Nicole Wego-Engelmeyer und Citation gewinnen Qualifikation in Ludwigsburg

Nürnberg/Ludwigsburg

75,415% standen am Ende für das Paar, das damit Olympiasiegerin Dorothee Schneider auf die Plätze verwies. Für die Reitmeisterin reichte es am Ende für die Ränge Zwei und Drei.

In der Einlaufprüfung lief es noch nicht ganz rund bei den späteren Siegern. Dort sprang der fünfte Platz heraus, die Note lag bei 72,098%. In der Qualifikation gab es dann kein Halten mehr und die Konkurrenz hatte das Nachsehen. Am Ende stand für Citation in ihrer erst vierten Prüfung auf S-Niveau die Qualifikation für das Finale der renommierten Turnierserie. Bei ihrem ersten Auftritt in Burg-Pokal stand zu Beginn der grünen Saison ein sechster Platz beim Turnier in Redefin.

Dorothee Schneider konnte mit ihren beiden Pferden nicht ganz an die Leistung der Einlaufprüfung anknüpfen und musste sich mit den Plätzen zwei und drei zufrieden geben. Die achtjährige bayerische Stute Salvina trug ihre Reiterin mit 74,829% zur silbernen Schleife; Flashback bekam für seien Auftritt 73,976%. Mit dem achtjährigen Hengst hatte sie zum Turnierstart am Donnerstag noch die Einlaufprüfung für sich entscheiden können.

Bereits am kommenden Wochenende findet die letzte der zwölf Ausscheidungen statt und das Feld für Frankfurt stehen. In Schnefeld wird der letzte Platz für das Finale vergeben.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244%

Matthias Alexander Rath Thiago 73,341%

Frederic Wandres Quizmaster 77,244%

Helen Langehanenberg Straight Horse Ascenzione 78,098%

Ann-Christin Wienkamp Finley 76,293%

Niklaas Feilzer Leo Löwenherz 76,317%

Bart Veeze Imposantos 76,951%

Sabrina Geßmann S Rockyna 74,439%

Bernadette Brune Feel Free OLD 74,195%

Charlott-Maria Schürmann Absinth 74,976%

Nicole Wego-Engelmeyer Citation 75,415%

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

