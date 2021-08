Sabrina Geßmann siegt in der Qualifikation bei den Elmloher Reitertagen

Nürnberg / Elmlohe.

Sabrina Geßmann vom RFV Nienberger-Schonebeck e.V. ließ die Konkurrenz in Einlaufprüfung und Qualifikation hinter sich und löste mit ihrem Erfolg das Ticket zum Serienfinale in der Frankfurter Festhalle.

Einer sehr soliden Leistung in der Einlaufprüfung am gestrigen Samstag (72,927%) folgte in der heutigen Qualifikation eine Leistungssteigerung auf starke 74,439%. Das Nachsehen hatte in beiden Prüfungen jeweils Marcus Hermes, der mit seinem Hengst HBS Background mit der silbernen Schleife belohnt wurde. Dritte in der Qualifikation wurde Janina Tietze, die Da Costa vorstellte und mit diesem Hengst das Podium westfälischer Pferde komplettierte.

Marcus Hermes sahen zwar drei der fünf Richter insgesamt vorn, in absoluten Zahlen fehlten ihm 0,244 Prozentpunkte zum Prüfungsgewinn. Für Sabrina Geßmann steht hingegen mit dem zweifachen Erfolg die erste Teilnahme beim Jubiläumsfinale fest. Nach der Qualifikation des Paares für die Weltmeisterschaft der siebenjährigen Dressurpferde in 2020 ist der heutige Sieg einer der größten Erfolge für Sabrina Geßmann. In die Entscheidung nicht mehr eingreifen konnte Bernadette Brune mit ihrer Oldenburger Stute Feel Free. Nach Platz Drei in der Einlaufprüfung gab das Paar auf und fiel aus der Wertung.

Die nächste Qualifikationsrunde findet erneut im Norden der Republik statt: Im Rahmen der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde bei Verden International am letzten August-Wochenende wird die viertletzte Ausscheidung der Saison ausgetragen.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244%

Matthias Alexander Rath Thiago 73,341%

Frederic Wandres Quizmaster 77,244%

Helen Langehanenberg Straight Horse Ascenzione 78,098%

Ann-Christin Wienkamp Finley 76,293%

Niklaas Feilzer Leo Löwenherz 76,317%

Bart Veeze Imposantos 76,951%

Sabrina Geßmann S Rockyna 74,439%

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

