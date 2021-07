CSE Ehlersdorf eröffnet – zwei Championatsreiter dabei

Ehlersdorf

Allein schon die letzte Prüfung des Tages – eine Springpferdeprüfung Kl. M* lockte gleich 65 Paare in den Parcours, noch mehr eroberten zuvor die L-Prüfung und gleich 70 junge Pferde sowie ihre Reiterinnen und Reiter traten in der Auftaktprüfung Kl. A an. Das unterstreicht nicht nur, dass es viele junge Springpferde im Norden auf dem Weg in den Sport gibt, es stellt auch der Veranstaltung und den Rahmenbedingungen ein gutes Zeugnis aus.

Den Siegesritt von Antonia-Selina Brinkop und Caillan sehen Sie hier:

Ein Spitzenzeugnis gab es am ersten Tag für Caillan, einen sechs Jahre alten Casall-Nachkommen, den Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/ Neumünster) mit der Note 9,3 zum Sieg in der ersten Abteilung der Springpferdeprüfung Kl. M* ritt. Dicht dahinter rangierte Claas Christoph Gröpper mit For the Beat PS. Den fünf Jahre alten For Pleasure-Sohn vertraute Paul Schockemöhle dem Profi an – Ergebnis: Note 9,0.

Vor nicht ganz zwei Wochen verzichtete Turnierchef Jörg Naeve zum Abschluss der dritten CSE-Auflage auf die Springpferdeprüfungen. Nicht etwa weil heftige Regengüsse Turnier- und Abreiteplatz unsicher gemacht hätten, sondern weil das Drumherum – also Weideflächen die für Transporter und Anhänger genutzt wurden – große Schäden erlitten hätten.

Perfekt vorbereitet öffneten sich jetzt die Tore für das vierte CSE, zu dem auch Olympia-Kandidat André Thieme aus Plau am See anreiste. Während seine DSP-Stute Chakaria die vorgeschriebene Quarantäne vor dem Trip nach Tokio – begleitet von seiner Pflegerin – antritt, muss der “Chef” noch vierbeinige Kollegen in Top-Form halten: Derbypferd Contadur genauso wie Conacco und einen jungen Holsteiner namens Chooky woccy.

Bis Sonntag wird in Ehlersdorf noch um Punkte, Prestige und Preisgeld geritten und neben Thieme ist auch ein sehr junger Championatskandidat aus Schleswig-Holstein dabei: Hannes Ahlmann aus Reher startet ab dem 20. Juli im portugiesischen Vilamoura bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter.

Live dabei sein können in Ehlersdorf auch Zuschauer und Zuschauerinnen, die am Einlass einen Anwesenheitsnachweis abgeben müssen, bzw. via Luca App einchecken können. Im Livestream ist das CSE Ehlersdorf außerdem bei www.clipmyhorse.tv zu sehen.

Ergebnisübersicht CSE Ehlersdorf

1/1 Springpferdeprüfung Kl.A** mit Unterstützung von Harm Thormählen, Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Peter Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./AUT) auf Querido 75 8.50

2. Jan Swennen (Eckernförde/RV Waabs-Langholz e.V./BEL) auf Leogane 8.30

2. Miriam Schneider (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Sweet Lady 36 8.30

2. Marten Witt (Friedrichskoog/RV Frisia e.V. Friedrichskoog/GER) auf Kickstead 8.30

5. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Al Dorado P 8.10

5. Christian Thiesen (Damp/RC Damp e.V./GER) auf Cashy 5 8.10



1/2 Springpferdeprüfung Kl.A** mit Unterstützung von Harm Thormählen Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Barclino B 8.40

1. Gordon Paulsen (Wöhrden/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Inside 6 8.40

3. Peter Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./AUT) auf Capt'n Caracho 8.20

3. Tim Markus (Wasbek/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Conosco 8.20

3. Alessa Hennings (Bendorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Destaro 8.20

3. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Isabel 39 8.20



2/1-1 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung der Mare Klinik, Ralph Wischatta, Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Massimo Bonomi (Elmshorn/RFV Husberg u.U.e.V./ITA) auf United Way 9.20

