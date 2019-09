Neumünster

Dann stehen die jungen Hengste, die sich um das begehrte Körprädikat bewerben, im Mittelpunkt, genauso wie die qualitätvollen Reitpferde und Stuten und die vielversprechenden Fohlen, die in den Elite-Auktionen neue Besitzer finden. Aber der Trakehner Hengstmarkt ist mehr als nur eine hippologische Top-Veranstaltung – das Rahmenprogramm ist erlesen.

Das Highlight in diesem Jahr ist meisterschaftswürdig, also europameisterschaftswürdig! Denn am Freitag, den 8. November, wird die frischgekürte Doppeleuropameisterin Ingrid Klimke einen exklusiven Ausbildungsabend mit dem Titel „Vielseitige Grundausbildung mit Cavaletti“ in den Holstenhallen von Neumünster abhalten. „Es wird drei Einheiten geben, eine für vier-, eine für fünf- und eine für sechsjährige Pferde. Ich möchte gerne die vielseitige und abwechslungsreiche Grundausbildung zeigen und demonstrieren, wie wichtig diese ist“, erzählt die 51-jährige Klimke. Um die Stärken der Trakehner Pferde weiß die Ausbildungsikone: „ Trakehner sind unheimlich leistungsbereit, wollen immer alles richtig machen und kämpfen für ihren Reiter, besonders im Gelände.“

Wichtig ist Ingrid Klimke bei ihrer Sonderdemonstration in den Holstenhallen, den Gästen viel Input zu vermitteln. „Ich möchte den Zuschauern viele unterschiedliche Übungen, Tipps und Ideen mitgeben, wie sie mit Gefühl, Geduld und den klassischen Grundsätzen ihre Pferde mit Hilfe der Cavaletti-Arbeit und einiger Springübungen ausbilden können.“ Ihr gehe es um die Basisausbildung der jungen Pferde, ehe dann mit Ende sechsjährig die Spezialisierung beginne.

Ein Abend also, der für jeden Reiter das Passende bereithält und die einmalige Möglichkeit offeriert, an dem außergewöhnlichen Wissen und Können der Spitzenreiterin teilzuhaben.

Tickets zum Einzelpreis von 25 Euro sind auf der Homepage des Verbandes oder direkt bei den Holstenhallen Neumünster zu bestellen

Die Kollektionen, aktuelle Zeitpläne und Links zur Kartenbestellung finden sich unter www.trakehner-verband.de.

Der Trakehner Hengstmarkt gilt weltweit als schönste und stimmungsvollste Körveranstaltung. Neben der Junghengstkörung bieten elitäre Auktionen die Chance, erstklassige junge Trakehner zu ersteigern. Die Auktionslots umfassen die gekörten und nicht gekörten Junghengste, Spitzenstuten für Zucht und Sport, eine Auswahl der besten Fohlen des Jahrgangs 2019 sowie erstklassige junge Reitpferde. Die Trakehner Gala-Schau am Samstagabend hat einen legendären Ruf und das umfangreiche Rahmenprogramm bietet Unterhaltung und Fortbildung rund um Zucht und Sport.