Neuseeländer gewinnt Auftakt des Landesturniers

Bad Segeberg

Tom Tarver-Priebe und sein Schimmel Popeye haben bewegte Wochen hinter sich. Der gebürtige Neuseeländer mit Wohnsitz in Schülp gewann den Auftakt der Großen Tour im Springen beim Landesturnier in Bad Segeberg. Das ist die erste von drei Wertungsprüfungen, die am Sonntag dann die Frage entscheiden, wer Landesmeister oder -meisterin in der Großen Tour für Schleswig-Holstein/ Hamburg wird.

Der 36-jährige und sein Schimmel waren in 65,06 Sekunden "fertig" mit der Aufgabe im Parcours. Ein Paar, dass sich richtig gut kennt. Unversehens mußte Tarver-Priebe, der nach wie vor für sein Heimatland Neuseeland startet, nicht nur mit in die Pferde-Quarantäne, sondern auch mit nach Tokio, da ein Teammitglied ausgefallen war. Popeye hat die Olympischen Spiele gut verkraftet und ist mit Elan bei der Sache auf dem großen Landesturnierplatz.

In der Damen-Landesmeisterschaft setzte sich Antonia-Selina Brinkop aus Aukrug mit Quinssina B aus der familieneigenen Zucht in der ersten Wertung an die Spitze und bei den Junioren-Springsportlern dominierte eine junge Lübeckerin, Lemonie Shalom und Dithmarsia. Die jüngere Schwester der Dressur-Landesmeisterin 2020, Ophelia Shalom, hat prominente Unterstützung im Parcours. Derbysieger Thomas Kleis (Wendorf) coacht die Juniorin in Bad Segeberg.

Den Siegesritt von Lemonie Shalom und Dithmarsia in der 1. Wertung Junioren Springen sehen Sie hier.

Das Landesturnier findet für beide Disziplinen gemeinsam statt - sowohl in der Dressur als auch im Springen werden an diesem Wochenende Medaillen vergeben. Am Folge-Wochenende stehen dann die Reitabteilungen des Landes Schleswig-Holstein mit den Wettkämpfen um die Landesstandarten im Mittelpunkt. Von Freitag bis Sonntag überträgt ClipMyHorse.tv live vom Springplatz und vom Pagelplatz (Dressur) Sport pur aus Bad Segeberg.

Ergebnisübersicht Landesturnier

10 Dressurprfg.Kl. S* - Prix St. Georges - -JR+U25-, 1. Wertung LM SH/HH Ehrenpreis gegeben von Physioreiter Kaiser, Bianca Kaiser und der Firma HKM

1. Vivien Koecher (Bokel/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Reine Freude 7 806.00

2. Caroline Locklair (Mohrkirch/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Consus 804.50

3. Anna-Sofie Grimme (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf L'esperanza 3 779.00

4. Luisa Philline Weber (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Calandro 17 776.50

5. Jana Christin Sönnichsen (Wobbenbüll/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf D'Avie 3 773.00

6. Alina Lilly Granlien (Tangstedt/Hamburger Sport-Verein e.V./GER) auf Rosenstolz 92 765.50

13 Dressurprüfung Kl.S*** -Große Tour-, 1. Wertung LM SH/HH, Ehrenpreis gegeben von Physioreiter Kaiser, Bianca Kaiser und der Firma Busse

1. Felix Kneese (Appen/RFV Wedel v.1923 e.V./GER) auf Quibelle 12 910.00

2. Ants Bredemeier (Grönwohld/RFV Schwarzenbek u.U.e.V./GER) auf Download 2 908.00

3. Sven Dapper (Börnsen/RFV Börnsen e.V/GER) auf Schufro Gold 906.00

4. Sarah Wilke (Labenz/RFV Bargteheide e.V./GER) auf Scholar 8 904.00

5. Ninja Rathjens (Barmstedt/Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./GER) auf Scaramouche 30 894.50

6. Anna-Lena Kracht (/PSV Hamburg-Bergstedt e.V./GER) auf Florinio 2 881.50

16 Reitpferdeprüfung, 3j. Pferde, Geldpreis gegeben von Helga und Ernst-Jürgen Ellerbrock, Kayhude, Ehrenpreis gegeben von Sonja und Nina Ellerbrock, Kayhude

