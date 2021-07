“Kiwi” gewinnt Großen Preis des Springflut-Festivals

Hörup

Er kam vor wenigen Jahren von der anderen Seite des Erdballs nach Schleswig-Holstein: Tom Tarver-Priebe. Der 36-jährige lebt und arbeitet in Schülp bei Rendsburg und gewann mit seinem Nationenpreispferd Popeye den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Großen Preis des Springflutfestivals in Hörup. Der Springreiter ist mit dem elf Jahre alten Popeye “5. Paar” der Olympia-Equipe Neuseelands. “Das Pferd geht jetzt also wie die anderen vor Tokio in die vorgeschriebene Quarantäne”, so Tarver-Priebe. Tatsächlich starten nur vier Reiter/ Pferd-Paare bei Olympia, in die Mannschaftswertung gehen nur drei Paare. Platz zwei beim Hauptereignis der viertägigen Springflut-Festivals Hörup eroberte der beste Deutsche, Carsten-Otto Nagel aus Wedel mit der Stute GK Curacao und Dritter wurde einer der jüngsten Teilnehmer, der 23-jährige Robin Naeve aus Ehlersdorf mit Casalia R.

Für Naeve ein gutes Omen, denn ab Donnerstag geht es für ihn zuhause in Ehlersdorf um das Finale in der vierteiligen CSE Ehlersdorf-Turnierserie, bei der auch Zuschauer wieder erlaubt sind.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.