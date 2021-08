Hans-Dieter Dreher dreht die schnellste Runde

Hamburg

Die Longines Global Champions Tour of Hamburg ist in vollem Gange und hat im Preis der Deutschen Kreditbank AG zum einen den Sieger der Prüfung gesucht und zum anderen die erste Runde des GCL Team-Wettbewerbs entschieden.

Als Sieger galoppierte Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) bei der Ehrenrunde vorneweg, und zwar im Sattel von Vestmalle Des Cotis. Dahinter reihte sich Philipp Weishaupt mit Coby ein, gefolgt von Roger-Yves Bost (FRA) mit Bluemuch Des Baleines, ein Pferd, das er übrigens von seinem Sohn übernommen hat. „Ich habe das Pferd seit Oktober 2020 im Stall“, erzählte Dreher. „Vestmalle Des Cotis ist sehr sensibel, aber ich komme super mit ihm zurecht. Ich wollte schneller sein als Philipp. Ich habe seine Runde gesehen und das war zügig, am Ende hatte ich auch Glück, schneller zu sein“, freute sich Dreher.

Philipp Weishaupt hatte vor allem ein gutes Abschneiden für die Teamwertung im Sinn: „Ich war sehr zufrieden mit Coby, er ist ein tolles Verlasspferd, er nimmt immer eine gute Schleife mit von jedem Turnier und ist ein tolles Pferd fürs das GCL Teamspringen. Ich bin super happy mit dem zweiten Platz, denn es ging hier ja auch um eine gute Ausgangsposition fürs Team“, fasste der Deutsche Meister von 2020 zusammen.

Nach dieser ersten Runde im GCL Team-Wettbewerb liegen die Berlin Eagles, vertreten eben durch Philipp Weishaupt und seinen Chef Ludger Beerbaum im Sattel von Mila, auf der Pole-Position. Doch ihnen sitzt das Team Valkenswaard United mit Marcus Ehning/Misanto Pret a Tout und Gilles Thomas/Feromas van Beek Z im Nacken. Auf einem aussichtsreichen dritten Platz liegt derzeit das Team Paris Panthers mit Eve Jobs, der Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs, im Sattel von Venue d’Fees Des Hazalles und Nayel Nassar mit Darry Lou. Am Samstag entscheidet sich dann im Mercedes-Benz Preis von Hamburg die zweite Runde, die dann über die Punktevergabe fürs Ranking im GCL Team-Wettbewerb entscheidet.

Der Turniersamstag startet mit dem Finale in der FUNDIS Youngster Tour, bevor der Mercedes-Benz Preis von Hamburg die zweite Runde im GCL Team-Wettbewerb entscheidet und die Punkte fürs Ranking vergibt. Anschließend steigt nochmal die Spannung im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Hamburg. Danach gibt es übrigens die Chance, auf dem Rasen der Derby-Parks in die nächste Generation Springpferde zu investieren, bei einer exquisiten Fohlenauktion. Elf Fohlen aus dem Holsteiner Verband mit exzellenter Abstammung können dann direkt auf dem Turnierplatz ersteigert werden.

Resttickets können noch in allen Kategorien an der Tageskasse am Haupteingang „Jürgensallee“ erworben werden. Teil des Hygienekonzepts ist, dass Besucher (ab sechs Jahren) die GGG-Regel einhalten müssen, also vorweisen müssen, ob sie negativ getestet, genesen oder geimpft sind. Ein entsprechender Nachweis (Papier oder digital) ist am Einlass vorzuzeigen. Die dringende Bitte an alle Besucher: Bitte testen Sie sich, bevor Sie zum Turniergelände aufbrechen. Schnelltests sind 24 Stunden gültig, PCR-Tests 48 Stunden. Am Turniergelände wird es auch eine Teststelle geben, dort werden die Schnelltests 29,- Euro kosten.

Infos zum Turnier gibt es auf www.engarde.de. (SySa/EquiWords)

TV-Zeiten:

Der NDR und die ARD übertragen im TV beziehungsweise im Stream zahlreiche Prüfungen:

Samstag, 28. August – 10.10 bis 12.32 Uhr, Livestream, NDR.de Mercedes-Benz Preis von Hamburg. zweite Runde der GCL

Samstag, 28. August – 14.00 bis 16.00 Uhr, Sportclub Live Reiten, NDR Longines Global Champions Tour Grand Prix of Hamburg

Sonntag, 29. August – 13.55 bis ca. 16.15 Uhr, Livestream, Sportschau.de

Sonntag, 29. August – 14.15 bis ca. 16.00 Uhr, Sportschau, ARD IDEE KAFFEE Championat von Hamburg

Außerdem überträgt GCTV unter gctv.gcglobalchampions.com und ClipMyHorse.TV alle Prüfungen im Stream.

ERGEBNISSE Longines Global Champions Tour of Hamburg:

02 CSI5* – Preis der Deutschen Kreditbank AG

GCL Team-Wettbewerb, 1. Runde

Springprüfung nach Fehlern und Zeit für Teams und Einzelreiter, international

1. Hans-Dieter Dreher (GER), Vestmalle Des Cotis 0/71.10

2. Philipp Weishaupt (GER), Coby 0/71.46

3. Roger Yves Bost (FRA), Bluemuch Des Baleines 0/71.52

4. Olivier Robert (FRA), Vangog du Mas Garnier 0/72.28

5. Marlon Modolo Zanotelli (BRA), Urban de Rohan 0/73.52

6. Ben Maher (GBR), Ginger-Blue 0/73.88

11 CSI1* – Medium Tour

Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international

1. Lucia Voss (GER), Croque Moi d’Amour 0/62.77

2. Rick Siewert (GER), Gismo 0/63.47

3. Hanna Schreder (GER), Carello 0/63.64

4. Ellie Guy (GBR), Origi van de Bandam 0/65.99

5. Leila Bingold (GER), Sweet Chillipepper 0/68.36

6. Roland Markert (GER), Coolmore H Z 0/70.47