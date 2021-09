Felix Kneese auf Goldkurs in Bad Segeberg

Pferdewirtschaftsmeister Felix Kneese aus Schenefeld hat "Kurs genommen" auf Gold in den gemeinsamen Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein und Hamburg. Mit der 13 Jahre alten Tochter des legendären Dressurvererbers Quaterback, der dunkelbraunen Quibelle, gewann Kneese sowohl die erste als auch die zweite Wertungsprüfung auf dem Pagelplatz und schickt sich an, der Barmstedterin Ninja Rathjens auf dem Podestplatz 1 zu folgen.

Dem Meisterschaftsanwärter folgten Sarah Wilke aus Bargteheide mit Scholar und der Norddeutsche Champion der Berufsreiter, Ants Bredemeier aus Trittau, mit Download. Auf Bredemeier wartet vom 1. bis 3. Oktober die Titelverteidigung im Berufsreiterchampionat beim Dressurfestival auf dem Klövensteen in Schenefeld. In Bad Segeberg holt der Profi dafür wohl schon mal richtig Schwung. LM-Kandidat Felix Kneese und Iris Koehnert betreiben einen Zucht- und Ausbildungsstall in Schenefeld. Kneese hat nach der Berufsausbildung in verschiedenen Ställen in der Schweiz und in Deutschland gearbeitet und dieses Know-How kommt nun dem eigenen Betrieb zugute.

Den Siegesritt von Tom Tarver-Priebe und Popeye in der Springprüfung Kl.S** - Große Tour, 2. Wertung sehen Sie hier.

"Ich will das gewinnen", sagt Springreiter Tom Tarver-Priebe ganz deutlich. Der Neuseeländer mit Wohnsitz in Schülp hat auch die zweite Wertungsprüfung der Großen Tour im Parcours mit seinem Schimmel Popeye gewonnen und zwar sehr souverän. Nun möchte der 36-jährige auch dafür sorgen, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Landesturniers in Bad Segeberg der Titel des Landesmeisters von SH und HH gewissermaßen ans andere Ende der Welt geht - an einen "Kiwi", wie die Reiter und Reiterinnen aus Neuseeland genannt werden.

Allerdings sehen zehn Mitbewerber das ganz anders: So viele Reiterinnen und Reiter rangieren mit Tarver-Priebe punktgleich auf Position eins, darunter auch der Vorjahressieger Jan Meves aus Mehlbek. Allerdings nicht mit seiner bewährten Nummer eins, der Stute Dynastie D, sondern mit Cruseon, einem erst acht Jahre alten Holsteiner Hengst.

Die Entscheidung, wer Gold, Silber oder Bronze gewinnt, fällt am Sonntag im Großen Preis von Schleswig-Holstein auf dem Landesturnierplatz ab 15.50 Uhr. In der Dressur beginnt die dritte Wertungsprüfung um 16.00 Uhr. Von beiden Plätzen wird der Livestream via www.clipmyhorse.tv geliefert.

Ergebnisse Landesturnier Bad Segeberg

1 Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr., 1. Wertung LM SH/HH, Preis der Bemer Group TEAM Ute Bredehorst

1. Victoria Tronnier (Laboe/Reit- u.Fahrv.Gestüt Steendiek eV/GER) auf Steendieks Morgenstern Dalai 839.00

2. Tuana Karka (Lübeck/RSV Groß Steinrade e.V./GER) auf Rohlsdorfs Carribean Dream 810.50

3. Annabelle Vespermann (Hamburg/Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Proud Gilian 808.50

4. Jette Kristin Janßen (Hamburg/RV Birkenhof e.V.,Rissen/GER) auf Tiara S 804.50

5. Filina Joelle Stürken (Hamburg/RV Hof Eggerstedt eV/GER) auf Bali vM 800.50

6. Hubertus Stallmeister (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf SF Dark Royal 799.00

4 Dressurprfg. Kl.L* - Tr. -Children-, 1. Wertung LM SH/HH, Bundesweite Childrenförderung, Geldpreis gegeben von Anna Nörenberg, Ehrenpreis gegeben von Physioreiter Kaiser, Bianca Kaiser

