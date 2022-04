Meyer-Zimmermann gewinnt Auftakt der Riders Tour

Hagen a.T.W

„Ich habe hier vor sieben Monaten als Zweite in der Tour aufgehört und ich wollte hier ja auch wieder anfangen”, lachte Janne Friederike Meyer-Zimmermann, „aber dass ich durch die Schwangerschaft schneller geworden bin, hatte ich nicht erwartet.“ Genau das aber trat ein. Im September 2021 hatte sich die Riders Tour-Siegerin des Jahres 2015 mit Messi an gleicher Stelle in die Babypause verabschiedet.

Nur elf Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Friedrich machte Meyer-Zimmermann bereits am Freitag in der finalen Wertungsprüfung der Tour 2021 auf sich aufmerksam, als sie beinahe noch Angelique Rüsen vom Podium verdrängen konnte. Messi van`t Ruytershof gehört seit fünf Jahren zum Sportstall Meyer-Zimmermann und brauchte einige Zeit, bis er sich auch auf dem Abreiteplatz wohl fühlte. „Er war ein wenig der Geheimtipp im Stall”, sagt die Reiterin, „er ist ein intelligentes Pferd und eins für die Zukunft.”

Herausfordernde Aufgabe

Diese erste Etappe von noch folgenden sieben in der Riders Tour-Saison 2022 hatte es durchaus in sich. Nur fünf Paaren gelang in der Wertungsprüfung im Großen Preis ein strafpunktfreier erster Umlauf. Insgesamt 13 Paare durften in der zweiten Runde starten, als letzte Starterin setzte Janne Friederike Meyer-Zimmermann dann die bejubelte Bestmarke.

Oliver Lazarus (Südafrika) nahm es durchaus mit Humor. Der Profi, der die Tour-Etappe Horses & Dreams seit seiner Zeit in Riesenbeck gut kennt, freute sich wieder einmal, dabei sein zu können: „Ich habe allerdings nur dieses eine gute Pferd und muss schauen wo und wie ich die Riders Tour weiterreiten kann.” Mit der französischen Stute Butterfly Ennemmel blieb Lazarus in 46,1 Sekunden fehlerfrei.

Rang drei sicherte sich der Tour-Zweite des Jahres 2019, Mario Stevens aus Molbergen mit Starissa. Der Wallach bescherte seinem Reiter eine 47,13 Sekunden schnelle und fehlerfreie Runde. Wie Lazarus auch zählte Stevens zu den Glücklichen, die trotz eines Fehlers im ersten Umlauf dank ihrer guten Zeit in den zweiten Umlauf einzogen. Auch Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) holte sich mit Carmina auf Platz zehn die ersten sechs Punkte – der „Rider of the Year” hat die Titelverteidigung offenbar fest im Blick.

Vorfreude auf weitere sieben Etappen

„Eine tolle erste Etappe und Super-Sport”, attestierte Paul Schockemöhle, Ideengeber der Riders Tour den Veranstaltern Francois und Ullrich Kasselmann. Der nächste Tourstopp der Riders Tour ist die Pferd International in München vom 26. bis 29. Mai. Danach folgt bereits die erste Auslandsetappe im niederländischen Ommen.

Ergebnis Großer Preis, internat. Springen mit zwei Umläufen: 1. Janne F. Meyer-Zimmermann (Pinneberg), Messi van’`t Ruytershof 0/ 45,13 – 20 Punkte; 2. Oliver Lazarus (Südafrika), Butterfly Ennemmel 0/ 46,10 – 17 Punkte; 3. Mario Stevens (Molbergen), Starissa 0/ 47,13 – 15 Punkte; 4. Maximilian Weishaupt (Jettringen), DSP Omerta Incipit 0/ 47,24 – 13 Punkte; 5. Gerrit Nieberg (Münster), Blue d’Avellione CH 0/ 47,20 – 11 Punkte; 6. Emanuele Camilli (Italien), Chadellano PS 0/ 53,14 – 10 Punkte

Die Etappen der Riders Tour 2022

1. CSI4* Horses & Dreams meets Canada, Hagen a.T.W., 20. – 24. April2. CSI3* Pferd International München, 26. – 29. Mai3. CSI3* Ommen (Niederlande), 6. – 10. Juli4. Fest der Pferde – CSI2*, Freese-Immenhöfe, Donaueschingen 22. – 31. Juli5. CSI4* Turnier der Sieger, Münster 25. – 28. August6. CSI3* Riders Tour Azelhof, Lier (Belgien), 1. – 4. September7. CSI2* Wiener Neustadt (Österreich), 6. – 9. Oktober8. CSI3* VR CLASSICS, Neumünster 16. – 19. Februar