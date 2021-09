Jaqueline Reese gewinnt den Großen Preis von Looper Holz

Looper Holz

Der Sieg im Großen Preis von Looper Holz ging an die Gastgeberin: Jaqueline Reese (Reitsportfreunde Looper Holz) konnte die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen am Sonnabend für sich entscheiden. Mit einem Pferd, bei dem vor nicht allzu langer Zeit nicht absehbar war, ob sie jemals wieder Turniere laufen würde.

Zehnjährige Stute seit Februar wieder im Training

„Dakota hatte im August 2020 eine OP, weil ein Stück vom Sprunggelenk abgebrochen war“, erzählt Gunda Reese, Züchterin der Stute und Mutter von Jaqueline. Zusammen betreiben sie den Zucht- und Ausbildungsstall in der Nähe von Neumünster. Ab Februar konnte die zehnjährige Stute wieder antrainiert werden. „Es war unklar, ob sie jemals wieder springen kann“, erklärt die Züchterin. „Das Publikum hat total mitgefiebert. Jeder hat sich gefreut, dass Jaqueline hier mit ihrem Lieblingspferd gewinnt. Sie hat sie selber ausgebildet und bis zu der Verletzung waren sie erfolgreich in der Klasse S unterwegs. Es ist total schön, dass sie nun hier bei uns zu Hause das S gewonnen hat.“

Der Parcours war technisch anspruchsvoll

In der Prüfung waren 26 Reiter-Pferd-Paare an den Start gegangen. Der Parcours war technisch anspruchsvoll und schwer aufgebaut. Lediglich vier Starter schafften es ins Stechen, wobei Jaqueline Reese dies mit zwei Pferden gelang. Neben Dakota ritt sie in diesem Springen noch Flora. Hier fiel im Stechen eine Stange und es wurde Platz 4. Auf den zweiten Platz sprang Andre Arns (RFV Fröhberg), der mit Calihra etwas über eine Sekunde langsamer war. Platz drei ging an Krisztian Orban (TRSG Holstenhalle Neumünster) und Courage G. Auch im M** zuvor war Jaqueline Reese hocherfolgreich. Sie ritt mit drei Pferden in den Parcours und sprang zu drei Platzierungen. Dakota wurde in dieser Prüfung Zweite hinter Nora Schmidt (Reitgemeinschaft Hof Westensee) mit Colette.

Neuer Allwetter-Platz statt Sandboden in Looper Holz

Mit ihrem Turnier sind die Reeses auch unabhängig der eigenen Erfolge zufrieden: „Es war ein voller Erfolg“, erzählt Gunda Reese. „Wir haben für beste Bedingungen für alle Teilnehmer gesorgt, was uns auch von anderen bestätigt wurde.“ Vor einem Jahr wurde der Springplatz saniert, der alte Sandboden wich einem Allwetter-Platz, der selbst bei viel Regen nicht zu nass wird. „Der neue Platz hielt mega, auch wenn es am Freitag und Sonnabend zwischendurch geregnet hat“, bestätigt Reese.

Begonnen wurde bereits am Freitag mit Springpferdeprüfungen für die Nachwuchspferde und L-Springen. Am Sonnabend waren bis zum Nachmittag die erfahreneren Reiter dran, vor dem S*-Springen waren vier M-Springen ausgeschrieben, bevor es am Nachmittag in A- und ein L-Springen ging.

Zuschauer-Andrang am Sonntag

Am Sonntag wurde es ab der ersten Prüfung um 8 Uhr voll auf dem Zuschauerwall. „Da war richtig Action“, so Gunda Reese. Geritten wurden morgens zwei E-Springen und ab dem Mittag vier Abteilungen des Balios Hunter Cups, in denen die Nenn- und Starterzahlen gewohnt hoch waren. Looper Holz war die letzte Station der in diesem Jahr drei Turniere umfassenden Serie, bei der Punkte gesammelt werden konnten. Die besten Drei erhalten Ehrenpreise, die besten Zehn des Rankings gewinnen einen Trainingstag bei einem internationalen Reiter.