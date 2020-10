Emma Kanerva löst beim Schenefelder Dressurfestival das Finalticket

Nürnberg/Schenefeld

Das Paar gewann sowohl die Einlaufprüfung als auch die Finalqualifikation, jeweils vor Nadine Husenbeth und Faviola. Für die gebürtige Finnin ist es die zweite Teilnahme im Finale der renommierten Prüfung.

Rund fünfzig Kilometer liegen zwischen Stade, dem aktuellen Wohnort von Emma Kanerva, und Schenefeld, einer früheren Wirkungsstätte der gebürtigen Finnin. Und es hat sich gelohnt, die Reise anzutreten, denn sie endete mit dem ersehnten Sieg in der zehnten Ausscheidung des NÜRNBERGER Burg-Pokals. In der entscheidenden Qualifikation kam das Siegerpaar auf 75,634% und legte damit mehr als zwei Prozentpunkte zwischen sich und Nadine Husenbeth, die auf 73,317% kam. Stark verbessert zeigte sich Charlott-Maria Schürmann, die mit Simsalabim, einer achtjährigen Oldenburger Stute, vom 9. Platz in der Einlaufprüfung auf den Bronzeplatz in der Qualifikation sprang. Für Schürmann, 2012 Finalsieger mit ihrem Paradepferd Burlington, standen am Ende 73,098%

Insgesamt 23 Paare gingen beim Schenefelder Dressurfestival im NÜRNBERGER Burg-Pokal an den Start, und der vierbeinige Nachwuchs bewies in der Breite ein ansprechendes Niveau. So überwanden in der Einlaufprüfung immerhin elf Paare die 70%-Marke, in der Ausscheidung schafften dies zehn Paare.

Zum wiederholten Mal war Schenefeld auch Gastgeber im Finale des NÜRNBERGER Burg-Pokal der Norddeutschen Junioren. In diesem Wettbewerb spielten Vanity Laubinger und der dreizehnjährige Hannoveraner Wallach Francesco ihre ganze Klasse aus und entschied mit einer Wertnote von 8,60 das Finale der Serie vor Lilly Ellen Seidel und Portwein (8,40) für sich. Auf Rang Drei beendeten Kaira Sophie Laudan und Dita Gold den Wettbewerb. Dieses Paar sahen die Richter bei 8,20 Punkten. Am Start des Finales, einer Dressurreiterprüfung der Klasse L, waren elf Paare. Vanity Laubinger gelang dabei der Sprung vom letzten Platz der Einlaufprüfung auf das oberste Treppchen des Podiums im Finale.

NÜRNBERGER BURG-POKAL / Qualifikationen 2020

Isabel Freese Fürsten-Look 74,585%

Matthias Alexander Rath Destacado FRH 76,341%

Dorothee Schneider Villeneuve 77,220%

Dorothee Schneider Sisters Act OLD 77,122%

Isabel Freese Top Gear 77,317%

Jana Schrödter Frau Holle 74,512%

Stefanie Wolf Matchball OLD 77,073%

Marcus Hermes Hugo FH 75,122%

Dorothee Schneider Lordswood Dancing Diamond 77,366%

Emma Kanerva Mist of Titanium 75,634%

Dressurtage Gut Ising / Chieming ( Halle) 16.10. - 18.10.2020

Ankum ( Halle) 30.10. - 01.11.2020

Das Finale

Internationales Festhallen Reitturnier / Frankfurt 17.12. - 20.12.2020