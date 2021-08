Eutin/Süsel

An zwei Turnierplätzen lud der Pferdesport- und Förderverein Süseler Baum am vergangenen Wochenende zum Vielseitigkeitsturnier. Geritten wurden eine A*- und eine L-Vielseitigkeit mit 74 sowie 42 Startern. Am Sonnabend ging es für die Dressur- und Springprüfungen nach Eutin auf den Turnierplatz an der B 76, bevor am Sonntag als dritte Teilprüfung ein Geländeritt im Reiterpark Max Habel in Süsel zu reiten war.

Starke Leistung und Glück mit dem Wetter

In der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L galoppierten Neele-Sophie Wittkohl (RSG Schmalensee) und ihre Stute Dior de La Neé auf der abschließenden Geländestrecke über 2680 Meter und 20 Hindernisse auf Platz eins. „Das ist das erste Turnier für uns, seitdem wir in Schleswig-Holstein sind“, freute sich die strahlende Siegerin, die bis Anfang des Jahres in Frankreich lebte. „Mein Pferd war super in allen drei Disziplinen, die Stute ist ja erst acht Jahre alt und noch nicht so erfahren.“ Auch mit dem Wetter hatte sie Glück: „Ich war immer in Regenpausen dran.“

Mit einem Vollbruder des Pferdes ist Wittkohl bereits bis zur internationalen 3*-Klasse erfolgreich. Nach der Dressur lagen sie mit 31 Minuspunkten auf Rang zwei. Im Springen kamen wegen eines Abwurfs vier Fehlerpunkte dazu. Trotzdem gingen Wittkohl und ihre Stute als Führende ins Gelände und konnten ihren Ritt ohne Fehler in 5:07 Minuten beenden, was ein Endergebnis von 35 Minuspunkten bedeutete. Damit hatten sie deutlichen Vorsprung auf die Zweitplatzierte Malin Hansen-Hotopp (Club der Vielseitigkeitsreiter Insel Usedom), die auf Monsieur Schnabel 43,70 Minuspunkte erritt.

Die A*-Vielseitigkeit wurde in zwei Abteilungen gewertet. Hier siegten Mandy Klan (Parkentiner RV am Hütter Wohld) auf Wellenstein und Berit Schulz (RFV Felm) mit Caja. Veranstalter und Richter zeigten sich sehr zufrieden: „Es ist alles glatt gelaufen. Wir hatten an beiden Tagen gute Bedingungen. Die L-Strecke war schon recht anspruchsvoll, wurde von den Teilnehmern aber als gut reitbar befunden.“ Einzig das Starterfeld hätte größer ausfallen dürfen, so Turnierrichter Hans-Wilhelm Seemann.

Einhörner als Geste: Reiterinnen und Reiter in Gedanken bei verunglückter Mia Müller-Ruchholtz

In den Gedanken dabei war auch die vor zwei Wochen während eines Geländerittes verunglückte Rastorferin Mia Müller-Ruchholtz. Ihr Pferd Hommage a Betti war in Hamm (NRW) wegen eines Aortenabrisses zusammengebrochen und gestorben, die junge Reiterin wurde schwer verletzt in ein künstliches Koma versetzt (wir berichteten). „Das geht allen sehr nahe, Mia befindet sich zum Glück auf dem Wege der Besserung“, sagte Seemann.

Einige der Teilnehmenden hatten kleine Stofftier-Einhörner an ihren Schutzwesten befestigt, um ihre Solidarität auszudrücken: „Um Mia unsere Unterstützung nach ihrem schweren Unfall zu zeigen, haben wir, also Mias Freundeskreis der jungen Vielseitigkeitsreiter aus Schleswig-Holstein, uns die Aktion mit dem Stofftier-Einhorn ausgedacht. Wir haben alle eins bekommen“, erklärte Berenike Lucius während der Siegerehrung der A-Vielseitigkeit. „Der Gedanke ist, dass es uns an diesem Wochenende und auch den kommenden zu Turnieren oder im Alltag begleitet, immer vollgetankt mit ganz viel Kraft und Energie von uns allen.“

Auch Mia Müller-Ruchholtz werde noch eins bekommen, erzählt Lucius. „Damit wollen wir einfach zeigen, dass wir immer zusammenhalten und ihr ganz viel Kraft schicken und sie in unseren Gedanken immer dabei ist.“ Hanna Huppelsberg-Zwöck, Zweite Vorsitzende des Süseler Vereins und eine Trainerin der verunglückten Reiterin, freute sich, dass „alle zusammen an Mia denken“.