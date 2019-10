Hannover

Mit großer Spannung werden über 100 strahlende Vertreter des Jahrganges 2017 erwartet. Sie sind die Besten ihres Jahrganges und stellen sich auf der Dreiecksbahn, beim Freispringen und beim Longieren der Körkommission, bevor sie am Sonnabend vor großem Publikum auf dem Hengstmarkt einen neuen Besitzer finden.

Von Argentinus bis Zirocco Blue bietet die Springkollektion alles, was Rang und Namen hat. International Bewährtes aus allen Zuchtgebieten, angereichert mit einigen Nachkommen jüngerer Vererber. Grey Top und Perigueux sind in diesem Jahr besonders stark vertreten. Vielfältig ist auch das Angebot bei den Dressurhengsten. Hier stehen ebenfalls bewährte Vererber wie Dancier oder der auch in Hannover inzwischen stark auftretende Vitalis neben Hengsten, die erstmalig Nachkommen nach Verden entsenden, wie Asgard´s Ibiza, besonders im Rampenlicht.

Zahlreiche Sportkarrieren haben auf der Verdener Hengstkörung ihren Anfang gefunden. Paradebeispiel ist Doppelweltmeister D’Avie. Der imposante Fuchshengst verließ einst als Prämienhengst die Niedersachsenhalle in Richtung Dänemark und wurde in Ermelo/ NED in diesem und im vergangenen Jahr als Weltmeister der jungen Dressurpferde gefeiert.

Spannend ist nicht nur die Verkündung der Körurteile, spannend ist auch der Hengstmarkt am Sonnabend. Eingeleitet wird die Auktion von einem Schauprogramm. Erwartet wird mit großer Spannung die Proklamation des „Hannoveraner Hengst des Jahres 2019“ sowie der „Hannoveraner Stute des Jahres 2019“. Außerdem wird es ein Wiedersehen mit zahlreichen Pferden geben, die einst als Zweieinhalbjährige ihren ersten Auftritt in Verden hatten.

Zeiteinteilung

Mittwoch, 23. Oktober

10.00 Uhr Freispringen der Dressurhengste

Donnerstag, 24. Oktober

9.00 Uhr Vorstellung aller Hengste auf der Dreiecksbahn

15.00 Uhr Longieren der Hengste in der Niedersachsenhalle im Anschluss Körmeeting – zwangloser Treff für Teilnehmer und Gäste im Forum (keine Reservierung)

Freitag, 25. Oktober

8.00 Uhr Freilaufen der Dressurhengste mit Schrittringen und anschließender Verkündung der Körurteile

14.00 Uhr Freispringen und Freilaufen der Springhengste mit Schrittringen und anschließender Verkündung der Körurteile

Samstag, 26. Oktober

10.00 Uhr Schauprogramm mit der Ehrung der Prämienhengste und der Auszeichnung “ Hengst des Jahres” 2019

14.00 Uhr Auktion

Die Dreiecksmusterung, das Longieren, das Freilaufen und Freispringen sowie die Prämierung der Hengste am Samstag sehen Sie live bei: www.clipmyhorse.tv.

Weitere Informationen sowie die Kollektion der Hengste: www.hannoveraner.com.