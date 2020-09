Friedrichskoog

Das mit 17.000 Euro teuerste Nachwuchspferd der 2. Björn Nagel Online-Auktion war Be Mine, ein zwei Jahre junger Nachkomme von Brantzau aus einer Taloubet Z-Mutter. “Be Mine”, das kann der Springreiter Shane Breen jetzt mit Fug und Recht von dem braunen Wallach aus der Zucht von Klaus Grothmann ( Brunsbüttel) sagen, denn im Duell gegen sechs Mitbewerber behielt Breen die Nase vorn oder besser den Finger schnell genug.

Be Mine geht nach Großbritannien, ebenso wird auch der Necofino-Nachkomme New York auf die Insel umziehen - 16.000 Euro mussten die neuen Besitzer für das zwei Jahre alte Jungtalent aus der Zucht von Björn Nagel dafür investieren. Ebenso erfreut wie auch erstaunt registrierte der Auktions-Initiator, was sich online in der letzten Stunde nach dem Start des Bid-Ups abspielte. “Plötzlich ging es ab”, so Nagel, “und manch einer, wie mein Kollege Karl Schneider, hatte auch echt die Ruhe weg und registrierte sich erst um 19.50 Uhr…” Umgesetzt wurde die Auktion mit dem System von Horse24, das Simon Kohlenbrenner für Online-Auktionen entwickelt hat und das Björn Nagel einen ungestörten, technischen Ablauf bescherte.

Fohlen waren begehrt – Preis kletterte nach oben

Preisspitze bei den Fohlen war ein Casall-Nachkomme aus einer Quidam de Revel-Mutter. Checker, der aus der Zucht von Livia Utzikova (Kaiser Wilhelm-Koog) stammt, wurde für 13.500 Euro in die Schweiz verkauft. Für jeweils 11.000 Euro wurden das Hengstfohlen Celtic von Cornet Obolensky-Cassini I und das Stutfohlen Cool Girl von Cornado II-Lord Z versteigert. Und 12.000 Euro kostete eine Million Dollar-Kannan Tochter aus der Zucht von Mike Patrick Leichle. My Love ist damit das zweitteuerste Fohle der Online-Auktion.

Mit etwas mehr als 8.718 Euro im Durchschnitt für 16 Fohlen übertraf die 2. Online-Auktion den Durchschnittspreis der Auktionspremiere im Jahr 2019 (6.517 Euro bei 14 Fohlen). Auch die Zahl der registrierten Interessenten wuchs in die Höhe und diese Interessenten kamen aus mehr als zehn Nationen.

Alice III, zwölf Jahre alte Stute von Canturo aus der Zucht von Björn Nagels Großvater Reimer Nagel, wird Mexikanerin. Die Stute, die von Caribis Z tragend ist, ist bereits zweifache Hengstmutter und kostete 10.500 Euro. Noch etwas teurer war die sechs Jahre alte Zuchtstute Celine von Crumble, tragend von All Star – sie war einem Käufer im Bieterduell 11.500 Euro wert. Die 24 Auktionspferde wurden für insgesamt 229.000 Euro veräußert, ein Ergebnis, von dem Björn Nagel sagt: “Das ist gut! Ich glaube, dass ich auch im nächsten Jahr wieder eine Online-Auktion für Fohlen, Zuchtstuten und junge Springpferde angehe. Das ist eine passende Mischung…”