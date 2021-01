Münster-Handorf

Im Februar beginnen – unter strengen Corona-Auflagen – die Hengstleistungsprüfungen. Den Auftakt machen wie jedes Jahr die Sportprüfungen für gekörte Hengste, beginnend mit den vier- und fünfjährigen Dressurhengsten, die vom 31 Januar bis 2. Februar in Münster-Handorf antreten.

Vom 3. bis 5. Februar folgen dann die springbetonten Hengste. Zuschauer sind auf Grund der aktuellen Situation nicht zugelassen, allerdings überträgt ClipMyHorse.TV live von den Prüfungen.

Die Kataloge mit den genannten Hengsten sind unter www.hengstleistungspruefung.de (Laufende Prüfungen) einsehbar. Dort gibt es am Vorabend der Prüfung auch eine Liste mit den angelieferten Hengsten und den Startzeiten.

Und das sind die genannten Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge):

Vierjährige dressurbetonte Hengste:

Bitcoin (v. Bon Coeur), Anmelder: Steffen Frahm

Fiducioso (v. Foundation); Gestüt Schafhof

Flashbang (v. Fürst Jazz), Anmelder: Nils Kramer

Fortron (v. For Romance), Anmelder: Blue Hors, DEN

N.N. (Sportname: Framework) (v. Fürstenball), Anmelder: David Taylor

Frankie Lee (v. FranziskusI), Anmelder: Reesink GmbH

N.N. (v. Franklin), Anmelder: Robert Fearis, Guernsey

Ikonic (v. Asgard’s Ibiza), Anmelder: Helen Langehanenberg

Momentum (v. Morricone I), Anmelder: Haupt- und Landgestüt Marbach

Mr. Dancier (v. Millenium), Anmelder: Andreas Brinkmann

N.N. (Sportname: Shynedo) (v. Sir Heinrich), Anmelder: Jürgen Brokamp

N.N. (v. Santo Domingo), Anmelder: Scott Zahner

Valenzo (v. Veneziano), Anmelder: Blue Hors, DEN

N.N. (v. Vitalis), Anmelder: David Taylor

Fünfjährige dressurbetonte Hengste:

Barton VDL (v. Bordeaux), Anmelder: VDL Stud

Belvedere DB (v. Belissimo M), Anmelder: Johann Hinnemann

Deodorio (v. Danone I), Anmelder: Gut Lonken Pferdezucht GmbH

Dimaggio Black (v. Dimaggio), Anmelder: Gestüt Sprehe

Dodo Weihgand (v. Diamond Hit), Anmelder: Tobias Schult

Don de la Mare (v. Don Juan de Hus), Anmelder: Vivien Yvonne Patrzyk

Dresscode (v. De Niro), Anmelder: Karl-Heinz Bröcker

Ellis (v. Escolar), Anmelder: Johann Hinnemann

First Lewis (v. Ferguson), Anmelder: Bjoern van Kessel

Fürst Dior (v. Fürstenball), Anmelder: Joop van Uytert, NED

Instagram (v. Schwarzgold), Anmelder: Judy Tai

Kwahu (v. Millenium), Anmelder: Dr. Helmut Eisner

Millenium Star (v. Millenium), Anmelder: Gestüt Ganschow

Robert Downey junior (v. Real Grandios), Anmelder: Frederik Vekens

Zackorado (v. Zack), Anmelder: Blue Hors, DEN

Vierjährige springbetonte Hengste:

All I want L (v. Arezzo) , Anmelder: Kai Ligges

Charaktervoll (v. Comme il faut), Anmelder: Manfred Allwörden

Chellci Orange L (v. Cicero Z), Anmelder: Kai Ligges

Cornet’s Braveheart (v. Cornet Obolensky), Anmelder: Franz Olbring

Der Terminator RR (v. Dominator Z), Anmelder: Christian Rhomberg

Diamaximus (v. Diacontinus), Anmelder: Moritz Brockers

Diano (v. Diamant de Semilly), Anmelder: Manfred Allwörden

Dracon (v. Dominator Z), Anmelder: Wilhelm Holkenbrink

Durantos RR (v. Durango VDL), Anmelder: Christian Rhomberg

For Planet (v. For Pleasure), Anmelder: Gestüt Sprehe

Forlee (v. For Pleasure), Anmelder: Ludger Beerbaum Stables

N.N. (v. Kannan), Anmelder: Michael Krüger

Manoulito (v. Manchester van’t Paradijs), Anmelder: Gripshöver GmbH

Lord Grannus (BEL) (v. Light On), Anmelder: Maria Grüner

Quartz Junior (v. Quartz II), Anmelder: Tim Rieskamp-Goedeking

Stargos VDL (v. Stakkato Gold), Anmelder: VDL Stud

Valenzano (v. Vagabond de la Pomme), Anmelder: Manfred Allwörden

Fünfjährige springbetonte Hengste:

Atlantic Blue TF (v. Arko), Anmelder:, Ines Fallenberg

Baggio (v. Brantzau), Anmelder: Gestüt Sprehe

Chezarro (v. Casall), Anmelder: Holsteiner Verband

Colcannon (v. Cornet Obolensky), Anmelder: Hengststation Maas J. Hell

Continent (v Cordess), Anmelder: Jens Baackmann

Coquetto (v. Cornet Obolensky), Anmelder: Dr. Peter Schütte

Corfu de la Vie (v. Cumano), Anmelder: Holsteiner Verband

Corneo TF (v. Cornet Obolensky), Anmelder: Ines Fallenberg

Diamant de Casall (v. Diamant de Semilly), Anmelder: Gripshöver GbR

Don Tryon (v. Don Diarado), Anmelder: Zuchthof René Tebbel

For Carsten (v. For Pleasure), Anmelder: Carsten Lauck

For Professor (v. For Pleasure), Anmelder: Henrik Klatte

For Friendship VDL (v. For Pleasure), Anmelder: VDL Stud

For the Future (v. For Pleasure), Anmelder: Zuchthof René Tebbel

Guepard De Chalusse (v. Cornet Obolensky), Anmelder: Guido Klatte

Hickstead Blue (v. Hickstead White), Anmelder: Kai Ligges

Keaton (v. Kannan), Anmelder: Holsteiner Verband

Perfect One (v. Perpignan), Anmelder: Melanie Deckenbach

Toy Story (v. Toulon), Anmelder: Carsten Lauck

Uncle Jo (v. Uriko (Clooney NLD), Anmelder: Bernd Mohr

Zayn (v. Zambesi), Anmelder: Sonja Osterberg

Weitere Termine für Sportprüfungen sind in Verden vom 12. bis 14. März (Dressur) und 15. bis 17. März (Springen) sowie in München-Riem vom 19. bis 21. März (Dressur und Springen) (fn-press).