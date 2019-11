Redefin

88 Kandidaten wurden im September auf verschiedenen Stationen für die Körung selektiert. Dazu kommen noch 12 Youngster der Pony-, Kleinpferde- und Spezialrassen. Speziell bei den Körkandidaten der Reitpferderassen lesen sich die Abstammungen wie das „Who is who“ der internationalen Sportpferdezucht.

33 dressurbetont gezogene Kandidaten

In der „dressurbetonten“ Abteilung bewerben sich 33 Junghengste um ein positives Körergebnis. Mit drei Söhnen ist der Vize-Bundeschampion 2016 Marc Cain am stärksten vertreten. Auch Sein Vater, der schon legendäre Trakehner Millennium, hat zwei Söhne im Aufgebot, ebenso die im Gestüt Lewitz stationierten Spitzenvererber Fürst Jazz und Vitalis, die niederländische Dressurgenetik besitzen. Bestes holländisches Dressurblut fließt auch bei den Totilas-Enkeln, Top Gear und Totilas U.S. Auch Destano v. Desperados schickt zwei Söhne in den Ring. Weitere Väter wie Bernay, Foundation, Fürst Wilhelm, San Amour und Sir Donnerhall liefern Körkandidaten mit bester Bewegungsqualität.

C-Linien dominieren springbetont gezogenes Lot

Bei den 55 „springbetonten“ Junghengsten dominieren erwartungsgemäß die C-Linien. Auf Cor de la Bryerè gehen 18 Kandidaten zurück, darunter ein Casall-Sohn und drei seiner Enkel über Cascadello I, Cascorado und Central Park. Die Linie des Mecklenburger „Jahrhunderthengstes“ Chacco-Blue ist über einen Sohn von Chaccon Blue vertreten. Immer stärker wird die Hengstlinie des Franzosen Diamant De Semilly, der selbst zwei Söhne aufbietet und außerdem 5 Enkelsöhne. Der bis 2016 weltweit als Nr. 1 geführte Vererber Kannan ist Vater von zwei Körkandidaten. Mit je zwei Söhnen sind die international anerkannten „Stempelhengste“ Balou du Rouet, Cicero Z, Cornet Obolensky, Stakkato Gold und Vagabond de la Pomme dabei.

Feinste Mutterstämme

Aber nicht nur die Väter der Körkandidaten sind auf Leistung gezogen, auch ihre Mutterstämme können sich sehen lassen. Zum Beispiel der Stamm eines französisch gezogenen Junghengstes von Baloubet du Rouet. Seine Großmutter ist die Mecklenburgerin Contara, mit der André Plath 2002 in einem Weltcup-Springen siegte. Contara ist bekanntlich auch die Mutter des Chacco-Blue (aktuell weltweit die Nr.1 als Springpferde-Vererber). Zwei weitere Beispiele: Die Mecklenburger Stute Santara v. Solar/T. war selbst mehrfach in Springprüfungen Kl. M platziert. Ihr Sohn stammt ab von Calisto KSH, mit dem Thomas Kleis momentan sportliche Erfolge feiert. Die in Ganschow gezogene Staatsprämienstute Dornblatt v. Dynamik II war u. a. 2008 in Groß Viegeln Reservesiegerin im „Championat für Reitpferde“ und brachte bisher drei bis Kl. M erfolgreiche Dressurpferde. Bei den Ponyhengsten versprechen so bekannte Vererber wie Dresscode AT, Don Dino L oder Honeymoon Star beste Rittigkeit. Viele Junghengste werden über den „Provisionsfreien Hengstmarkt“ angeboten.

Informationen dazu sowie Kataloge und Eintrittskarten liefert der Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V., Tel. 0381/44033870 bzw.

Internet: www.pferdezuchtverband-mv.de

Facebook: https://www.facebook.com/Verband-der-Pferdez%C3%BCchter-MV-eV-264226040409200/