2. Laura Marie Koller (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Comme la Rose 8.50

3. Stina Struck (Emkendorf/RG Emkendorf-Hexenkroog e.V./GER) auf Heidi 678 8.30

3. Alexandra Rambadt (Alt Duvenstedt/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Smargo 8.30

5. Peter Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./AUT) auf Capt'n Caracho 8.10

5. Massimo Bonomi (Elmshorn/RFV Husberg u.U.e.V./ITA) auf Corfu de la Vie 8.10



2/1-2 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung der Mare Klinik, Ralph Wischatta

1. Sara Karstens (Tensbüttel-Röst/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Hanne 28 8.70

2. Jan Swennen (Eckernförde/RV Waabs-Langholz e.V./BEL) auf Leogane 8.40

3. Fredrica Söderström (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/SWE) auf Jonica's Cassia De Revell 8.30

4. Lena Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./GER) auf Diva 651 8.20

4. Jessica Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Lintero 3 8.20

4. Kira Paulsen (Enge-Sande/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Lollipop 179 8.20



2/2-1 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung vom Steuerberater Wiese & Partner, Gettorf

Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Dennis Schlüsselburg (Stuhr/RFV Steller See e. V./GER) auf Chabaloue 9.20

2. Linn Hamann (Ammersbek/RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Ciselle 8.70

3. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Barclino B 8.40

3. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Carlesta 8.40

3. Philip Loven (Meldorf/RV Concordia a.d.Miele e.V./DEN) auf Condetto 8.40

3. Teike Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Cooper 240 8.40

3. Miriam Schneider (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Millfield Collini 8.40



2/2-2 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung vom Steuerberater Wiese & Partner, Gettorf

Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Linn Hamann (Ammersbek/RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Cool Fox 5 8.80

2. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Coquetto del Pierre 8.50

2. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf High Level 6 8.50

2. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Highlight S 5 8.50

5. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Al Dorado P 8.30

5. Gordon Paulsen (Wöhrden/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Atou 7 8.30

5. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Isabel 39 8.30

5. Jesse Luther (Wittmoldt/RFV An der Talmühle-Havekost e.V./GER) auf Quarante 8.30

5. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Stargold PS 8.30



3/1 Springpferdeprüfung Kl.M* mit Unterstützung von Firma Busch Gerüstbau GmbH & Co. KG

Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Caillan 9.30

2. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Historia R 8.80

3. Tjade Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Cosmos 88 8.50

4. Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./GER) auf Hello Kitty 13 8.30

4. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Hoheit 37 8.30

4. Philip Loven (Meldorf/RV Concordia a.d.Miele e.V./DEN) auf Indra N 8.30

7. Laura Marie Koller (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Comme la Rose 8.10

7. Cassandra Orschel (Henstedt-Ulzburg/RV Rehagen-Hamburg e.V./POL) auf Crystall 4 8.10



3/2 Springpferdeprüfung Kl.M* mit Unterstützung von Firma Busch Gerüstbau GmbH & Co. KG

Ehrenpreis gegeben von Firma Bucas

1. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf For the Beat PS 9.00

2. Fredrica Söderström (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/SWE) auf Jonica's Cassia De Revell 8.70

3. Miriam Schneider (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Acajou 64 8.40

3. Björn Behrend (Viöl/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Uptown Boy G 8.40

5. Philip Loven (Meldorf/RV Concordia a.d.Miele e.V./DEN) auf Condetto 8.20

5. Lena Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./GER) auf Diva 651 8.20

5. Björn Behrend (Viöl/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Happy 186 8.20

5. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf Jerry Lee 39 8.20

5. Patricio Muente (Soltau/RV Schneverdingen/SLO) auf Tinka's Golden Boy 8.20

Die Veranstaltung im Internet: www.naeve-horses.com

Bei Facebook: https://www.facebook.com/StallNaeve