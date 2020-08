Friedrichskoog

Erstklassig gezogene Fohlen, zwei wertvolle Zuchtstuten und sechs zwei- und drei Jahre alte Pferde werden unter https://bn.horse24.com/de noch bis zum 30. August verauktioniert.

Interessenten finden auf der Website der 2. Björn Nagel Online-Auktion gut sortiert Informationen zu den Abstammungen, Fotos, Videos und – sofern sie sich registriert haben – auch tierärztliche Dokumente zu jedem einzelnen Pferd, sowie die Auktionsbedingungen. Alles ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

Anzeige

Die 16 Auktionsfohlen stammen sowohl aus eigener als auch aus der Zucht befreundeter Züchter. Ein wichtiges Kriterium ist für Björn Nagel stets die Information und Kenntnis der Qualität der Eltern, als auch die Aufzucht der Fohlen.

Weitere KN+ Artikel

Die beiden Zuchtstuten werden tragend von Caribis Z und von All Star angeboten, fünf zweijährige und ein dreijähriges Springpferd sind neu im Lot der zweiten Online-Auktion und glänzen sowohl mit allerfeinster Abstammung, als auch mit einem hohen Maß an Springvermögen. Alle Pferden werden im Video in allen drei Grundgangarten vorgestellt, bzw. die Nachwuchspferde auch im Freispringen.