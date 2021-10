​﻿​Nordic Jumping Events: Springserie startet in die vierte Saison

Negernbötel

Die Springsportserie Nordic Jumping Events ist in ihre vierte Saison gestartet. Überwiegend dienstags und mittwochs können in den kommenden Monaten Pferd und Reiter ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt sind bis Anfang März elf Turniere geplant. Gesprungen wird von der Klasse A bis M sowie Springprüfungen von A bis S**. Die Veranstalter, Mareike Harm (Negernbötel), Arne Brodersen (Hobbersdorf) und Christian Hess (Heidmühlen), rechnen mit insgesamt knapp 6000 Starts.

In der Klasse S* gewann Landesmeisterin Antonia-Selina Brinkop

Der Ansturm zum Opening in dieser Woche war groß. Die schwerste Prüfung zum Auftakt war die Klasse S*. Unter den 39 Startern konnten sich die amtierende Landesmeisterin Antonia-Selina Brinkop (TRSG Holstenhalle Neumünster) und Quinssina B durchsetzen. Mit 58,30 Sekunden ritten sie die schnellste fehlerfreie Runde. Auch einer der Turnierveranstalter platzierte sich in dieser Prüfung: Christian Hess blieb im Sattel von Untouched ebenfalls fehlerfrei und sprang in 64,05 Sekunden auf Rang vier.

Auch wenn sich die Serie hauptsächlich an Berufsreiter richtet, kamen beim Saisonauftakt die Amateure nicht zu kurz: Den Turnierabschluss bildeten ein L-, und ein M-Springen, ausgeschrieben als geschlossene Prüfungen. Berufsreiter sind hier nicht startberechtigt. Am Wochenende stehen erneut zwei Amateurturniere auf dem Programm.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nordic Jumping Events: Springserie von Reitern für Reiter

Entstanden ist die Springturnierserie 2018 mit dem Ziel, eine Plattform für den Springsport im Norden zu schaffen. Der Bedarf, seine Pferde auch im Winter vorzustellen, sei sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen dagewesen, so die Veranstalter. Denn gerade in den Wintermonaten war der Turnierkalender ziemlich ausgedünnt. „Wir wollten auf jeden Fall etwas auf Top-Niveau organisieren. Der Boden, das Hindernismaterial, die Parcourschefs – die Messlatte war ganz hoch angesetzt“, blickt Christian Hess zurück. Es sollte eine Winterserie werden, die von Springreitern für Springreiter organisiert wird.

Letztes Nordic-Jumping-Event auf Hof Rützenhagen in Negernbötel

Und das ist geglückt. Das Veranstalter-Trio kennt sich im Reitsport aus. Alle drei betreiben Pferdesport auf hohem Niveau. Mareike Harm war früher im Spring- und Dressursattel aktiv und vertritt seit langem beim Fahrsport im Championatskader der Vierspänner die deutschen Farben. In diesem Jahr gewann sie bei den Europameisterschaften Mannschafts-Silber. Christian Hess bestritt bereits Nationenpreise im Springsattel und war 2016 deutscher Vizemeister. Arne Brodersen war im Springen bis zur Klasse M erfolgreich.

Zum Saisonabschluss erwartet die Reiter und Reiterinnen ein großes Turnier. Gesprungen wird auf dem Hof Rützenhagen in Negernbötel bei Mareike Harm.