1. Wibe Hagge (Hemme/RTG Achtern Diek e.V./GER) auf Rusty 351 777.00

2. Cesarine von Eicken (Lütjensee/PS Granderheide e.V./GER) auf Fürstenliebe De 758.00

3. Olivia Helene Knop (Hamburg/Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./GER) auf Eyecatcher 7 720.50

4. Carolin Ehrich (Quickborn/Hamburger Sport-Verein e.V./GER) auf Duchesa Lopez OLD 712.00

5. Lisa Schäfer (Rellingen/Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./GER) auf Zimtstern 9 709.50

6. Janne Mühlenbeck (Bollingstedt/RV Rot-Weiss Sollerup-Hünning/GER) auf Rub-A-Dub 698.50

8 Dressurprüfung Kl.M** -JUN-, 2. Wertung LM SH/HH, Preis der Bemer Group TEAM Ute Bredehorst

1. Janne Marie David (Stockelsdorf/RV Bad Schwartau u.U./GER) auf DeeJay 3 823.00

2. Stine Weiß (Lauenburg/Reitgemeinschaft Reitstall Weiß e.V/GER) auf Harybo 800.50

2. Charlotte Rentrop-Schmid (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Djamila K 800.50

4. Soe Isabell Oertzen (Hamburg/RFV Neuenfelde e.V./GER) auf Chester 362 794.50

5. Marie Holtfreter (Hamburg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Amorio 2 784.00

6. Soe Isabell Oertzen (Hamburg/RFV Neuenfelde e.V./GER) auf Smiley S 778.50

11 Dressurprüfung Kl.S* - JR + U25-, 2. Wertung LM SH/HH, Preis der Familie Wätjen, Gut Pettluis

1. Caroline Locklair (Mohrkirch/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Consus 828.50

2. Vivien Koecher (Bokel/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Reine Freude 7 822.00

3. Anna-Sofie Grimme (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Sierra Tiquilla 782.50

4. Luisa Philline Weber (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Heracles FH 774.50

5. Jonas Juhl (Waabs/Langholz/RV Waabs-Langholz e.V./GER) auf Federtanz 770.50

6. Anna Marieke Stahnke (Bebensee/RuFV Neuengörs u. Umg. e.V./GER) auf Royal Chocolate 5 768.50

14 Dressurprüfung Kl. S*** -Große Tour-, 2. Wertung LM SH/HH, Ehrenpreis gegeben von den Firmen Bucas und Fielmann AG

1. Felix Kneese (Appen/RFV Wedel v.1923 e.V./GER) auf Quibelle 12 1072.00

2. Sarah Wilke (Labenz/RFV Bargteheide e.V./GER) auf Scholar 8 1053.50

3. Ants Bredemeier (Grönwohld/RFV Schwarzenbek u.U.e.V./GER) auf Download 2 1048.50

4. Sven Dapper (Börnsen/RFV Börnsen e.V/GER) auf Schufro Gold 1042.50

5. Ninja Rathjens (Barmstedt/Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./GER) auf Scaramouche 30 1012.50

6. Paula de Boer (Pinneberg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Sieger Hit 1008.50

18 Landeschampionat d. Reitpferde, Landeschampionat 3+4j. Reitpferde, Preis der Bemer Group TEAM Ute Bredehorst

1. Kimberly-Elisabeth Kühl (Rendsburg/RV St. Hubertus e.V. Rendsburg/GER) auf Fidano 3 8.70

2. Christina Ellendt (Heikendorf/Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Robby Brown 3 8.60

3. Christina Ellendt (Heikendorf/Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Kaviera 8.50

4. Luzie Hoff (Buchholz/RFV Nordheide e.V./GER) auf Sullivan 88 7.80

22 Dressurponyprfg. Kl.A, SH/HH Dressur-Pony-Championat, Ehrenpreise gegeben von Reitsport Dohm und der Firma Bucas

1. Jette Kristin Janßen (Hamburg/RV Birkenhof e.V.,Rissen/GER) auf Tiara S 7.90

2. Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-Unterschaar/RFV Wedel v.1923 e.V./GER) auf Timms Ozzie 7.70

3. Filina Joelle Stürken (Hamburg/RV Hof Eggerstedt eV/GER) auf Ehrenhains Comanchee 7.60

4. Jule Pauls (Kisdorf/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Proud Flying Horse 7.30

5. Dominique Grewe (Ahrensburg/RGS Ahrensfelde e.V/GER) auf Cinderella's Championesse 6.90

24 Ponyspringprüfung Kl.L, 2. Wertung LM SH/HH, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Ehrenpreise gegeben von Reiten Dein Sport, Rolf Serowy