1. Christina Ellendt (Heikendorf/Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Robby Brown 3 8.80

2. Luzie Hoff (Buchholz/RFV Nordheide e.V./GER) auf Sullivan 88 8.10

3. Joana Graf (Bargfeld-Stegen/Reit-u.Fahrgem. Bargfeld-Stegen eV/GER) auf Bentley JG 8.00

4. Niklas Müller (/RV Südangeln e.V.Süderbrarup/GER) auf Fürstin Fiona 3 7.50

5. Susanne Krohn (Dätgen/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Uriko's Ultra Naté 7.00

17 Reitpferdeprüfung, 4j. Pferde, Geldpreis gegeben von Helga und Ernst-Jürgen Ellerbrock, Kayhude, Ehrenpreis gegeben von Sonja und Nina Ellerbrock, Kayhude

1. Christina Ellendt (Heikendorf/Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Kaviera 8.70

2. Kimberly-Elisabeth Kühl (Rendsburg/RV St. Hubertus e.V. Rendsburg/GER) auf Fidano 3 8.60

3. Anna Wolff (Lehmkuhlen/RV Preetz u.U.e.V./GER) auf Dynastie 116 8.00

4. Alexander Fasch (Lübeck/RV Timmendorferstrand v.1921/GER) auf Bon Coeur's Bon Charmeur 7.90

5. Sabrina Sievertsen-Nissen (Seestermühe/RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg/GER) auf Kesse Franzi 7.70

6. Alfio Gardani (Sereetz/RSV Groß Steinrade e.V./GER) auf Forrest Gump W. 7.60

6. Liesa Marie Rüder (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Vasall 50 7.60

29 Springprüfung Kl.M** -JUN-, 1. Wertung LM SH/HH, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Geldpreis gegeben von Dietmar Dude, Ehrenpreis gegeben von Ariat und HKM Sportsequipment

1. Lemonie Shalom (Lübeck/Lübecker RV e.V./GER) auf Dithmarsia I 0.00 / 64.43

2. Tjade Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Ella von Kielslück 0.00 / 64.95

3. Fynn Jesse Hess (Lübeck/RFV Hamberge e.V./GER) auf Centurano 0.00 / 68.06

4. Thore Stieper (Hohenaspe/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Cool Cat 12 0.00 / 70.92

5. Anna Braunert (Oldenburg in Holstein/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Venice B 1.00 / 72.56

6. Lena Priegann (Felde/RG Gestüt Heidberg e.V./GER) auf Cinzano 74 1.00 / 73.48

32 Springprüfung Kl.M** -JR+U25-, 1. Wertung LM SH/HH, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Preis der Bemer Group TEAM Ute Bredehorst

1. Elisa Marlene von Hacht (Hamburg/RFV Vierlanden e.V./GER) auf Lancoon 0.00 / 63.07

2. Janne Ritters (Krumstedt/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Dithmarsia 0.00 / 64.16

3. Philine Widmayer (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Bellisima ter Wilgen Z 0.00 / 65.15

4. Sophia Lindemann (Reher/TRSG Holstein e.V./GER) auf Clintello 3 0.00 / 67.24

5. Jonte Hansen (Olderup/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Capigadon VEC 0.00 / 67.62

6. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Caracas 105 0.00 / 68.22

35 Springprüfung Kl.S* -Große Tour, 1. Wertung LM SH/HH, Preis der Firma Hass+Hatje GmbH, Rellingen

1. Tom Tarver-Priebe (Neumünster/RFV Höllnhof e.V.Schülp/NZL) auf Popeye 95 0.00 / 65.06

2. Rainer Schulz (Ahrensbök/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Little Diamond 14 0.00 / 67.33

3. Nisse Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Look at me R 0.00 / 67.48

4. Stefan Jensen (Bosbüll/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Cyrus L. 0.00 / 68.14

5. Simon Heineke (Holm/RFV Stall Moorhof e.V./GER) auf Chairman 20 0.00 / 68.74

6. Peter Jakob Thomsen (Lindewitt/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Clooney 93 0.00 / 68.99

38 Springprüfung Kl.M** -Damen-, 1. Wertung LM SH/HH, Ehrenpreise gegeben von Ariat und Catina Bau

1. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Quinssina B 0.00 / 56.57

2. Linn Hamann (Ammersbek/RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Crystal Clear 0.00 / 57.75

3. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Dakota 391 0.00 / 58.00

4. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf Carisma 109 0.00 / 58.13

5. Ulrike Pöhls (Neumünster/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Number Five P 0.00 / 58.70

6. Ragna Thiesen (Damp/RC Damp e.V./GER) auf Castello 213 0.00 / 59.63