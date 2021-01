Leutershausen

Jetzt sind die Hengsteliten des Jahrgangs 2018 gekört und prämiert und werden am Dienstag, dem 26. Januar 2021, die Springkollektion, sowie am Donnerstag, dem 28. Januar 2021 auf dsp.horse24.com versteigert. In den Kollektionen sind die Siegerhengste ihrer Körung sowie weitere Prämienhengste, gekörte und nicht gekörte Hengste zu finden. Sportpferde wie Elektric Blue P, Unee BB, Stargold, Colestus, Birkhofs Topas FBW, Sambucca, Symphony MZ, DSP Best Secret und zahlreiche weitere Sportstars und Top-Vererber starteten ihre Karrieren auf der Hauptkörung des Deutschen Sportpferdes. Alle Hengste sind mit den top-aktuellen Videos der Körtage präsentiert!

DSP-Online-Auktion Springhengste am Dienstag, 26. Januar 2021, Bid up 19.30 Uhr

Den Auftakt der DSP-Online-Auktion gehört dem Körsieger: Den sprunggewaltigen Sohn des Eldorado van de Zeshoek – Diarado kommentierte Springkommissar Andy Witzemann: „Eine absolute Explosion von Sprungkraft, Qualität und Springfreude!“ Der Primus stammt aus dem direkten Stamm des DSP Cashmoaker. Des Weiteren sind hoch talentierte Söhne von Balou du Rouet, Hickstead White, Dominator Z, Cornet Obolensky, Diamant de Semilly und Zinedream im exklusiven Auktionslot der Hauptkörung des Deutschen Sportpferdes zu finden!

DSP-Online-Auktion Dressurhengste am Donnerstag, 28. Januar 2021, Bid up 19.30 Uhr

Ein Feuerwerk mit typvollen und bewegungsopulenten 3-jährigen Hengsten von der DSP-Hauptkörung kommen am 28. Januar2021 unter den virtuellen Hammer. Vom strahlenden Siegerhengst, einem Sohn des Benicio aus einer Mutter vom Elitehengst Don Diamond sowie 4 weiteren Prämienhengsten abstammend von Asgard‘s Ibiza , Diamond Hit, Vitalis und Zackerey eröffnen das Bit up der Auktion um 19.30 Uhr. Des Weiteren sind Söhne des Bundeschampion Secret, DSP Champion Don Royal, For Romance, Falihandro und Zoom im Lot, welches 39 dressurbetonte Hengste umfasst. Lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, sich einen dieser Topstars zu sichern.