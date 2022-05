Die ersten Punkte beim Hunter-Cup sind vergeben

Hassmoor/Höbek

Die erste Etappe des Balios Hunter Cups ist absolviert. Nach dem gelungenen Auftakt der beliebten Serie sah man viele strahlende Gesichter, denn die gezeigten Leistungen konnten sich sehen lassen.

Hohe Wertnoten bei der ersten Etappe

In der 85er-Klasse pilotierte Kristin Lembrecht (RFV TG Ekhof e.V.) ihre acht Jahre alte Stute Calina A mit viel Feingefühl und gutem Rhythmus durch den Parcours und gewann die Prüfung mit der Wertnote 7,9. Dicht dahinter folgte mit einer 7,8 Britta Clausen (RuFV Oestl. Karrhade/Medelby) mit ihrer Holsteiner Stute Jungle drum L vor Sandra Asmussen vom RV Ostangeln e.V., die ebenfalls eine Holsteiner Stute gesattelt hatte – die 13-jährige Badenixe v. Loran – und die die Aufgabe mit einer 7,7 beendete.

Anna-Lena Ewert vom RV Tangstedt und ihre KWPN-Stute Lady Vagabond dominierten die 95-Hunterklasse und sprangen souverän zum Sieg. Mit einer 8,2 und der goldenen Schleife wurde die Darbietung des Paares von den Richtern belohnt. Saskia Stüben (RFV Birkengrund/Schönhorst e.V.) und ihr Holsteiner Wallach Cisco freuten sich über das Ergebnis von 8,0 und den zweiten Platz. An dritter Stelle rangierte Marion-Tanja Oehrl (RG Emkendorf-Hexenkroog e.V.) mit Damian de Lioncourt und einer 7,8.

In Kleinsolt können die nächsten Punkte gesammelt werden

Wer nun auch in das sportliche Geschehen des Hunter Cups eingreifen und sich die begehrten Finalpunkte und wertvolle Ehrenpreise sichern möchte, der hat dazu beim Springturnier in Kleinsolt vom 20. bis 22. Mai die beste Gelegenheit. Denn dort findet am Sonnabend, den 21. Mai, die nächste Etappe der traditionsreichen Serie statt. Teilnahmeberechtigt sind Reiter des Jahrgangs 2001 und älter, die den Turniersport als Amateure betreiben und in keiner Springprüfung der Klasse L und/oder höher auf der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen. Also: auf nach Kleinsolt!

Alle Etappen im Überblick:

7. und 8. Mai: Augustenhof Hassmoor/Höbek; 20. bis 22. Mai: Kleinsolt; 11. und 12. Juni: Dithmarsiapark Albersdorf; 22. bis 24. Juli: Süderbrarup-Güderott; 5. bis 7. August: Schwentinental; 26. bis 28. August: Schülp Am Moltkestein; 9. bis 11. September: Looper Holz; Im Herbst: Finale Negernbötel Nordic Jumping events