Segersjö

Matti Garlichs aus Eckernförde war mit seinen 14 Jahren der jüngste Teilnehmer im deutschen Aufgebot der Junioren-Europameisterschaft der Vielseitigkeit im schwedischen Segersjö. Er startete mit seinem Ludwig als Einzelreiter. Nach der Dressur lagen sie mit 28,1 Minuspunkten auf dem fünften Rang – das bisher beste Dressurergebnis der beiden.

Am nächsten Turniertag folgte die Geländestrecke, die sie zwar ohne Hindernisfehler, jedoch mit einigen Zeitfehlern beendeten. Dadurch addierten sich 9,2 Fehlerpunkte hinzu. Im abschließenden Springen lieferten sie eine fehlerfreie Runde ab, was insgesamt nur zwölf der 51 im Springen noch antretenden Teilnehmer gelang. Zu Beginn der Vielseitigkeitsprüfung waren noch 67 Junioren an den Start gegangen. So konnten Matti Garlichs und Ludwig ihr erstes Championat mit 37,3 Minuspunkten auf dem zehnten Platz beenden.

Starker Regen am Geländetag machte den Boden rutschig

„Der Geländekurs war ein echter Championatskurs, der viele schwere Aufgaben für Pferd und Reiter beinhaltete und vollste Konzentration forderte“, erzählt Garlichs. „Am Geländetag hat es zum Teil stark geregnet und der Boden wurde an einigen Stellen rutschig, wie auch die Zügel. Mir war es wichtig, diesen schweren Kurs so zu reiten, dass Ludwig und ich immer ein gutes Gefühl haben. Als Ludwig zweimal nach einem Sprung ins Rutschen gekommen war, habe ich mich entschieden, bei einem Hinderniskomplex die Alternative zu reiten.“ Das kostete Zeit. „Wir hatten beide unglaublich viel Spaß an diesem Kurs“, erklärt er.

Nicht nur sportlich war diese EM ein großer Erfolg für den Eckernförder und sein Pferd: „Ganz besonders toll war auch das deutsche Team, bei dem jeder mit dem anderen mitgefiebert, sich mitgefreut und mitgelitten hat, wenn mal was nicht gut geklappt hat.“

Weitere Medaillen für schleswig-holsteinische Nachwuchsreiter

Bei den Junioren waren zwei weitere Schleswig-Holsteiner erfolgreich: Nane Nikolaus Dehn (Schwesing) wurde mit Zilia D Europameister, Kaya Thomsen (Lindewitt) ritt mit Da bin ich C zur Bronzemedaille. Beide gehörten dem deutschen Team an, das außerdem Gold gewann. Auch die deutschen Jungen Reiter gewannen mit dem Team und im Einzel die Goldmedaille, dazu kam eine weitere Silbermedaille. Ben Philipp Knaak (Norderstedt) war als Einzelreiter am Start und landete auf Rang 15. Trainiert wurden die Nachwuchsreiter von Olympiasiegerin Julia Krajewski.