. Kl. S m. Stechen**: 1. Lars Bak Andersen (Dänemark) Carl-Heinz B. 0/ 35,45; 2. Peter Jakob Thomsen (Leck), Clooney 0/35,76; 3. Cassandra Orschel (Polen), Dacara E 0/ 36,08

7/1 Springprüfung Kl.M**, Fundis Tour: 1. Andreas Erni (Oelixdorf/SUI) auf Babouchka De L‚ epine 0.00 / 52.36; 2. Jaqueline Reese (Loop ) auf Dakota 391 0.00 / 53.50; 3. Nele Friedrichsen (Olderup) auf Donja 231 0.00 / 55.74

7/2 Springprüfung Kl.M**, Fundis Tour: 1. Christian Thiesen (Damp ) auf Risico 6 0.00 / 53.23; 2. Franziska Bunte (Hoffeld ) auf Cera Bella 0.00 / 54.71; 3. Jaqueline Reese (Loop ) auf Flora 559 0.00 / 55.75

8 Springprüfung Kl.S*, Fundis Tour: 1. Andreas Erni (Oelixdorf/SUI) auf Babouchka De L‚ epine 0.00 / 59.21; 2. Kristin Kirchner (Oststeinbek ) auf Chianti 109 0.00 / 59.66; 3. Christian Thiesen (Damp ) auf Risico 6 0.00 / 60.08

11 Youngster-Spezial-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*: 1. Rolf-Göran Bengtsson (Itzehoe SWE) auf Lyjanair *0.00 / 31.27; 2. Simon Heineke (Holm ) auf Comic 14 *0.00 / 32.54; 3. Hannes Ahlmann (Reher ) auf Tokyo 4 *0.00 / 33.23

13 Springprüf. Kl. S*: 1. Jan Meves (Mehlbek), Dynastie D 0/ 58,70; 2. Nele Kortsch (Schulendorf), Cumberland AS 0/ 60,34; 3. Robin Nave (Ehlersdorf), Casalia R 0/ 62,01

Springprüf. Kl. M* Fundis Tour - 1. Abt: 1. Ann-Kathrin Kock (Husberg), Ciarada 0/ 58,12; 2. Tim Markus (Neumünster), Tamino P 0/58,70; 3. Esther Forkert (Rosenbusch), Stanford 0/59,10

2. Abt.: 1. Sarah Pröpper (Schuby), Clarivelle W 0/58,37; 2. Björn Behrend (Behrendorf), Fita VA 0/59,03; 3. Sen Thölke (Zarpen), Feldgoldcrunchy 0/ 59,53