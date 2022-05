Fehmarnscher RRV gewinnt Team-Trophy – Pretty in Pink

Tasdorf

Beim RuFV Husberg, der in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum feiert, wird auf Tradition genauso viel Wert gelegt wie auf Fortentwicklung und damit war Hans-Dieter Ingwersen verbunden. Der Name des vor 12 Jahren viel zu früh verstorbenen Tasdorfer Ausbilders steht für den Gedächtnispreis in einer Stilspringprüfung Kl. M. und die lockte immerhin 36 Paare aus ganz Schleswig-Holstein auf den Platz. Mit der Bestnote von 8,7 gewann Tomma Thiesen mit Spartacus diese Prüfung in der ersten Abteilung und Tomma ist Mitglied des Fehmarnschen RRV – insgesamt heimste die Reiterin drei goldene Schleifen ein. Mit dem zweitbesten Ergebnis von 8,5 gewann Claas-Philipp Eckhardt vom RFV Eichengrund-Lentföhrden mit Calle Blomcvist die zweite Abteilung.

Tomma Thiesen und Spartacus - stilistisch ganz weit vorn in Tasdorf im Hans-Dieter Ingwersen Gedächtnispreis. Quelle: Annette Doelger

Big Challenge macht Tour-Stopp in Tasdorf

Am Sonntag bekommen Reiter/innen und Pferde in Tasdorf übrigens “Besuch” und zwar von vielen Fahrradfahrern, die für den guten Zweck in die Pedalen treten. Die Tasdorfer Turniertage sind ein Ziel der Spenden-Fahrradtour anlässlich der “Big Challenge SH 2022”. Organisiert wird die Fahrradtour vom Bauernverband Schleswig-Holstein und setzt sich für die Krebsforschung des UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) ein.

Sportlicher Höhepunkt ist der Große Preis der VR Bank zwischen den Meeren, Neumünster ab 15.30 Uhr.

Live zu sehen bei www.clipmyhorse.tv.

Ergebnisübersicht Tasdorfer Turniertage

4/1 Springprüfung Kl.A*: 1. Greta Wroblewski (Kükelühn/RFV Lensahn e.V./GER) auf Open End 2 0.00 / 51.99; 2. Stella Ekberg Picariello (Schmalensee/RSG Schmalensee/SWE) auf Emelie 45 0.00 / 56.78; 3. Nina Behrens (Dersau/RSG Schmalensee/GER) auf Holsteins Big John 0.00 / 59.36

4/2 Springprüfung Kl.A*: 1. Henrike Amalie Mougin (Grömitz/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Honey 121 0.00 / 55.12; 2. Greta Wroblewski (Kükelühn/RFV Lensahn e.V./GER) auf Quidditch 28 0.00 / 58.80; 3. Adriana Ackerschott (Kaltenkirchen/RFV An der Bramau e.V./GER) auf Carlsson D 0.00 / 60.21

7 Stilspringprüfung Kl. L m. St.: 1. Tomma Thiesen (Burg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Spartacus 15 *(7.80) 0.00 / 39.40; 2. Mareike Loop (Bönebüttel/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Connex 9 *(7.70) 0.00 / 42.20; 3. Stefanie Bachmann (Krems II/PSFV Süseler Baum e.V./GER) auf Greta van Fleet *(7.70) 0.00 / 45.01

8/1 Stilspringprüfung Kl. M* – Hans-Dieter Ingwersen Gedächtnispreis: 1. Tomma Thiesen (Burg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Spartacus 15 8.70; 2. Elena Sophia Goodwin (Ahrensburg/RV Am Klövensteen e.V/SUI) auf Coulthard 15 8.40; 3. Lea Löwe (Brunsbek/PS Granderheide e.V./GER) auf Paladin 108 8.20

8/2 Stilspringprüfung Kl. M*: 1. Claas-Philipp Eckhardt (Bilsen/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Calle Blomcvist 8.50; 2. Helena Rodde (Strande/RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld/GER) auf Rosalie 164 8.30; 3. Beeke Jankowski (Schmalensee/RSG Schmalensee/GER) auf Eddie Weld 8.10

13 Mannsch.-Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Fehmarnscher Ringreiterverein e.V - 6.40: Paula Marie Langhans auf Blind Date 32 6.40; Selina Vöge auf Caramac 4 8.30; Pia-Sophie Wannhoff auf Hilton du Perou 7.70; Elsa Thiesen auf Spartacus 15 8.502.´Westwalddistrikt - 7.70: Lenia Marie Jendritzki auf Lord Keule 7.70; Ciana Ihlo auf Zaphira 10 8.20; Jolina Maye Hennig auf Champ 229 7.30; Sophie Huß auf Cassiss B 8.003. Tangstedt e.V. - 7.00: Lavinia Schönfeld auf Carlsson 95 7.00; Lotta Sassermann auf Gelia R 8.20; Lena Behnke auf Laurel J. 6.40; Maxin Sassermann auf Cassanjo 8.30

14 Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde: 1. Ina Charlotte Seehrich (Aukrug/RV Aukrug e.V/GER) auf Schneeräuber KE 8.60; 2. Reikja Lohmeier (Neumünster/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Craic 3 8.20; 3. Luisa Marie Losse (Lohbarbek/Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V./GER) auf Jambule 7.90

15 Dressurreiterprüfung Kl. A: 1. Clara Gretha Konopka (Hoffeld/RSG Groß Buchwald/GER) auf From Dusk till Dawn AS 8.00; 2. Marina Steffens (Hohenlockstedt/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Mylo 14 7.60; 3. Charlotte Westphal (Hutzfeld/Ostholst.RV Malente Eutin e.V./GER) auf Comtess OLD 7.50

16 Stilspring-WB: 1. Hannah Jostine Mougin (Grömitz/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Caracho 12 8.60; 2. Henrike Amalie Mougin (Grömitz/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Honey 121 8.20; 3. Justus von Paepcke (Lehmkuhlen/RV Preetz u.U.e.V./GER) auf Double You R 8.00

17 Standard-Spring-WB: 1. Greta Wroblewski (Kükelühn/RFV Lensahn e.V./GER) auf Open End 2 0.00 / 28.71; 2. Pia-Sophie Wannhoff (Schönberg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Hilton du Perou 0.00 / 29.37; 3. Emma Keitel (Neumünster/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Chagall 225 0.00 / 34.36