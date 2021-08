Wohlfühlfaktor Schnarup-Thumby – "Alles Bestens hier" sagt Gordon Paulsen

Schnarup-Thumby

Diese Präzision und Zügigkeit trug dem Dithmarscher und dem Holsteiner Wallach Connor den Sieg in der Großen Tour bei Showjumping Schnarup-Thumby auf der Anlage Stall Leichle ein. Damit verwies der Profi zwei Amazonen auf die Plätze: Berit Nagel (Löwenstedt) und Henrike Ostermann aus dem niedersächsischen Lönningen.

Paulsen und Connor – das ist eine Verbindung, die schon seit zehn Jahren hält, weil sie passt und Pferdebesitzer Jörg Knutti es auch so will. "Connor hat eine unglaubliche Einstellung zum Sport, er ist total brav und eine richtig treue Seele", sagt Gordon Paulsen über den Wallach von Colman-Silvester. Dem leicht fortgeschrittenen Alter des Pferdes geschuldet, darf er durchaus ein wenig "kürzer" treten, gehört aber einfach noch nicht zu den Sportrentnern. Der 46-jährige Paulsen ist froh, Connor bereits seit zehn Jahren zu haben, denn "das ist auch nicht selbstverständlich, dass man als Profi ein Pferd so lange im Stall hat."

In Schnarup-Thumby fühlen sich beide pudelwohl. "Das sind feine Rahmenbedingungen, alles bestens", so Paulsen über die Turnierinitiative seiner Kollegen Mike-Patrick und Karina Leichle, "man merkt, dass sie einfach wissen, worauf es ankommt." Genau dieses Know-How der Organisatoren, die mit ihrem RV Südangeln e.V., Süderbrarup die Veranstaltung auf die Beine stellen, schätzen Reiterinnen und Reiter landauf-landab. "man merkt einfach auch, dass die das wirklich wollen", unterstreicht Paulsen. Mit Komplimenten sind Norddeutschlands Springreiter und -reiterinnen ansonsten durchaus sparsam.

Die Corona-Pandemie hat viele Reitvereine in Schleswig-Holstein vor Probleme und Herausforderungen gestellt, auch in der Turnierorganisation. Anders, als in anderen Bundesländern springen hierzulande durchaus Berufsreiter und -reiterinnen mit eigener Anlage ein. Das Ehepaar Leichle genauso wie zuvor schon Jörg Naeve in Ehlersdorf oder der Unternehmer und Züchter Stephan Johannsen in Hörup. Kolleginnen und Kollegen unterstützen diese Initiativen ihrerseits mit der Übernahme von Prüfungen.

"Ich bin einfach zufrieden, dass wir heute wieder wirklich richtig tollen Sport erleben konnten und das alles gut läuft", ließ Mike-Patrick Leichle wissen, der von früh morgens bis spät abends immer wieder die Rollen wechselt – mal Turnierleiter, mal Trainer beim eigenen Event. Den krönenden Abschluss feiert Schnarup-Thumby am Sonntag mit vier Springprüfungen, darunter den Großen Preis ab 16.15 Uhr.

Ergebnisübersicht Showjumping Schnarup-Thumby

5/1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, Preis von Firma Welsing Sportpferde, Dortmund & der Firma HK, Hanseklinik für Pferde, Sittensen

1. Sophia Lindemann (Reher ) auf Clintello 3 0.00 / 54.78

2. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug ) auf Connador 0.00 / 57.42

3. Massimo Bonomi (Elmshorn/ ITA) auf Del 'Arko d'Henvet 0.00 / 59.90

4. Philipp Battermann (Schülp ) auf Cormiro 3 0.00 / 62.84

5. Theresa Ripke (Steinfeld ) auf Capumonte 0.00 / 63.33

6. Nisse Lüneburg (Hetlingen ) auf Cascando M 0.00 / 63.96

5/2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, Preis von Firma Welsing Sportpferde, Dortmund & der Firma HK, Hanseklinik für Pferde, Sittensen

1. Alexa Stais (Thedinghausen/ RSA) auf Taina M&M 0.00 / 55.98

2. Mads Laffrenzen (Husum) auf Fresh Quidam 0.00 / 59.57

3. Nora Schmidt (Todenbütte ) auf Caleya 4 0.00 / 62.39

4. Andreas Ripke (Steinfeld ) auf Chester 376 0.00 / 62.84

5. Nisse Lüneburg (Hetlingen ) auf Chill ma 0.00 / 63.95

6. Robin Naeve (Bovenau ) auf Due-Diligence 0.00 / 64.99

6 Springprüfung Kl.S*, Preis der Opti-Food Vertriebs GmbH, Tuntenhausen & der Fa. Theurer Trucks GmbH, Lütjensee

1. Gordon Paulsen (Wöhrden ) auf Connor 37 0.00 / 61.30

2. Berit Nagel (Löwenstedt ) auf Darina 154 0.00 / 63.98

3. Henrike Ostermann (Löningen ) auf Air Force One 19 0.00 / 64.24

4. Takashi Shibayama Haase (Ahlerstedt - Ottendorf/ JPN) auf Casallantum 0.00 / 64.66

5. Tim Markus (Wasbek) auf Carlotta 262 0.00 / 65.00

6. Robin Naeve (Bovenau ) auf Casalia R 0.00 / 65.10

7/1 Springprüfung Kl.L, Preis der Firma Brose Horses, Training und Management, Norderstedt & der Firma WGM Ingeniertiefbau GmbH, Ellerau

1. Isabelle Grandke (Berlin) auf Let's Fetz 9 0.00 / 53.81

2. Yunjing Ella Wang (Schnarup-Thumby/ CHN) auf Aken Utopia 0.00 / 54.30

3. Christiane Lübke-Carstensen (Oeversee ) auf Casandro 16 0.00 / 56.62

4. Georg Friedrich Rixen (Wattenbek ) auf California's Rapsody 0.00 / 57.59

5. Miamaja Lundblad (Freienwill/ DEN) auf Grazie Mille 0.00 / 60.50

6. Minna Sophia Sanny (Lindhöft ) auf Vanilla Z 0.00 / 60.70

8/1 Springprüfung Kl.M*, Preis der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG & derR+V Generalvertretung Birte Stapelfeldt

1. Mads Laffrenzen (Husum ) auf Contino 69 0.00 / 51.35

2. Stefan Jensen (Bosbüll ) auf Flying Queen P.D. 0.00 / 52.85

3. Tessa Leni Thillmann (Rastorf ) auf Cachin 0.00 / 53.87

4. Georg Friedrich Rixen (Wattenbek ) auf Capero 0.00 / 54.31

5. Emilia Busch (Hamburg ) auf Latino 367 0.00 / 56.03

6. Stephan Johannsen (Hörup ) auf Cosi Matti 0.00 / 58.08

8/2 Springprüfung Kl.M*, Preis der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG & der R+V Generalvertretung Birte Stapelfeldt

1. Stephanie Böhe (Salzhausen ) auf Granate P 0.00 / 52.67

2. Stephanie Böhe (Salzhausen ) auf Fifty Special 0.00 / 53.40

3. Michael Grimm (Linndau ) auf Calla Grande 0.00 / 54.08

4. Gianmarco Ferretti (Schnarup-Thumby/ ITA) auf Cataleya 11 0.00 / 55.67

5. Charlotte Westphal (Griebel ) auf Cara 204 0.00 / 57.01

6. Hellen Josephine Hagge (Rendsburg ) auf Casaltino II VA 0.00 / 58.70

Facebook: https://www.facebook.com/StallLeichle

Instagram: stall_leichle

Starter- und Ergebnislisten: mervestelle.de