Neele-Sophie Wittkohl wird Landesmeisterin in der Vielseitigkeit

Bad Segeberg

Überrascht und überglücklich über ihren Sieg in der CCI2*-Prüfung war die neue Landesmeisterin der Vielseitigkeitsreiter aus Schleswig-Holstein und Hamburg: „Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, aber dieses Wochenende hat einfach alles gepasst“, strahlte Neele-Sophie Wittkohl. Für die 26-Jährige aus Schmalensee, die auch für die RSG Schmalensee startet, war es mit ihrer Stute Dior de la Neé erst der zweite Start auf diesem Niveau. „Es war so schrecklich spannend den ganzen Tag über“, verriet Wittkohl.

Neele-Sophie Wittkohl ging als Führende in den Geländeritt

Das Reiterin-Pferd-Paar lieferte bereits am Sonnabend mit 26,5 das beste Dressurergebnis und blieb im Springen fehlerfrei, so dass beide als Führende auf die Geländestrecke gingen. Dort waren sie jedoch erst das vorletzte Starterpaar der 66 Teilnehmer in der internationalen CCI2*-Prüfung. Die Zeit reichte nicht ganz. Doch trotz 1,2 Zeitfehlern blieben Wittkohl und Dior de la Neé vor Dirk Schrade (Heidmühlen) und La Duma und holten Gold. Auf den dritten Platz ritt Enna Joswig (Fehmarn) auf Upsala, womit sie gleichzeitig Landesmeisterin bei den Junioren und Jungen Reitern wurde.

Wittkohl und Dior de la Née zogen erst im Dezember 2020 aus Südfrankreich nach Norddeutschland

In allen drei Prüfungen war Dior de la Neé unglaublich gut gegangen und habe alles gegeben, so Wittkohl. Schon im August waren die beiden in ihrer ersten L-Vielseitigkeit in Süsel siegreich gewesen. Davor ließen sie es ruhig angehen. Denn Wittkohl zog erst im vergangenen Dezember aus Südfrankreich nach Norddeutschland und ihre Stute musste sich erst an das Wetter gewöhnen. Nun werde erst einmal gefeiert: „Das ganze Team aus Schmalensee ist hier, um uns anzufeuern. Alle haben mitgefiebert, am meisten meine Familie, die immer mit dabei ist“, freute sich die Landesmeisterin.

Olympiasiegerin Julia Krajewski war ebenfalls am Start

Gewertet wurde die internationale Vielseitigkeit in zwei Abteilungen. In der ersten Abteilung ritten die Reiterinnen und Reiter aus Schleswig-Holstein und Hamburg, in der zweiten alle anderen. Und dabei waren über den Reitsport hinaus bekannte Namen: So kam auch Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Julia Krajewski nach Bad Segeberg, „wahrscheinlich zum ersten Mal, seitdem ich hier die Deutsche Meisterschaft der Junioren mitgeritten bin“, vermutete sie. „Ich bin sehr froh, wieder in Bad Segeberg zu sein. Und es ist schön, so viele Menschen hier zu sehen“, sagte sie in Bezug auf die vielen Zuschauer, die bei strahlend blauem Himmel und Sonne auf den Geländeplatz am Ihlwald kamen.

Landesmeisterschaft der Ponyreiter ging an Neele Hinrichsen

An den Start brachte Krajewski drei Nachwuchspferde, darunter Chin Tonic, den Vollbruder zu Michael Jungs Chipmunk FRH. Dieser sollte jedoch nur zur Turniervorbereitung in Bad Segeberg laufen, weshalb sie den Geländeritt nach der Hälfte beendete. Mit Great Twist D’ive Z führte sie nach Dressur und Springen, ließ sich im Gelände jedoch viel Zeit. Das bedeutete am Ende Platz drei. Der Sieg in dieser Abteilung ging an Juliane Barth (Hanstedt) und Baroness. Die Landesmeisterschaft der Ponyreiter ging an Neele Hinrichsen (Wanderup) und Golden Gadget.