Tasdorfer Turniertage: Irischer Sieg im Großen Preis 

Tasdorf

Nach vierjähriger Pause veranstaltete der Reit- und Fahrverein Husberg und Umgebung anlässlich seines 75. Jubiläums wieder ein Reitturnier. Geritten wurde jedoch nicht wie sonst auf der Anlage von Harm Sievers, sondern gegenüber auf dem Gestüt Tasdorf von Sophie und Christian Vogg.

„Es passte von den Bedingungen her, der Springplatz ist sehr gut und wir verstehen uns“, erklärte Turnierchef Harm Sievers. Am Sonntagabend war er sehr zufrieden, genauso wie Sophie Vogg. „Wir sind hochmotiviert für die nächsten Jahre.“ Ob die Tasdorfer Turniertage dann jährlich, oder wie sonst alle zwei Jahre organisiert werden, steht noch nicht fest: „Eine Regelmäßigkeit bietet sich ja an. Mehr wird sich zeigen“, sagte Vogg.

Angeboten wurden 20 Prüfungen für Amateure und Berufsreiter. Geritten wurde vom Führzügelwettbewerb für die Kleinsten bis zum abschließenden S*-Springen mit Stechen.

Erster Sieg im ersten S-Springen

Zum Sieg im Großen Preis am Sonntagnachmittag sprangen Diarmuid Howley (TRSG Holstenhallen) und Clover. Der Ire ist in Gröhnwohld beheimatet und Bereiter im Stall von Manfred von Allwöhrden. Bereits am Vormittag konnten die beiden eine Springprüfung der Klasse M* für sich entscheiden. Mehr war eigentlich nicht geplant, erzählte Howley im Anschluss. Er habe sich dann noch einmal umentschieden. „Und jetzt haben wir unser erstes reguläres S-Springen gewonnen.“ Denn Clover VA ist mit seinen neun Jahren noch ein Nachwuchspferd.

Platz zwei dürfte besonders den Turnierchef freuen, denn nur wenige Hundertstelsekunden langsamer waren der Schweizer Andreas Erni (RV Breitenburg) und Riscalino im Stechparcours unterwegs. Sievers ist Züchter und Besitzer dieses Holsteiners. Und fand: „Das war schon gut für ein erst siebenjähriges Pferd.“

Einen Sonderpreis gab es für Ann-Kathrin Kock (RuVF Husberg u.U.) und Ciarada: Sie erhielten den erstmals ausgelobten Stilpreis In Memoriam Hans-Helmut Sievers für eine besonders schön gerittene Runde. Beste Amateurin war Stina Struck (RG Emkendorf-Hexenkroog), die mit Askido Fünfte wurde.

Anlässlich der Siegerehrung wurde die langjährige Richterin Heike Petersen verabschiedet, da sie die Altersgrenze von 80 Jahren erreicht hat und daher nicht mehr als Turnierrichterin tätig sein darf. „Es ist traurig und schade, dass es diese Regelung immer noch gibt. Wir werden dich vermissen und hoffen, dich trotzdem noch als Besucherin auf Turnieren zu sehen“, sagte Harm Sievers.

Reitsport Sievers Team-Trophy gestartet

Am Sonnabend gab es eine Premiere: Mit der Reitsport Sievers Team-Trophy ist eine neue Springsportserie an den Start gegangen. Bei diesem Mannschaftsspringen der Klasse A* kommt es nicht auf die Zeit an, sondern auf Stilnoten. Die Wertnoten der Teamreiterinnen und -reiter werden addiert, die höchste Punktzahl gewinnt. In Tasdorf war das die Mannschaft vom Fehmarnschen Ringreiterverein, für die Elsa Thiesen mit Spartakus, Selina Vöge auf Caramac, Pia-Sophie Wannhoff mit Hilton du Perou und Paula-Marie Langhans auf Blind Date an den Start gingen. „Es war ein schönes Erlebnis, unter dieser tollen Kulisse diese Prüfung ausrichten zu dürfen“, fand Serien-Initiatorin Brigitte Sievers.