1. Lilian Zoe Rehm-Voß (Wester-Ohrstedt/Ostermooringer RFV e.V./GER) auf Solea 11 0.00 / 49.22

2. Karla Köhlbrandt (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Kantje's Amethist 0.00 / 50.45

3. Maja Krempien (Nindorf/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Dirano 9 0.00 / 52.13

4. Fynn Jesse Hess (Lübeck/RFV Hamberge e.V./GER) auf Magic Wonder 3 0.00 / 52.32

5. Lotta Gellhorn (Ascheffel/RSV Hüttener Berge/GER) auf GVK Richthofen 0.00 / 53.39

6. Lennard Thomsen (Behrendorf/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Petit Dechantee 0.00 / 54.13

26 Stilspringprüfung Kl.L -Children-, 1. Wertung LM SH/HH, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Ehrenpreise gegeben von Krämer Pferdesport, Hockenheim und Firma Bucas

1. Georg Friedrich Rixen (Wattenbek/RSG Groß Buchwald/GER) auf California's Rapsody 8.60

2. Kristoff Braunert (Oldenburg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Baccara 181 8.30

3. Georg Friedrich Rixen (Wattenbek/RSG Groß Buchwald/GER) auf Capero 8.20

3. Vieca Sofie Bade (Braderup/RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V./GER) auf Chades of Grey 8.20

5. Julia Marie Baacke (Dätgen/RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld/GER) auf Quadera 8.10

6. Charlotte Westphal (Griebel/Ostholst.RV Malente Eutin e.V./GER) auf Comtess OLD 8.00

30 Springprüfung Kl.M** -JUN-, 2. Wertung LM SH/HH, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Eberhard-Fellmer-Gedächtnispreis, Ehrenpreise gegeben von Ariat und Catina Bau

1. Freya Sophie Langhans (Behlendorf/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Billi Jean 3 0.00 / 70.33

2. Tjade Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Cubit 0.00 / 70.48

3. Thore Stieper (Hohenaspe/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Cool Cat 12 0.00 / 71.23

4. Lemonie Shalom (Lübeck/Lübecker RV e.V./GER) auf Dithmarsia I 4.00 / 63.77

5. Tjade Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Ella von Kielslück 4.00 / 67.63

6. Mathies Rüder (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Chicago M 4.00 / 67.83

33 Springprüfung Kl.S* -JR + U25-, 2. Wertung LM SH/HH, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Preis der VR Bank Neumünster eG, Neumünster

1. Jan-Philipp Feindt (Hamburg/RFV Neuenfelde e.V./GER) auf Newton Pepping 0.00 / 68.59

2. Janne Ritters (Krumstedt/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Dithmarsia 0.00 / 69.78

3. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Calistero 0.00 / 69.83

4. Flemming Ripke (Steinfeld/RV Südangeln e.V.Süderbrarup/GER) auf Dustinov 0.00 / 71.58

5. Annkathrin Wrede (Hamburg/RGS am Hainesch e.V./GER) auf Venezia 75 0.00 / 72.35

6. Philine Widmayer (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Bellisima ter Wilgen Z 0.00 / 73.09

36 Springprüfung Kl.S** -Große Tour-, 2. Wertung LM SH/HH, Geldpreis gegeben vom Club der Springreiter, Ehrenpreise gegeben von Ariat und Catina Bau

1. Tom Tarver-Priebe (Neumünster/RFV Höllnhof e.V.Schülp/NZL) auf Popeye 95 0.00 / 61.55

2. Nisse Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Look at me R 0.00 / 65.60

3. Stefan Jensen (Bosbüll/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf PM Curtis 0.00 / 67.67

4. Stefan Jensen (Bosbüll/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Cyrus L. 0.00 / 68.28

5. Peter Jakob Thomsen (Lindewitt/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Clooney 93 0.00 / 68.34

6. Rainer Schulz (Ahrensbök/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Little Diamond 14 0.00 / 68.42

39 Springprüfung Kl.S* -Damen-, 2. Wertung LM SH/HH, Preis der PeerSpan GmbH, Preetz

1. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Quinssina B 0.00 / 75.70

2. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Dakota 391 0.00 / 78.06

3. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf My Mister 0.00 / 78.34

4. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf Carisma 109 0.00 / 78.37

5. Linn Hamann (Ammersbek/RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Crystal Clear 0.00 / 78.70

6. Marieke Reimers (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Caradosso 1.00 / 83.19