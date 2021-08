Friedrichskoog

Zehn Hengst- und fünf Stutfohlen suchen neue Eigentümer und alle sind sorgfältig für die Auktion ausgewählt worden. Björn Nagel bleibt auch bei der dritten Auflage seiner Online-Auktion einem bewährten Rezept treu - ins Lot werden Fohlen aus lange bekannten und vertrauten Zuchten mit bestem Pedigree genommen.

"Ich weiß, wie die Züchterinnen und Züchter arbeiten und wie umsichtig sie ihre Anpaarungen ausgewählt haben - kurz und gut: ich kenne die Qualität", sagt Björn Nagel. Wenig erstaunlich also, dass das Fohlenlot überwiegend aus Norddeutschland stammt. Zwei eigene aus Nagelscher Zucht sind ebenso dabei.

Das erklärt manchmal auch Namensgebungen. Der Diarado-Sohn namens Dithmarscher Jung (Lot 12) ist auch einer, denn er stammt aus der Holsteiner Stute Hermine IV des Züchters Günter Remus aus Wöhrden in Dithmarschen. Das der Colman-Enkel "nicht von schlechten Eltern ist" ließ schon sein erster Schaulauf vor der Auktion erkennen. Vater Diarado hat etliche sporterfolgreiche Nachkommen und gekörte Söhne geliefert, die Mutter Hermine ist aus bestem Haus.

Und manchmal ist der Name sogar "Programm" - ein überaus ansehnliches Stutfohlen ist Cookie (Lot 9), Stutfohlen von Olympiapferd Chopin VA aus einer Casall-Mutter. Züchter ist Meiko Bockmann aus Kropp. Der Mutterstamm brachte sowohl Spring- als auch Dressurpferde hervor.

Die Väter sind ebenso arrivierte Sportpferdemacher wie bereits mit ersten Erfolgen glänzende jüngere Hengste. Der erst sieben Jahre alte D`Aganix und der Holsteiner Siegerhengst 2019, Cahil, sind Beispiele dafür. Diarado, Conthargos, Catoki, Kannan oder auch Balou du Rouet sind einige Beispiele für hocherfolgreiche Vererber. Videos, Fotos und Pedigree aller Fohlen sind online jederzeit verfügbar, tierärztliche Dokumente stehen registrierten Interessenten umfangreich vor der Investition in die Zukunft zur Verfügung.

Auf in den Sport - sechs Youngster im Lot

Sechs junge, künftige Sportpferde sind Teil des 25 Pferde umfassenden Lots der 3. Björn Nagel Online-Auktion. Drei- und vierjährige Stuten, Wallache und Junghengste, deren sportliche Förderung direkt nach der Auktion begonnen, bzw. fortgesetzt werden kann. Necofino, Cooper VD Heffinck, Stanley, Denver und Charleston zeichnen als Väter verantwortlich. Vielversprechende und gesunde junge Kandidaten mit rundum guten Perspektiven. Apropos Perspektive - erstmals ist auch ein Deckhengst Teil des Auktionslots - For Success ist genau das, was sein Name verspricht: Sportlich erfolgreich in Nationenpreisen, ein Sohn des For Pleasure und Musterexemplar für Rittigkeit und Leistungsbereitschaft.

